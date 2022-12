Acusan a Nick Carter de abusar sexualmente de una fanática menor de edad

El miembro de Backstreet Boys y finalista de “Dancing With the Stars”, Nick Carter, ha sido acusado de abusar sexualmente de una menor durante la gira de Backstreet Boys de 2001.

Esto es lo que necesitas saber:

Nick Carter está siendo demandado por una mujer que dice que él la agredió sexualmente cuando ella era menor de edad y él estaba de gira

Como informaron TMZ y Rolling Stone, Nick Carter está siendo demandado en el Condado de Clark en Nevada por una mujer llamada Shannon Ruth que dice que en 2001, Carter, entonces de 21 años, la agredió sexualmente en su autobús de gira de Backstreet Boys cuando ella tenía 17 años.

Ruth dice que estaba esperando en una línea de autógrafos después de un espectáculo en Tacoma, Washington, cuando Carter la invitó a su autobús de gira. Allí él le dio una bebida de color rojo que Ruth cree que contenía alcohol, aunque Carter le dijo en ese momento que solo era jugo de arándano.

Ruth dice que Carter la obligó a practicarle sexo oral en el baño y luego la violó vaginalmente en una cama en el autobús. Ella dijo que era virgen en ese momento y contrajo VPH por el presunto asalto.

Ella está demandando a Carter por agresión sexual, imposición intencional y negligencia de angustia emocional. La mujer también dijo en la demanda que Carter le dijo que “ella iría a la cárcel si le contaba a alguien lo que pasó”.

En una conferencia de prensa con su abogado Mark Baskovich durante el jueves 8 de diciembre en Beverly Hills, California, Ruth dijo que los últimos 21 años de su vida han estado “llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son un resultado directo de que Nick Carter la haya violado”.

“Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más que lo que me hizo Nick Carter”, dijo Ruth, y agregó: “Después de que me violó, recuerdo que me llamó perra atormentada y me dejó moretones en el brazo”.

“Durante nuestra investigación, hablamos con otras mujeres que Carter también agredió sexualmente y se infectaron con VPH”, dijo el abogado de Ruth durante la conferencia de prensa, agregando que las historias de las mujeres eran todas muy similares y alentando a cualquier otra persona que experimentó algo similar a presentarse.

Marcy Hamilton, de la organización de derechos civiles Child USA y profesora de la Universidad de Pensilvania, también habló en la conferencia de prensa y dijo que Ruth acudió a ella hace tres años, lista para presentarse.

“Por lo general, las víctimas de abuso sexual infantil y violación no se presentan durante décadas, ese es el tipo de investigación que hacemos en Child USA. Las manifestaciones psicológicas, físicas, la vergüenza y la humillación se interponen entre ellas y la justicia. La otra barrera entre ellos y la justicia son los plazos de prescripción. Gracias a Dios, el estatuto de limitaciones está abierto y está creando una oportunidad para que ella obtenga justicia porque se lo merece, pero para que Carter rinda cuentas. Nick Carter ha operado como si fuera inmune a la ley”, dijo Hamilton.

Carter respondió a las acusaciones de Shannon Ruth en un comunicado de prensa enviado al sitio web Heavy: “Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente ocurrió hace más de 20 años no solo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa. Desafortunadamente, durante varios años, la Sra. Ruth ha sido manipulada para que haga acusaciones falsas sobre Nick, y esas acusaciones han cambiado repetitivamente y materialmente con el tiempo. Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista: No hay nada en absoluto en este reclamo, que no tenemos dudas de que los tribunales se darán cuenta rápidamente”.

Carter fue acusado de violación anteriormente por otra estrella del pop

En 2018, la estrella del pop Melissa Schuman acusó a Carter de violación en un incidente de 2003 que detalló en una publicación de blog ahora eliminada.

De acuerdo con People, Schuman dijo en la publicación del blog que Carter le exigió que le practicara sexo oral y luego la violó en una habitación de su casa. Más tarde, ella dijo durante una entrevista en “The Dr. Oz Show” que su manager en ese momento le dijo que no presentara cargos.

“Me dijeron que [Carter] tenía el litigante más poderoso del país y que yo no tenía el dinero para pagar un abogado que esencialmente me defendiera si él me perseguía”, dijo Schuman, y agregó: “Mi manager me dijo: ‘Sabes que estás tratando de hacerte un nombre en este momento, todos te llamarán hambrienta de fama, que estás tratando de usar esto para mejorarte o dar a conocer tu nombre y en este punto, no hay nada que podamos hacer'”.

Al momento de la acusación, Carter le dijo a People en un comunicado que estaba “conmocionado y entristecido” por las acusaciones de Schuman.

El comunicado mencionaba:

Estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones de la Sra. Schuman. Melissa nunca me expresó mientras estuvimos juntos o en ningún momento desde todo lo que hicimos que eso no fue consensuado. Luego grabamos una canción y actuamos juntos, y siempre fui respetuoso y apoyé a Melissa tanto personal como profesionalmente. Esta es la primera vez que escucho sobre estas acusaciones, casi dos décadas después. Es contrario a mi naturaleza”.

En una declaración separada, Schuman le dijo a People: “Tuve el poder de compartir mi historia gracias a las valientes mujeres que compartieron sus historias antes que yo. Mi esperanza es que mi experiencia resalte aún más la necesidad urgente de un diálogo abierto y educación sobre el consentimiento y la agresión sexual. A los que han compartido sus historias conmigo, los veo. Te creo. Estoy contigo”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.