Madre en Arizona golpea a sus hijos enfermos con COVID-19 por no usar máscaras

Sarah Michelle Boone es la madre de Arizona que enfrenta cargos por delitos graves después de golpear a sus tres hijos por no usar máscaras en la casa, dijo la policía. Según la declaración de causa probable obtenida por KTAR-FM, los tres niños habían dado positivo al coronavirus.

Una de las víctimas llamó a la policía y los agentes alcanzaron a Boone mientras caminaba por la calle. Ella no cooperó con los agentes y le apuntaron con una pistola paralizante antes de esposarla, informó Associated Press.

Los documentos judiciales muestran que Boone ha sido citado al menos dos veces en los últimos meses tras ser acusada de comportamiento violento.

Esto es lo que necesitas saber:

Una de las víctimas le dijo a la policía que Boone los había pateado y golpeado por no usar máscaras

El incidente ocurrió el 26 de diciembre en Wickenburg, Arizona, que forma parte del condado de Maricopa. Uno de los tres niños llamó a la policía para informar que Boone los había agredido, informó KTAR-FM. De acuerdo con la declaración de causa probable obtenida por el medio, el niño le dijo a la policía que Boone había “golpeado a un niño en la cara con la mano abierta, pateado a otro que estaba en el suelo y agarró al tercero por el cuello”.

La víctima le dijo a la policía que los tres niños habían dado positivo en la prueba de COVID-19 recientemente y que Boone estaba enojada porque no habían estado atentos a usar cubiertas faciales desde que obtuvieron los resultados. KPNX-TV, citando a la policía, informó que el menor tenía 5 años y el mayor 14. Ninguno resultó gravemente herido.

Boone figuraba como la madre y madrastra de los niños, informó KTAR-FM. No estaba claro si el padre estaba presente en el momento del incidente.

Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) ha solicitado una copia de la declaración de causa probable a la policía de Wickenburg.

Boone resistió el arresto y pudo haber estado intoxicada, dice la policía

Boone salió de la casa a pie cuando se dio cuenta de que uno de los niños había llamado a la policía, informó KPNX-TV. Pero los agentes la alcanzaron mientras caminaba. Según el medio, Boone trató de ignorar a los oficiales cuando le dieron instrucciones.

La policía dijo que Boone se resistió cuando los oficiales intentaron ponerla bajo arresto. Según AZFamily, ella se defendió hasta el punto de que los agentes decidieron descargar una pistola Taser para poder esposarla. La policía le dijo al medio que creían que Boone podría haber estado intoxicada en el momento de su arresto.

Boone fue ingresado en la cárcel del condado de Maricopa. Un representante de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa confirmó a Associated Press que Boone fue puesta en libertad el 29 de diciembre bajo una fianza de $5,000. Boone enfrenta los siguientes cargos:

Tres cargos de abuso infantil

Tres cargos de agresión

Conducta desordenada

Resistir arresto

Esta no es la primera vez que Boone es acusada de violencia doméstica

Los agentes de policía de Wickenburg han sido llamados a la casa de Boone varias veces en los últimos cuatro meses. Citando a la policía, KPNX-TV informó que Boone fue acusado de violencia doméstica en situaciones que involucraron a los niños una vez en septiembre y dos veces en noviembre.

Los registros en línea del Tribunal Municipal de Wickenburg muestran que Boone fue citada el 20 de septiembre por los siguientes cargos:

Tocar con la intención de herir / insultar / provocar

Conducta desordenada – peleas

Según los registros judiciales, Boone se declaró “no culpable” el 30 de noviembre. El registro también indica que no se presentó ante el tribunal el 29 de diciembre, que fue el mismo día en que fue liberada de la cárcel del condado de Maricopa.

Boone también fue citada por conducta desordenada y peleas el 4 de noviembre, según muestran los registros judiciales.

Al momento de escribir este artículo, el caso más reciente de Boone no parecía haber sido ingresado todavía en el sistema en línea. Su próxima audiencia judicial estaba programada para el 6 de enero, informó AP.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com