La actriz Louise Fletcher falleció a los 88 años

La actriz ganadora del Oscar y estrella invitada recurrente de Star Trek: Deep Space Nine, Louise Fletcher, murió a los 88 años, según The New York Times. El periódico, citando a su agente, informó que Fletcher murió el viernes 23 de septiembre de 2022 en su casa en Montdurausse, una ciudad en el sur de Francia. No se proporcionó una causa de muerte.

Fletcher nació con el nombre de Estelle Louise Fletcher el 22 de julio de 1934 en Birmingham, Alabama, y, según el New York Times, fue una de los cuatro hijos de Robert Capers Fletche y Estelle Caldwell Fletcher, ambos sordos de nacimiento. Fletcher estudió teatro en la Universidad de Carolina del Norte y se mudó a Los Ángeles después de graduarse para dedicarse a la actuación. Estudió actuación con el maestro y actor Jeff Corey, quien, según Memory Alpha, también fue uno de los entrenadores de actuación de Leonard Nimoy y más tarde interpretó a Plasus en el episodio Star Trek: The Original Series, “The Cloud Minders”.

Fletcher hizo su debut en ‘DS9’ como Winn en el episodio de la primera temporada, ‘In the Hands of the Prophets’

A partir de 1958, Fletcher se convirtió en una habitual en programas de televisión y, más tarde, en películas. Finalmente participó casi 140 en películas, según Internet Movie Database. Esos créditos incluyen Playhouse 90, Maverick, The Untouchables, A Gathering of Eagles, Thieves Like Us, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, The Lady in Red, Firestarter, Brainstorm, Blue Steel, The Player, Virtuosity, VR.5, The Practice, Cruel Intentions, Joan of Arcadia, Picket Fences, ER, Heroes, Shameless, A Perfect Man, y su proyecto final, dos episodios de 2017 del programa Girlboss. Recibió nominaciones a los premios Emmy por Joan of Arcadia y Picket Fences.

Fletcher, por su actuación ganadora del Premio de la Academia como la malvada enfermera Ratched en Alguien voló sobre el nido del cuco, a menudo fue llamada para interpretar personajes desagradables. Lo hizo notablemente en la película Flowers in the Attic y en televisión en Star Trek: Deep Space Nine. Fletcher, según Memory Alpha, hizo su debut en 1993 como Vedek disfrazada.

Fletcher finalmente apareció en 14 episodios de DS9

Memory Alpha describió a Winn de la siguiente manera: “Winn, miembro de una orden ortodoxa, estaba firmemente arraigada en su fe, incluso cuando demostró ser una oportunista descaradamente arrogante y traicionera. En ese sentido, a menudo entró en conflicto con el Emisario de los Profetas, Benjamin Sisko, a quien consideraba un extraño indigno de recibir la sabiduría de los Profetas. Sin embargo, después de años de vivir a la sombra de Sisko, y una vida sin recibir ninguna guía ni afirmación de los Profetas a los que había servido y a los que había jurado lealtad toda su vida, finalmente se volvió contra ellos. Sin embargo, se dio cuenta de su error y murió tratando de deshacerlo”.

Hablando con StarTrek.com, el sitio oficial de Star Trek, en 2012, Fletcher dijo: “Ella quería poder y era ambiciosa. Era una especie de Margaret Thatcher en el espacio o, como solía decir, yo era el Papa en el espacio. La gente me decía: ‘Oh, estás haciendo Star Trek. ¿A quién representas?’ Yo diría: ‘Piensa en el Papa en el espacio, excepto que es como un Papa antiguo, de los viejos tiempos cuando los Papas eran despiadados y poderosos y ejercían sus poderes y peleaban en guerras e hacían todo tipo de cosas malas”.

Fletcher también se maravilló en el sitio oficial en esa misma entrevista sobre la perdurable popularidad de Kai Winn. “Todavía recibo correo de admiradores”, dijo. “La gente todavía está interesada. Todavía quieren tu autógrafo. Diría que mi correo es 40% Cuckoo’s Nest, 40% Star Trek y 20% otros programas y películas. Y eso es genial. Me alegro de haber hecho Star Trek. Estoy muy contenta de ser parte de todo ese suceso”.

Según The Hollywood Reporter, a Fletcher le sobreviven dos hijos, John y Andrew, y su hermana, Roberta.