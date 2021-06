Lorena Bobbitt, la mujer que cortó el pene a su marido: ¿por qué no fue a prisión?

El lunes 25 de mayo de 2018, Lifetime estrenó “I Was Lorena Bobbitt”, que cuenta la historia en la que Lorena Bobbitt cortó el pene de su esposo John Wayne Bobbitt mientras dormía.

Esto es lo que sucedió durante su juicio y el motivo por el cual nunca estuvo en la cárcel.

Lorena Bobbitt explicó que lo hizo porque él abusaba de ella







Durante el juicio, Bobbitt alegó que había sufrido abusos a manos de su esposo durante años. La defensa argumentó su esposo la había violado esa noche y le dio un “impulso irresistible” de vengarse, según explicó el New York Times en el momento del juicio.

El jurado estuvo de acuerdo con la defensa y absolvió a Bobbitt por demencia temporal. Luego tuvo que someterse a un examen psiquiátrico para determinar si era un peligro para ella o para el público, pero luego fue liberada y pudo buscar tratamiento privado. Ella no entró en la cárcel.

John Wayne Bobbitt también fue juzgado por abuso sexual conyugal. Fue absuelto de esos cargos.

Durante el juicio de Lorena Bobbitt, varios testigos corroboraron su relato de abuso conyugal, y tres expertos que fueron designados por el tribunal para examinarla. Concluyeron que era una mujer maltratada y que sufría depresión y trastorno de estrés postraumático, según el New York Times.

En 2009, aparecieron juntos en The Insider y John se disculpó con Lorena, diciendo: “Perdón por la forma en que actuaba entonces. Yo era un idiota. No te amaba de la forma en que debería haberlo hecho”.

En una entrevista separada con Oprah Winfrey, Lorena dijo: “Una vez que te lastiman de esa manera y abusan de ti mentalmente, tu mente básicamente trata de apagarse. Cada vez, él se disculpaba. Volví al hoyo y dije: “Está bien, voy a salvar mi matrimonio”. Añadió: “Me avergüenza decir que fui víctima de violencia doméstica. Estaba muy, muy asustada de que él fuera a hacer algo.”

Bobbitt ayudó a contar su historia en Lifetime







Bobbitt se desempeñó como productora ejecutiva y narradora de la película de Lifetime. Lorena Bobbitt lideró la campaña Stop Violence Against Women.

“Lorena Bobbitt se convirtió en un nombre familiar en los titulares de los tabloides cuando, después de años de abuso por parte de su esposo, le cortó el pene con un cuchillo en 1993. Ahora, casi 30 años después, Lorena cuenta su historia, y solo la de ella, por primera vez a través de Lifetime”, se lee en el comunicado de prensa.

“I Was Lorena Bobbitt” se estrenó el lunes 25 de mayo de 2018.