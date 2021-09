¿Quién es Logan Van Dorn? captado en video confrontando mujeres por usar bikinis

Logan Dorn es un hombre de Colorado que fue despedido de su trabajo de construcción después de que un video de él confrontando a mujeres por usar bikinis en una playa se volviera viral en TikTok. Una de las mujeres grabó a Dorn con su teléfono mientras ella y los otros bañistas en bikini lo acusaban de acosarlos y se burlaban de él por su comportamiento. Dorn, de 27 años, se defendió más tarde con su propia serie de videos de TikTok después de que se volvió viral.

En el video original, publicado en TikTok por una de las mujeres, Mia, de 18 años, se puede escuchar a Dorn, quien se identificó como cristiano, diciéndole a Mia y sus amigas: “Ten en cuenta los ojos jóvenes. No necesitan ver pornografía frente a ellos. Estás haciendo alarde de tus cosas. … Si los hombres de Dios no se ponen de pie, entonces nuestra sociedad se irá por el desagüe porque no hay moralidad”.

El empleador de Dorn, Mighty Hand Construction, fue bombardeado con comentarios sobre Dorn. El 9 de septiembre de 2021, la compañía de Fort Collins escribió en Facebook: “Hoy se nos informó de que uno de nuestros empleados, Logan Dorn, fue acusado de acosar a un grupo de personas durante el fin de semana en el norte de Colorado. Comenzamos una investigación esta mañana que resultó en el despido inmediato del Sr. Dorn”. Dorn no pudo ser contactado por Heavy para comentar sobre su despido.

La compañía agregó: “Mighty Hand Construction no aprueba el comportamiento de Logan en los videos, ni sus acciones reflejan nuestros valores como compañía. Mighty Hand se esfuerza por ser un lugar de negocios donde todos sean tratados con el mayor respeto y aceptación, y no se tolerarán las acciones de nuestros empleados que vayan en contra de esos valores”.

Esto es lo que necesita saber sobre Logan Van Dorn y el video viral:

En los videos, las mujeres le dicen a Dorn que se “arranque los ojos” si no puede apartar la mirada de las mujeres en bikini

Mia publicó una serie de videos en su cuenta de TikTok, @ggarbagefairy, que muestran el encuentro que ella y sus amigos tuvieron con Logan Dorn en una playa junto al lago. Los videos se han visto millones de veces. Mia dijo en un video que ella y sus amigos, que tienen alrededor de 18 años, fueron confrontados por Dorn sin provocación. El video comienza con Dorn, fuera de cámara, preguntándoles: “¿Por qué te vistes de esta manera?”

Una de las amigas dice: “Soy sexy y me gustan las mujeres. Así que por favor déjenos en paz. … estoy en la playa en traje de baño”. Dorn luego dice: “Eso es una tanga y eso es un sostén”. La mujer responde: “Eso es un maldito traje de baño”. Luego les dice que tengan en cuenta los “ojos jóvenes” con lo que eran en la playa, comparando sus trajes de baño con la pornografía.

Una de las mujeres luego dice: “No vamos a molestarle. Por favor vete.” Luego dice: “No estoy haciendo alarde de nada. No me mires”. Luego le dice: “Miras a tu alrededor y eres lo único que sobresale porque se ve todo tu cuerpo”. Se puede escuchar a una de las mujeres diciendo: “Vete, vete. ¿Te pedí que hablaras conmigo? Otra le dice: “Cierra los ojos … Sácate los ojos si te molesto”.

Dorn les dice: “Hay libre albedrío en Estados Unidos. Hay libertad de expresión”. Las mujeres luego se ríen de él y continúan diciéndole que se vaya. Cuando una le dice que ella es atea, él responde: “Eso no significa que tengas que lucir tu cuerpo. Todavía puedes ponerte la ropa”. Una de las mujeres luego se ríe y dice: “No puedo contigo. … Eres tan vergonzoso”.

Él les dice: “Estoy diciendo la verdad. Tu cuerpo nunca jamás te satisfará. … Hay un anhelo en cada uno de sus corazones. … La razón por la que estás mostrando tu cuerpo es porque, ‘¿Soy lo suficientemente bonita’?” Una de las mujeres responden: “Definitivamente somos lo suficientemente bonitas”.

Cuando el grupo le pregunta qué considera que es un traje de baño, él responde, “Un traje de una pieza”, a la risa, “O un traje de dos piezas … algo así que en realidad es modesto”, dijo señalando a otra mujer. “No necesitas mostrar tu cuerpo a ojos jóvenes”. Luego, las mujeres le dicen que las deje en paz.

Dorn luego les dice: “Llegará un día en el que te encontrarás cara a cara con Dios”. Las mujeres se ríen y una dice: “No juzgarás … Si encuentras que el cuerpo de alguien te distrae, mide tus malditos ojos”.

Antes de que termine el video, otra mujer se acerca para confrontar al grupo de amigos, diciéndoles que no le gusta la forma en que se están comportando frente a los niños. Ella agrega: “No importa lo que usen. No por lo que dice, sino porque necesitas valorarte a ti mismo. Si te estás valorando a ti mismo, eso es lo importante”.

En otro video, Mia y su amiga, Maddie, identificaron a Dorn como el hombre que dijeron que las acosaba. Maddie dijo: “Deberíamos haberle arrojado arena. Lo siento mucho, pero no lo pensamos”.

Mia dijo que había nueve personas allí. “Se acercó a nosotros sin ser provocado. Su hijo no nos miraba. Ella parecía confundida todo el tiempo y la mujer que estaba con él no es su esposa, es su prometida y tienen un hijo”. Maddie agregó: “Un hijo fuera del matrimonio. Este hombre piadoso, dos niños”. Maddie dijo que la prometida no las miraría ni hablaría. “Salva a la esposa, prometida en realidad”, dijo Maddie.

Maddie agregó sobre la mujer que los confrontó al final: “La dama de lunares, la Sra. Minnie Mouse. Ella nos mintió. Dijo que había hombres tomándonos fotografías. No las hubo. Ella estaba tratando de asustarnos y fue realmente extraño”. Mia dijo que la otra mujer estaba tratando de justificar que Dorn se acercara a ellos y les pidiera que se cubrieran. “Ella sólo quería avergonzarnos”, dijo Mia.

Logan Van Dorn respondió diciendo que no se disculparía, diciendo que habló con “justa ira”, afirmando que alguna vez fue adicto a la pornografía

En su cuenta de TikTok, Logan Dorn, cuyo nombre de usuario es @loganvandorn (su segundo nombre es Van), respondió a la atención viral. Tituló el video, “Mi versión de la historia de un video que se volvió viral sobre mí. La verdad os hará libres.” Dijo que había sido acusado de acosar y reprender a las mujeres.

Dorn dijo: “Estaba en un embalse o en un lago, y estaba con familiares de todas las edades, ya sabes, desde mi edad hasta la edad universitaria hasta un niño de 9 años, un niño de 6 años, un niño de 4 años, una niña de 4 años y una niña de 2 años. Acababa de salir del agua. Y alguien de mi familia dijo: ‘Oye, tenemos que mudarnos, hay algunas mujeres en edad universitaria aquí que están mostrando demasiado y no quiero que mi hijo o mis hijas vean estas cosas y ahí la ira se apoderó de mí y también la valentía del Espíritu Santo para ir y confrontar a estas mujeres y decir la verdad: ‘Oye, lo que estás usando no está bien para un niño de 9 años o un niño de 6 años”.

Dorn agregó: “El hecho de que me introdujeran a la pornografía a una edad temprana me destruyó. Y en ese momento solo una justa ira para defender y proteger los ojos de los jóvenes se apoderó de mí. … Solo para aclarar todo, no me voy a disculpar. Voy a seguir defendiendo la verdad. Voy a seguir apoyándome en la palabra de Dios. Nuestra sociedad está en una línea tan descendente de moralidad. La pornografía y la lujuria están en su punto más alto. La gente ya ni siquiera conoce su género. … La sociedad está realmente excitada. Y me mantendré firme en la palabra de la verdad. Continuaré diciendo la verdad y seré valiente sin importar las consecuencias”.

Dorn no ha comentado sobre su despido por parte de la empresa constructora para la que trabajaba. Su cuenta de TikTok dice: “EL LUGAR DE VIVIENDA DONDE PUEDE ENCONTRARSE CON DIOS ♥ ️✝️🔥🙏🏽”

Dorn es originario de Beatrice, Nebraska y se graduó de Norris High School. Jugó baloncesto en Central Community College en Fort Collins, Colorado, según el sitio web de la escuela. También ha trabajado como entrenador personal certificado en Gold’s Gym, según su página de Facebook.

Esta es la versión original de Heavy.com

