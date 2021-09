Lanzan un huevo a Larry Elder durante visita a Venice [VIDEO]

Larry Elder, un republicano que se postulaba en las elecciones revocatorias de California, fue confrontado en video por un manifestante con una máscara de gorila quien le lanzó un huevo durante una gira por un campamento de personas sin hogar en Venice, California.

Puede ver el video más adelante en este artículo.

El manifestante, que no fue identificado, intentó golpear a un miembro del séquito de Elder, quien confrontó a la persona después del incidente del lanzamiento de huevos. Un video muestra a Elder caminando por la calle con su séquito mientras la gente lo insulta y luego le lanzan un huevo. Caminan un poco más y luego se detienen y lo suben a un vehículo mientras la gente lanza improperios.

“Hoy comencé la gira en autobús Recall Express”, escribió Elder en Twitter. “Antes incluso de que nos fuéramos de Los Ángeles, mi equipo de seguridad fue agredido físicamente, disparado con una pistola de perdigones y alcanzado con proyectiles. La izquierda intolerante no nos detendrá. Recordaremos a Gavin Newsom. Salvaremos a California”.

Today I kicked off the Recall Express bus tour. Before we even left Los Angeles, my security detail was physically assaulted, shot with a pellet gun, and hit with projectiles. The intolerant left will not stop us. We will recall Gavin Newsom. We will save California. — Larry Elder (@larryelder) September 9, 2021

Esto es lo que necesita saber:

La mujer con una máscara de gorila con cabello rosado lanzó un huevo, muestra de video

Breaking: A flying egg narrowly missed the back of recall candidate @larryelder's head after it was thrown by an activist wearing a gorilla mask in Venice. A scuffle broke out and the candidate was escorted into an SUV. Here's the raw (pun intended)

CW: f-bombs@SpecNews1SoCal pic.twitter.com/FeFx3wnuSD — Kate Cagle (@KateCagle) September 8, 2021

Un video captura a una mujer con una máscara de gorila con cabello rosado lanzando un huevo. Fue publicado por Kate Cagle, periodista de Spectrum News 1, quien escribió en Twitter: “Rompiendo: Un huevo volador no alcanzó por poco la parte de atrás de la cabeza del candidato a la retirada @larryelder después de que lo arrojara un activista con una máscara de gorila en Venice. Estalló una pelea y el candidato fue escoltado a una camioneta”.

Josh Haskell de ABC 7 compartió el video en su página de Twitter y escribió: “Estábamos cubriendo a @larryelder en #Venice esta mañana cuando el republicano que se postulaba para gobernador se encontró con una multitud enojada mientras recorría un campamento de personas sin hogar. Aquí está nuestro video de @ABC7 de cuando se arrojó un huevo a Elder y su personal #CaliforniaRecallElection #larryelder”.

Aquí hay un video que Haskell compartió desde otro ángulo. “Nos incitaron. ¿Alguien a través de un huevo? dice alguien en el video.

We were covering @larryelder in #Venice this morning when the Republican running for Governor encountered an angry crowd while touring a homeless encampment. Here’s our @ABC7 video of when an egg was thrown at Elder and his staff #CaliforniaRecallElection #larryelder pic.twitter.com/qNtenzqbFZ — Josh Haskell (@abc7JoshHaskell) September 8, 2021

Según CBS Los Ángeles, Elder, que es un presentador de un programa de entrevistas conservador, se presentó en Venice justo antes del mediodía del 9 de septiembre de 2021. Iba a hacer un recorrido por un campamento para personas sin hogar, y pronto surgió una multitud, informó CBS LA. Fue entonces cuando apareció el manifestante con un disfraz de gorila.

La estación de televisión informó que Elder fue llevado rápidamente en un vehículo y que la policía solo dice que están investigando el incidente.

Elder pasó 12 minutos en los campamentos de Venice





Play



Egg gets thrown at Larry Elder as he tours homeless encampment in Venice Larry Elder was touring a homeless encampment in Venice when an angry group of people surrounded him. At a later point, someone in the crowd threw an egg at Elder. #LarryElder #Recallelection Subscribe at: goo.gl/vai8Eu Find ABC10 online: abc10.com/ Sign up for our newsletter: abc10.com/email Stream ABC10 on Roku: channelstore.roku.com/details/63398/abc10 Stream ABC10 on Amazon Fire:… 2021-09-09T03:16:26Z

Según KTLA-TV, Elder pasó solo 12 minutos en Venice, adonde fue después de emitir su voto.

“Le echó un vistazo a la cabeza”, dijo un miembro del equipo de Elder a la estación de televisión sobre el huevo.

“No tiene nada que hacer aquí”, dijo Sarah Duke, una mujer sin hogar, a The Los Angeles Times. “Si no nos vas a ayudar, muévete … sigue”.

El gobernador demócrata Gavin Newsom se enfrenta a una elección revocatoria el 14 de septiembre. Según CNBC, los votantes se enfrentarán a dos preguntas en la boleta: si retirar Newsom y, si más del 50% dice que sí, quién debería ocupar su lugar. Hay 46 personas que se postulan para reemplazar a Newsom. Según CNBC, Elder se ha convertido en el principal republicano en la boleta electoral. Es un partidario de Trump que ha recaudado más de $13 millones, informó la cadena de televisión.

Elder tiene un programa de radio sindicado a nivel nacional. Puedes leer su biografía aquí.

Esta es la versión original de Heavy.com

