Cowboys vs Bucs: ¿Cómo ver el Live Stream del primer partido de la temporada 2021 de la NFL?

Los campeones del Super Bowl Tampa Bay Buccaneers inician su temporada 2021 como anfitriones de los Dallas Cowboys en el Raymond James Stadium este jueves 9 de septiembre.

El juego (8:20 p.m. ET hora de inicio) será televisado a nivel nacional en NBC. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver una transmisión en vivo de los Cowboys vs Bucs en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver Cowboys vs Bucs en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung. TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación NBC Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no lo tiene, puede usar sus credenciales de FuboTV para iniciar sesión y mirar.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver el juego a pedido dentro de los tres días posteriores a su finalización, incluso si no lo grabes.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver Cowboys vs Bucs en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android. TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web DirecTV Stream.

También puede ver en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación NBC Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de DirecTV Stream (aún puede aparecer como AT&T en la lista de proveedores de cable) para iniciar sesión y mirar.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 45 canales de televisión más a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con NBC, y puede obtener su primer mes por $10:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver Cowboys vs Bucs en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S. , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación NBC Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no lo tiene, puede usar sus credenciales de Sling para iniciar sesión y mirar.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver Cowboys vs Bucs en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación NBC Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Hulu para iniciar sesión y mirar.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales ).

Los espectadores en Canadá pueden ver una transmisión en vivo de cada juego de la NFL de temporada regular y postemporada a través de DAZN, que viene con una prueba gratuita:

Una vez registrados, los espectadores en Canadá pueden ver Cowboys vs Bucs en vivo en la aplicación DAZN, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, PlayStation 4. , Samsung Smart TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver el juego en su computadora a través del sitio web de DAZN.

Previa de Cowboys vs Bucs

Ambos equipos tienen mucho que esperar en sus respectivos primeros partidos. Para el mariscal de campo de los Buccaneers de 44 años, Tom Brady, esta temporada representa una oportunidad de llevar a su equipo a campeonatos consecutivos. No se ha hecho desde 2003-04, cuando Brady llevó a los New England Patriots a títulos sucesivos.

Por otro lado, los Cowboys recuperarán a su mariscal de campo franquicia Dak Prescott después de que una fractura de tobillo lo dejó fuera de juego durante la mayor parte de la temporada 2020. Prescott no jugó en absoluto durante la pretemporada y hubo dudas sobre si podría comenzar aquí, pero la persona que llama de los Cowboys dice que está emocionado de volver allí.

“Estoy emocionado de tener eso detrás de mí. No pienso en el tiempo que me perdí. El otro día me estaba riendo con un compañero de equipo sobre el momento en que sucedió. Para estar tan lejos de eso, estoy emocionado de volver al fútbol”, dijo Prescott de cara al juego.

Lo bien que se mueve y juega Prescott será algo a tener en cuenta. Otro será qué tan bien lo hace Ezekiel Elliott contra la defensiva de élite de Tampa Bay. Elliott viene de una temporada 2020 en la que registró mínimos promedio de su carrera en yardas (979) y yardas por acarreo (4.0), al tiempo que empató su baja en touchdowns (6). Los Buccaneers terminaron primeros en la NFL en defensa terrestre el año pasado, rindiendo poco más de 80 yardas por juego.

El entrenador en jefe de Tampa Bay, Bruce Arians, también está preocupado por las armas de Prescott como receptor abierto.

“Están cargados y todos hacen cosas diferentes”, dijo Arians sobre los receptores de Dallas. “(Michael) Gallup va profundo, (Amari) Cooper es Cooper y CeeDee Lamb es un gran corredor después de la [atrapada]. Todos ellos individualmente hacen cosas diferentes. No son el mismo tipo”.

Sin embargo, los Cowboys también deberían estar preocupados. Se enfrentarán a una línea ofensiva dominante que protegió a Brady lo suficientemente bien como para tener la tercera mejor ofensiva de la liga el año pasado, con un promedio de 30.8 puntos por juego.

El entrenador en jefe de Dallas, Mike McCarthy, también habló sobre la increíble longevidad de Brady de cara al enfrentamiento.

“Para mí, tener éxito y jugar a ese nivel durante un período de tiempo tan largo, creo que es una cualidad tremenda. Y lo está viviendo y lo come todos los días. Puedes ver la forma en que lo hace por lo que sabes, por lo que escuchas, no solo por su enfoque y dónde está hoy, sino por poder hacerlo a un nivel tan alto durante tanto tiempo, eso es lo que me impresiona”, dijo McCarthy, según NFL.com.

Dallas lidera la serie de todos los tiempos, 15-4.

