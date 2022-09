Lisa Van Allen: explicó que R.Kelly la obligó a participar en tríos cuando era menor

Cuando se estrenó Surviving R Kelly en 2019, uno de los sujetos destacados del documental fue Lisa Van Allen, quien comenzó a salir con el cantante de R&B cuando tenía 17 años.

Durante su entrevista en las docuseries de Lifetime, Van Allen alegó que R Kelly “la obligó a participar en varios tríos, a pesar de que no tenía interés en hacerlo”, en palabras de Hollywood Reporter.

Cuando Kelly fue acusado de 21 cargos de pornografía infantil, testificó Van Allen.

Ella ha hablado sobre la segunda parte del documental

Van Allen estuvo en una entrevista con TMZ en la que se le preguntó sobre su reacción ante el cambio de opinión de Jocelyn Savage. (Para aquellos que necesitan una aclaración, Jocelyn Savage, que ahora tiene 26 años, es la supuesta novia de R. Kelly y ha estado viviendo con él desde que tenía 19).

Se mantuvo callada mientras se estrenaba el primer documental de Lifetime, pero en una entrevista de marzo con Gayle King, salió defendiendo a R Kelly, diciendo que su relación fue consensuada. En noviembre, cambió su historia, como informa TMZ, y modificó sus declaraciones anteriores, diciendo que, de hecho, es una “víctima” de R. Kelly. También dijo que compartiría los detalles sobre su relación con R. Kelly en Patreon, un servicio de contenido por suscripción.

Hablando con TMZ, Van Allen dijo que las historias reveladoras en la cuenta Patreon de Savage no tenían sentido. “Al principio estaba muy emocionada por ella y feliz, pero a medida que he ido leyendo los diferentes capítulos, no estoy tan convencida de que sea real. En un momento ella dijo algo sobre condones y Rob no usa condones”.

En un video de Instagram, Savage dijo: “Sólo quiero que todos sepan que aún lo apoyamos y nunca lo traicionaremos”.

Van Allen no formó parte de la segunda parte del documental de Lifetime

En declaraciones a TMZ Live, Van Allen dijo que no estaría en la segunda parte del documental porque “estaba un poco decepcionada con Lifetime, la dirección que tomaron con el programa no fue donde pensé que debería ir… Lo que debería ser sanar y crear conciencia y hablar positivamente sobre lo que estamos haciendo… No lo hicieron. (…) Es como un reality show y no quiero ser parte de eso”.

También lamentó que para Surviving R Kelly Part 2, Lifetime la incluyó en el tráiler de la docuserie. “No aprobé y desconocía cualquier uso de mi rostro, nombre, material de archivo, imágenes fijas nuevas o antiguas de mi imagen para promocionar el programa o para estar en el programa. Así que usaron viejas imágenes mías. Esto es muy engañoso para los espectadores”.