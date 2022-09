¿Se conoce la identidad real del asesino en serie Jack el Destripador?

¿Podría H.H. Holmes ser Jack el Destripador?

En el nuevo documental de History Channel, American Ripper, Jeff Mudgett, exabogado y tataranieto del asesino en serie de Chicago H.H. Holmes, se propone demostrar su teoría de que su antepasado y Jack el Destripador son el mismo.

A finales de 1800, Jack el Destripador (que es simplemente es un título dado al asesino en serie no identificado) asesinó a cinco mujeres, todas ellas eran prostitutas, y todas fueron asesinadas de una manera espantosa. La primera víctima, Mary Ann Nicholls, fue asesinada el 31 de agosto de 1888. Casi un mes después, el 30 de septiembre, fueron asesinadas Elizabeth Stride y Catherine Eddoweson. Las otras víctimas fueron Annie Chapman y Mary Jane Kelly.

Jeff Mudgett, el tataranieto de H.H. Holmes, cree que su antepasado fue Jack el Destripador

Varios teóricos han propuesto diferentes posibilidades en cuanto a la identidad de Jack el Destripador. Mudgett cree que la suya es, sin duda, correcta.

Los asesinatos de Jack el Destripador tuvieron lugar entre agosto y noviembre de 1888. H.H. Holmes no apareció en los registros de propiedad de Chicago entre julio de 1888 y abril de 1889.

En el documental, la teoría de Mudgett se basa en la idea de que Holmes escapó de la ejecución en Filadelfia después de confesar 27 asesinatos y huyó a Londres para convertirse en Jack el Destripador. Aunque la ejecución del 7 de mayo de 1896 fue un evento público y estuvo estrechamente documentado, Mudgett (y otros que apoyan esta teoría) creen que Holmes se intercambió con otro convicto para que lo ejecutaran en su lugar y se fue a Londres para continuar con su ola de asesinatos.

El documental de History Channel culmina con la exhumación del cuerpo de Holmes. Según Philly.com, un juez del condado de Delaware autorizó la exhumación de los restos en 2017. Según Philly.com, no se pudo verificar si los restos eran de Holmes.

Mudgett también cita la letra de Holmes, alegando que coincide con una carta de Jack el Destripador. “Creo que sí”, dice. “Estaría dispuesto a debatir que Holmes era Jack el Destripador con cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento”.

Algunos teóricos creen que H.H. Holmes no fue Jack el Destripador

Otros, sin embargo, no creen que la cronología coincida. Adam Selzer, quien escribió el libro H.H. Holmes: The True History of the White City Devil, dice que tiene documentos que prueban que Holmes estaba en Chicago cuando Jack el Destripador estaba matando en Londres, según el Chicago Tribune. Esos incluyen el registro de voto de Holmes y un registro de su reunión con un abogado, escribe el medio.

La otra diferencia que han planteado los escépticos de la teoría de Mudgett es que los métodos utilizados para matar eran diferentes. Holmes era conocido por asesinar en silencio, en un lugar al que la gente se refiere como “Murder Castle”, mientras que Jack el Destripador cortaba a sus víctimas y las dejaba muertas en las calles para que las encontraran.