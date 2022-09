Lionel Dahmer: ¿Quién era el padre del asesino en serie Jeffrey Dahmer?

Lionel Dahmer fue el padre del asesino en serie y caníbal Jeffrey Dahmer en Milwaukee, Wisconsin.

A lo largo de los años, Lionel, quien aún vive, concedió varias entrevistas en las que trató de explicar qué motivaba a su hijo. También escribió un libro sobre Jeffrey Dahmer. Se llama “La historia de un padre”.

Los asesinatos de Dahmer están recibiendo atención renovada como resultado de una nueva serie de Netflix. “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” comenzó a transmitirse el 21 de septiembre de 2022. “Durante más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el asesino convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evadió el arresto durante tanto tiempo? pregunta el sitio de Netflix para el programa.

Hoy, Lionel Herbert Dahmer tiene 86 años y vive en Ohio, según registros en línea.

Esto es lo que necesita saber:

1. En una entrevista, Lionel llamó a Jeffrey un “niño pequeño muy maravilloso”

A lo largo de los años, Lionel ha luchado por comprender a su hijo.

“Lo más cerca que pude llegar a por qué, para darle algún tipo de causalidad a esto, creo que fue algo acumulativo. Creo que hubo varios eventos en su vida”, dijo Lionel Dahmer a “Good Morning America”.

Enumeró una operación de hernia que resultó en que Jeffrey se preocupara “por que le cortaran el pene”, un golpe en la parte posterior de la cabeza, dar vueltas y “ser atropellado”.

Dahmer cree que la homosexualidad de Jeffrey jugó un papel. “Creo firmemente que se enganchó a su sexualidad a los 14 o 15 años”, dijo.

“Realmente no había signos evidentes. No echaba espuma por la boca ni hablaba solo mientras dormía”, dijo Lionel al programa.

Dijo que era un “niño muy maravilloso. pero muy tímido.

Eventualmente, Dahmer comenzó a exhibir un comportamiento perturbador; salvó huesos de animales y un maniquí. Pero su papá dijo que se enteró de esas cosas en el juicio. “No sabía ninguna de estas cosas antes de ese momento”, dijo al programa.

2. Lionel una vez casi atrapa a Jeffrey con la cabeza en una caja

Lionel le dijo a “Good Morning America” que casi atrapa a Jeffrey con la cabeza en una caja.

“Me preocupaba que tuviera material pornográfico o algo así en esta caja. Simplemente no lo quería en la casa. Mi madre era una mujer cristiana muy fuerte”, recordó Lionel.

Le pidió a Dahmer que abriera la caja. Él se negó y rompió un cheque de cumpleaños. Se enojó mucho. “Me montó un pequeño teatro”, dice su papá.

Iba a abrir la caja, pero Dahmer dijo: “Por favor, no la abras esta noche… no molestemos a la abuela”.

Al día siguiente, cuando Jeffrey lo abrió, había material pornográfico. Más tarde le dijo a su padre que en realidad había guardado una cabeza en la caja.

Cuando la policía lo llamó por primera vez para informarle sobre los homicidios, Lionel pensó al principio que Dahmer era la víctima. Él “se quedó atónito en mi oficina” cuando se dio cuenta de que Dahmer era en realidad el sospechoso.

3. Lionel Dahmer habló nuevamente en un documental de 2020 y dijo: “Tuvimos una relación cercana”

Lionel ha seguido hablando sobre su hijo en 2020.

“Me sentí muy, muy enfermo por eso”, dijo Lionel en una entrevista de 2020.

“Soy el padre de Jeff Dahmer”, dice en ese video.

Dijo que Dahmer nació en una casa que alquilaron en Milwaukee. “De niño, era feliz. Corría hacia mí y saltaba a mis brazos. Le gustaba andar en su pequeño triciclo”.

“Cuando miras las películas caseras, ves un momento feliz. Teníamos una relación muy estrecha… Le encantaba estar conmigo y con su madre”.

Conoció a Joyce Flint, la madre de Dahmer, en Milwaukee. Era extrovertida y le gustaba hacer cosas nuevas. “Me pareció una persona muy amorosa”, dijo.

Lionel reveló que Joyce desarrolló síntomas de tipo convulsivo cuando quedó embarazada de Jeffrey Dahmer. “Su cuerpo se ponía rígido y le salía un poco de espuma en la boca”, dijo. Los médicos nunca descubrieron lo que era.

4. Lionel Dahmer se divorció de la madre de Jeffrey, Joyce Flint

El matrimonio “comenzó a disolverse. Ella abogaba por el divorcio”, dijo Lionel en la entrevista de 2020.

Jeffrey Dahmer salió y comenzó a golpear árboles con una rama cuando descubrió que sus padres se estaban divorciando. Lo tomó mal y le hizo sentir que había perdido el control, dijo su padre en la entrevista.

Llegaba a casa borracho de la escuela secundaria. “La bebida empeoró y empeoró”.

Según OnMilwaukee.com, Flint “se mudó a California después de divorciarse del padre de Jeffrey Dahmer, Lionel, a fines de la década de 1980”.

Según Los Angeles Times, el divorcio fue amargo. “Su divorcio se concedió el 24 de julio de 1978, después de que cada uno acusara al otro de ‘extrema crueldad y grave negligencia en el cumplimiento del deber’”, informó el periódico.

La pareja tuvo dos hijos: Jeffrey y su hermano David.

La policía había investigado disputas domésticas entre los padres, según The Associated Press.

Dahmer dijo en su libro que los medicamentos recetados que Joyce tomó durante el embarazo podrían haber influido, según Oxygen.

5. Lionel y su esposa Shari enfrentaron una demanda por muerte injusta

Lionel trabajaba como químico, informó Oxygen.

“Como científico, [me] pregunto si [el] potencial para un gran mal… reside en lo profundo de la sangre que algunos de nosotros… puede pasar a nuestros hijos al nacer”, escribió en su libro, según Oxygen.

Lionel y su segunda esposa, Shari, eventualmente enfrentaron una demanda por homicidio culposo.

Fue sobre la muerte a golpes de Steven Hicks en Ohio en 1978, según The Associated Press. Dahmer tenía 18 años cuando ocurrió ese asesinato.

La madre de Hicks alegó en la demanda que Dahmer “era desviado y estaba destinado a causar lesiones y muerte a otros”.

