Joyce Flint: ¿Quién era la madre del asesino en serie Jeffrey Dahmer?

Joyce Flint fue la madre del asesino en serie y caníbal Jeffrey Dahmer.

Según FindaGrave, su nombre completo era Joyce Annette Flint Dahmer y la llamaban “Rocky”.

Flint murió relativamente joven de cáncer. Antes de morir, la madre de Dahmer concedió varias entrevistas en las que describió cómo era ser la madre de un famoso asesino en serie.

Los asesinatos de Dahmer están recibiendo atención renovada como resultado de una nueva serie de Netflix. “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” comenzó a transmitirse el 21 de septiembre de 2022. “Durante más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el asesino convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evadió el arresto durante tanto tiempo? pregunta el sitio de Netflix para el programa.

1. Flint se divorció del padre de Dahmer, Lionel, en la década de 1980

Según OnMilwaukee.com, Flint “se mudó a California después de divorciarse del padre de Jeffrey Dahmer, Lionel, a fines de la década de 1980”.

Según Los Angeles Times, el divorcio fue amargo. “Su divorcio se concedió el 24 de julio de 1978, después de que cada uno acusara al otro de ‘extrema crueldad y grave negligencia en el cumplimiento del deber’”, informó el periódico.

La pareja tuvo dos hijos: Jeffrey y su hermano David.

La policía había investigado disputas domésticas entre los padres, según The Associated Press.

“Sé que esto suena extraño, pero él no tuvo la intención de lastimar a nadie”, dijo Flint en una entrevista impresa.

Lionel Dahmer se volvió a casar y escribió un libro sobre su hijo.

2. En California, Flint trabajó en los campos del tratamiento del VIH y el SIDA

Flint trabajó con pacientes de SIDA en California.

“Primero administró una residencia para jubilados antes de convertirse en administradora de casos para el Equipo contra el SIDA de Central Valley en 1991”, informó OnMilwaukee.com. “Ella trabajó en el campo del tratamiento del VIH y el SIDA en el área de Fresno”.

Los Angeles Times informó: “Flint, nativo de Wisconsin con una maestría en consejería, se mudó a Fresno a fines de la década de 1980 y administró una residencia para jubilados antes de convertirse en administrador de casos para el Equipo contra el SIDA de Central Valley en 1991”.

Ese fue el año en que arrestaron a su hijo.

“Era entusiasta y compasiva, y convirtió su propia tragedia en poder tener una gran empatía por las personas con VIH”, dijo Julio Mastro, director ejecutivo de un centro comunitario de VIH en Fresno, según The Los Ángeles Times.

3. Flint, quien una vez intentó suicidarse con un horno de gas, murió en 2000

Según OnMilwaukee.com, Flint murió en 2000 de cáncer de mama. Ella tenía 64 años.

El abogado de Dahmer llevó a Flint a Wisconsin “varias veces para visitar a su hijo”, informó la publicación.

Flint había intentado suicidarse en 1994, según United Press International.

Según UPI, Flint “fue encontrada acostada boca abajo el martes en su cocina después de encender su horno de gas y dejar la puerta abierta”.

Flint dejó una nota que decía: “Ha sido una vida solitaria, especialmente hoy. Por favor incinerame. Amo a mis hijos, Jeff y David”.

4. Dahmer llamó a Flint una “gran madre”

Según Los Angeles Times, Dahmer insistió en que los asesinatos en serie no fueron culpa de Flint y la llamó una gran madre.

El abogado de Dahmer, Gerald Boyle, reveló que Dahmer describió a su madre de esa manera.

“Estaba claro que ella no tenía ninguna responsabilidad. . . . Tenía que vivir con la idea de que era la madre de un monstruo y eso la volvía loca”, dijo Boyle, según The Times.

5. Flint le dijo a Hard Copy que “nunca deje de amar a mi hijo”

“Todavía amo a mi hijo. Nunca he dejado de amar a mi hijo. Era un bebé hermoso. Era un niño maravilloso. Siempre ha sido amado”, dijo Flint a Hard Copy.

Mostró el libro de bebé de “Jeff” al programa.

Llegó a casa un día y una amiga de Ohio la llamó y “tuvo dificultades para decirme por qué querían que mirara televisión”. Ella dijo que se enteró como todos los demás.

Su amiga le dijo: “Jeffrey está en problemas”. Flint dijo: “De qué tipo”. El amigo dijo: “Mal problema”.

Flint dijo que Dahmer fue una “víctima” de una “compulsión”. Ella agregó: “Sabía que hice un buen trabajo como madre. Sabía que esto tenía que venir de algo fuera de Jeff”.

