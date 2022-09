Joseph Gabrish y John Balcerzak: Policías que entregaron un niño al asesino Jeffrey Dahmer

Joseph Gabrish y John Balcerzak fueron los dos policías de Milwaukee que entregaron a un niño de 14 años desnudo y sangrante al asesino en serie y caníbal Jeffrey Dahmer.

Lo hicieron a pesar de la objeción de la vecina de Dahmer, Glenda Cleveland, y otras mujeres en el lugar.

Gabrish y Balcerzak se hicieron conocidos como los “policías de Dahmer”.

¿Qué pasó con Gabrish y Balcerzak? A pesar de la controversia, que generó grandes titulares en el momento del arresto de Dahmer, ambos hombres disfrutaron de largas carreras en las fuerzas del orden de Wisconsin.

Los asesinatos de Dahmer están recibiendo atención renovada como resultado de una nueva serie de Netflix. “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” comenzó a transmitirse el 21 de septiembre de 2022. “Durante más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el asesino convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evadió el arresto durante tanto tiempo? pregunta el sitio de Netflix para el programa.

Esto es lo que necesita saber:

El jefe de policía de Milwaukee despidió a Gabrish y Balcerzak, pero un tribunal reintegró a los oficiales

Según el Advocate, los dos agentes fueron despedidos por el jefe policial, Philip Arreola, pero una orden judicial los reintegró. El juez suplente Robert Parins tomó la decisión.

Un artículo de Associated Press de 1994 informó que Parins dictaminó que “los despidos fueron un castigo demasiado severo y que los ex oficiales John Balcerzak y Joseph Gabrish deberían ser reincorporados, con un pago atrasado de aproximadamente $55,000 dólares cada uno”.

La Comisión de Bomberos y Policía apeló en vano. Los hombres fueron despedidos por “no seguir los procedimientos policiales”, informó AP.

The Washington Post informó que Arreola despidió a los policías por “actos de omisión” que incluyeron “no tomar los nombres de los testigos en la escena y no poner al niño de 14 años bajo custodia protectora”.

Cleveland intentó en vano evitar que los oficiales devolvieran al niño a Dahmer

Según OnMilwaukee.com, dos meses antes del arresto de Dahmer en 1991, los dos oficiales “respondieron a una llamada en un callejón al lado del apartamento de Dahmer”. El informe llegó como un “hombre caído” y “muy golpeado”. Era Konerak Sinthasomphone, 14.

Los oficiales “llegaron a la escena para ver lo que parecía ser un hombre joven, desnudo y aturdido envuelto en una manta con paramédicos del Departamento de Bomberos de Milwaukee. Jeffrey Dahmer estaba de pie a su lado”, informó OnMilwaukee.com.

Según OnMilwaukee.com, Dahmer conoció a Konerak en un centro comercial y le pidió que le tomara fotos; lo drogó, pero Konerak escapó cuando Dahmer fue a comprar licor. Dahmer convenció a Gabrish y Balcerzak de que se trataba de una “situación doméstica” y le devolvieron a Konerak al asesino en serie, quien lo mató, según OnMilwaukee.

Una historia de Associated Press de noviembre de 1992, a la que se accedió a través de Newspapers.com, citaba a Cleveland.

Según WTMJ-TV, los oficiales ignoraron las enérgicas objeciones de Cleveland.

El niño estaba “desnudo y sangrando”, informó la estación de televisión, pero Dahmer “les dijo a los oficiales que el niño era un adulto y su amante y que estaba borracho”.

Cleveland le dijo a AP que estaba “tan preocupada por los jóvenes desnudos y aturdidos” que consideró protestar contra el departamento de policía.

“Pensé en un par de cosas estúpidas, como esposarme o sentarme en los escalones y no moverme”, dijo Cleveland a AP.

El encuentro ocurrió en 1991. Cleveland, su sobrina Nicole Childress, la vecina Tina Spivey y la hija de Cleveland, Sandra Smith, le dijeron a la policía que “sintieron que Sinthasomphone estaba tratando de alejarse de Dahmer”, informó AP.

Balcerzak se convirtió en jefe de la Asociación de Policía de Milwaukee

Play

De hecho, Balcerzak pasó a encabezar la Asociación de Policía de Milwaukee, el sindicato de oficiales de policía de base. Se retiró de la fuerza en 2017, informó la estación de televisión WTMJ-TV.

En 2009, la revista Milwaukee Magazine escribió: “Bradley DeBraska, presidente del Sindicato de Policías de Milwaukee desde hace mucho tiempo, podría ser criticado por muchas cosas, pero fue un líder muy inteligente y proactivo. Su sucesor, John Balcerzak, está resultando un desastre. Lo más probable es que los miembros del sindicato lo reemplacen, y pronto”.

Según UPI, Balcerzak testificó en el juicio de Dahmer. “Señor. Dahmer mantuvo la calma y la franqueza durante toda la investigación”, dijo Balcerzak. “Estaba bien afeitado, vestido limpio y su ropa no estaba desordenada”.

A lo largo de los años, Balcerzak también fue propietario de una taberna, según AP.

Gabrish se convirtió en capitán y jefe interino en un departamento de policía suburbano

Gabrish dejó la fuerza de Milwaukee. Fue nombrado jefe de policía interino en el Departamento de Policía de Grafton, donde se desempeñó como capitán, según Ozaukee Press.

“Tengo muchas ganas de trabajar con la Junta de la Aldea y la gente aquí para hacer de esta una comunidad segura”, dijo Gabrish en 2019, informó ese periódico.

“Gabrish se unió al departamento como oficial en 1993 y se convirtió en el segundo al mando en 2007. Antes de unirse al departamento, Gabrish fue oficial del Departamento de Policía de Milwaukee durante casi 11 años”, informó Ozaukee Press, y agregó: “Gabrish también es el jefe de policía en la ciudad de Trenton, donde vive. Inició el Departamento de Policía de Trenton en 1997”.

El periódico informó que Gabrish obtuvo una maestría.

Gabrish ahora está jubilado. Según UPI, Gabrish testificó que Dahmer fue “cortés y no nos dio ninguna razón para sospechar nada de él. Fue muy colaborador con nosotros”. Sin embargo, detectó un olor en el apartamento de Dahmer.

“Lo comparé con una evacuación intestinal o alguien que acababa de ir al baño”, testificó Gabrish.

