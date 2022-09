Glenda Cleveland: la mujer que trató de alertar a la policía sobre el asesino Jeffrey Dahmer

Glenda Cleveland es una de las heroínas de la historia de Jeffrey Dahmer. Su vecina, trató de alertar a la policía de Milwaukee que algo andaba mal con Dahmer, y trató en vano de salvar a una de sus víctimas.

¿Qué pasó con Cleveland? ¿Dónde está ella ahora?

Cleveland murió en 2011, según The Milwaukee Journal Sentinel.

“El asesino en serie podría haber sido detenida dos meses antes si la policía la hubiera escuchado”, dice el obituario del periódico.

Los asesinatos de Dahmer están recibiendo atención como resultado de una nueva serie de Netflix. “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” comenzó a transmitirse el 21 de septiembre de 2022. “Durante más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el asesino convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evadió el arresto durante tanto tiempo? pregunta el sitio de Netflix para el programa.

Esto es lo que necesita saber:

Cleveland murió de enfermedad cardíaca y presión arterial alta

Niecy Nash turns in a powerful performance as Glenda Cleveland, a vigilant neighbor fighting for justice in DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Premieres at midnight! pic.twitter.com/Vu8zV9ddgz — Netflix (@netflix) September 20, 2022

Según la historia de su obituario en el Journal Sentinel, Cleveland era en gran medida una figura privada después de que la tragedia de Dahmer comenzara a desvanecerse en las noticias.

Cuando murió a los 56 años, ni siquiera tuvo un funeral. Se planeó un servicio conmemorativo para unos meses más tarde para que las personas que la conocían en Mississippi pudieran asistir, informó el Journal Sentinel.

Según el periódico, la policía de Milwaukee respondió a un “consejo ciudadano” y encontró a Cleveland muerta en el piso de su apartamento. Murió de una enfermedad cardíaca y presión arterial alta, informó el periódico, posiblemente alimentada por una adicción a los cigarrillos.

El periódico informó que Cleveland siguió viviendo en el mismo vecindario incluso después de que arrestaron a Dahmer, hasta 2009. Luego se mudó a otro apartamento, viviendo sola hasta su muerte, según el periódico.

Cleveland intentó impedir que dos policías de Milwaukee entregaran a un adolescente desnudo a Dahmer

Play

Witness Reports a Naked Victim of Jeffrey Dahmer on the Street In the early morning hours of May 27, 1991, 14-year-old Konerak Sinthasomphone (the younger brother of the boy whom Dahmer had molested in 1988) was discovered on the street, wandering naked, heavily under the influence of drugs and bleeding from his rectum. Two young women from the neighborhood found the dazed boy and called 911.… 2015-12-08T19:00:03Z

Una historia de Associated Press de noviembre de 1992, a la que se accedió a través de Newspapers.com, citaba a Cleveland.

Según WTMJ-TV, dos policías de Milwaukee, John Balcerzak y Joseph Gabrish, devolvieron a Konerak Sinthasomphone, de 14 años, a Dahmer en 1991 a pesar de las enérgicas objeciones de Cleveland.

Play

the police officer who sent a 14 year old boy back into jeffrey dahmers appartment gary kemp 2013-05-09T22:08:22Z

Estaba “desnudo y sangrando”, informó la estación de televisión, pero Dahmer “les dijo a los oficiales que el niño era un adulto y su amante y que estaba borracho”. Dahmer asesinó al adolescente, los oficiales fueron despedidos, pero fueron reincorporados.

Ella le dijo a la AP que estaba “tan preocupada por los jóvenes desnudos y aturdidos” que consideró protestar contra el departamento de policía.

“Pensé en un par de cosas estúpidas, como esposarme o sentarme en los escalones y no moverme”, dijo Cleveland a AP.

El encuentro ocurrió en 1991. Cleveland, su sobrina Nicole Childress, la vecina Tina Spivey y la hija de Cleveland, Sandra Smith, le dijeron a la policía que “sintieron que Sinthasomphone estaba tratando de alejarse de Dahmer”, informó AP.

De hecho, Balcerzak pasó a encabezar la Asociación de Policía de Milwaukee, el sindicato de oficiales de policía de base. Se retiró de la fuerza en 2017, informó la estación de televisión.

Gabrish dejó la fuerza de Milwaukee. Fue nombrado jefe de policía interino en el Departamento de Policía de Grafton, donde se desempeñó como capitán, según Ozaukee Press.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Qué pasó con el asesino en serie Jeffrey Dahmer?