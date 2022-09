¿Qué pasó con el asesino en serie Jeffrey Dahmer?

¿Dónde está ahora el asesino en serie de Milwaukee, Jeffrey Dahmer? ¿Está vivo?

No. Jeffrey Dahmer está muerto. El asesino en serie y caníbal, que mató a hombres homosexuales principalmente en Milwaukee, Wisconsin, fue asesinado en la Institución Correccional de Columbia, una prisión de Wisconsin, el 28 de noviembre de 1994.

Los crímenes de Dahmer fueron horribles. Los cuerpos de las víctimas se desintegraron en una tina en su edificio de apartamentos de Milwaukee y practicó el canibalismo.

Los asesinatos de Dahmer están recibiendo grn atención como resultado de una nueva serie de Netflix. “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” que comenzó a transmitirse el 21 de septiembre de 2022. “Durante más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el asesino convicto Jeffrey Dahmer ¿Cómo evadió el arresto durante tanto tiempo? pregunta el sitio de Netflix para el programa.

Pero nadie tiene que preocuparse por Jeffrey Dahmer ahora.

Esto es lo que necesita saber:

Un recluso llamado Christopher Scarver golpeó la cabeza de Dahmer con una barra de metal

Play

DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story | Official Trailer (Trailer 1) | Netflix From the Emmy award winning creator of American Crime Story comes Dahmer – Monster: the Jeffrey Dahmer Story. The series examines the gruesome and horrific true crimes of Jeffrey Dahmer and the systemic failures that enabled one of America’s most notorious serial killers to continue his murderous spree in plain sight for over a decade.… 2022-09-16T14:00:00Z

Un artículo del Wisconsin State Journal de 1994, al que se accede a través de Newspapers.com, dice que Christopher Scarver, el recluso que mató a Dahmer, dijo que “golpeó la cabeza de Jeffrey Dahmer con una barra de metal y lo dejó gorgoteando en el suelo”.

“Dios me dijo que lo hiciera”, dijo Scarver, según ese artículo.

El artículo dice que Scarver, entonces de 25 años, asesinó tanto a Dahmer como al asesino de su esposa Jessue Anderson “mientras los tres limpiaban un gimnasio”.

El artículo del State Journal informó que Scarver “cantó” mientras entraba a la sala del tribunal. La letra incluía, “cree en el amor. Deja que el amor sea la luz que muestre el camino”.

Dahmer fue asignado para limpiar el baño de una prisión

Un artículo de Associated Press de 1994, al que también se accedió a través de Newspapers.com, decía que Dahmer murió después de que le quitaran el soporte vital. Anderson, quien asesinó a su esposa a puñaladas afuera de un restaurante en Milwaukee, murió en un hospital. Anderson había culpado falsamente del asesinato a un hombre negro inocente, según Media Milwaukee.

Dahmer había sido asignado para limpiar un baño de la prisión cuando fue atacado, decía el artículo.

Scarver, que también cumplía cadena perpetua por asesinato, era el “único sospechoso”, según AP.

La historia citó al alguacil del condado de Columbia, James D. Smith, diciendo que “ocho personas estaban en el área de recreación de la prisión en el momento de los ataques, incluidos dos guardias, un director de recreación y otros reclusos”.

Anderson y Dahmer fueron encontrados en diferentes lugares; Dahmer fue descubierto en un baño de personal “en un charco de sangre”, mientras que Anderson fue descubierto en un vestuario, según AP.

El artículo de AP dice que se encontró un “mango de escoba ensangrentado” cerca de Dahmer.

¿Quién fue Scarver? Le disparó a un hombre tres veces en la cabeza “exigiendo más dinero al compañero de trabajo de la víctima después de cada disparo”, según AP y “le dijo a un psiquiatra que era el hijo de Dios”.

Recibió una sentencia de cadena perpetua en 1992 por ese crimen.

Dahmer ha recibido los apodos de “Milwaukee Monster” y “Milwaukee Cannibal”. Un jurado rechazó su declaración de locura y estaba cumpliendo cadena perpetua cuando fue asesinado en prisión.

Hoy, Scarver, ahora de 53 años, permanece en prisión, pero fue enviado fuera del estado, según la base de datos del Departamento de Correcciones del estado de Wisconsin.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: La autopsia al rapero Nipsey Hussle reveló que fue baleado 11 veces