La autopsia al rapero Nipsey Hussle reveló que fue baleado 11 veces

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles ha publicado el informe completo de la autopsia en la muerte a tiros del rapero Nipsey Hussle en 2019. Nipsey Hussle recibió 11 disparos, según el informe obtenido por Heavy el 20 de septiembre de 2022. El informe se publicó después de la condena por asesinato en primer grado de Eric Ronald Holder Jr. durante un juicio en julio en el tribunal del condado de Los Ángeles.

Nipsey Hussle, cuyo nombre legal era Ermias Joseph Asghedom, fue asesinado el 31 de marzo de 2019 frente a su tienda de ropa en el vecindario de Crenshaw en el sur de Los Ángeles. Hussle, de 33 años, fue trasladado de urgencia al hospital y luego murió. Le sobreviven su pareja, Lauren London, y sus dos hijos.

La oficina del médico forense dijo en abril de 2019 que la causa de la muerte de Hussle fueron heridas de bala en la cabeza y el torso y que la forma de muerte fue homicidio. El informe de 30 páginas publicado en septiembre de 2022 no incluye fotos de la autopsia de Nipsey Hussle. Su examen de autopsia se completó el 1 de abril de 2019, según el informe. Holder, entonces de 29 años, fue arrestado el 2 de abril de 2019. Está a la espera de sentencia.

Nipsey Hussle recibió un disparo en la cabeza, fue baleado dos veces en el pecho, una vez en la espalda, una vez en el abdomen, cinco veces en las piernas y una vez en los brazos, muestra el informe de la autopsia

Play

Prosecutor Describes Nipsey Hussle's Chilling Last Moments During Murder Trial Opening Statements A prosecutor described Nipsey Hussle's chilling last moments during opening statements Wednesday. Eric Holder is on trial in California for the alleged murder Nipsey Hussle in April 2019. #NipseyHussle #EricHolder #LawAndCrime STAY UP-TO-DATE WITH THE LAW&CRIME NETWORK: Watch Law&Crime Network on YouTubeTV: bit.ly/3td2e3y Where To Watch Law&Crime Network: bit.ly/3akxLK5 Sign Up For Law&Crime's Daily Newsletter:… 2022-06-16T17:15:01Z

Algunos detalles del informe de la autopsia se hicieron públicos durante el juicio de Holder y se mostraron fotografías gráficas de la autopsia como evidencia. El informe completo es un documento público, pero no estuvo disponible en la oficina del médico forense hasta después de la conclusión de la investigación penal y los procedimientos judiciales.

Según el informe, Nipsey Hussle recibió un disparo en la cabeza, dos en el pecho, una vez en la espalda, una vez en el abdomen y una vez en el codo derecho. También recibió dos disparos en el muslo derecho, una vez en el muslo izquierdo, una vez en la parte posterior del muslo derecho y en el pie, según muestra el informe.

El médico forense adjunto, el Dr. Timothy Dutra, escribió en su informe del 13 de abril de 2019: “En mi opinión, este hombre de 33 años, Ermias Joseph Asghedom, murió como resultado de heridas de bala en la cabeza y el torso”. Según el informe del caso, el tiroteo ocurrió a las 3:20 p.m. mientras Nipsey Hussle y otros dos hombres estaban parados en el estacionamiento del centro comercial donde se encuentra su tienda cuando un sospechoso le disparó y se acercó, abrió fuego y huyó a pie.

Los paramédicos encontraron a Nipsey Hussle con múltiples heridas de bala y en pleno arresto traumático y lo transportaron a la sala de emergencias, según el informe. No pudo ser resucitado en el hospital y fue declarado muerto a las 3:55 p.m., según el informe.

Eric Holder será sentenciado el 3 de noviembre de 2022

Holder fue condenado por asesinato en primer grado el 6 de julio de 2022. Estaba programado para ser sentenciado el 19 de septiembre, pero su audiencia de sentencia se pospuso hasta el 3 de noviembre. Holder enfrenta cadena perpetua. Ha estado bajo custodia desde su arresto en 2019. También fue declarado culpable de dos cargos de intento de homicidio voluntario y posesión de un arma de fuego, pero fue declarado inocente de dos cargos de intento de asesinato.

Según ABC News, el abogado de Holder, Aaron Jansen, dijo que planea apelar la condena. Jansen le dijo a la estación de noticias: “Siempre iba a ser difícil dadas las circunstancias de alto perfil que rodearon el caso. Estamos agradecidos de que el jurado estuvo de acuerdo con nosotros, en parte, en que el caso fue sobrecargado y votó para absolver al Sr. Holder, Jr. de los dos cargos de intento de asesinato”.

Durante su argumento final, Jansen dijo, según CNN: “Le dijimos que el Sr. Holder Jr. le disparó al Sr. Asghedom. Te dijimos que fue homicidio voluntario y que actuó en un ardor de pasión. Y te dijimos en qué consistía ese calor de pasión en el que actuó: consistió en ser llamado públicamente soplón por alguien tan famoso como Nipsey Hussle y creemos que eso es lo que mostró la evidencia”.

El fiscal John McKinney dijo durante su cierre, según CNN: “Tenemos un plan paso a paso llevado a cabo metódicamente para regresar a ese estacionamiento y matar. No se hace en el calor de la pasión, de hecho, se hace 10 minutos después de la conversación, de hecho, se hace después de que estrecha la mano de Nipsey Hussle”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Adam Levine es acusado de infidelidad por dos mujeres más