Adam Levine es acusado de infidelidad por dos mujeres más

Más mujeres decidieron unirse al drama del exentrenador de “The Voice” y líder de la banda musical, Maroon 5, Adam Levine, luego de que una modelo de Instagram acusara al cantante, quien es casado, de tener una aventura de un año con ella.

Esto es lo que necesita saber:

View this post on Instagram

Todo esto comenzó con la modelo de Instagram Sumner Stroh diciendo que ella y Levine tuvieron una aventura de un año, luego él volvió a su vida meses después de que terminó para preguntarle si podía llamar a su hijo por nacer “Sumner”. Stroh hizo dos videos de TikTok sobre todas las pruebas, diciendo que quería adelantarse a la historia porque alguien en su vida en quien creía que podía confiar estaba tratando de vender sus capturas de pantalla a un tabloide.

Tras las acusaciones de Stroh, una comediante llamada Maryka y una mujer llamada Alyson Rosef ahora también publicaron mensajes que dicen que son de Levine, donde dicen que coquetea con ellas de manera sexual.

Los mensajes de Maryka aparecieron en una historia de Instagram ahora eliminada, pero Dana Omari, que es amiga de Stroh, los capturó y los puso en un carrete de Instagram.

En su publicación de Instagram, Omari escribe:

Por cierto, tengo otro amigo cuyos DM se deslizó en el último año más o menos. Ella no los ha publicado, pero si lo hace, verán que es un ávido tramposo en serie.

No es trabajo de la mujer mantener a Adán a raya. Y también sabemos que miente sobre su matrimonio: esto es lo que es.

Los mensajes de captura de pantalla contienen cosas como DM coquetos y también lo que supuestamente es Levine diciéndole a Maryka que su matrimonio es “complicado” y que “podría escapar”.

Un intercambio de mensajes dice:

“Nunca te disculpes por ser humano”.

“Ajajaja pero no lo hice. Sin embargo, definitivamente me tomaré un tiempo fuera de IG”.

“Jajaja. ¡Distráete jodiendo conmigo! Ja ja.”

Otros mensajes dicen:

Ahora estoy obsesionado contigo.

“Amigo, ¿no estás como casado jajaja?”

“Sí, pero es un poco complicado. Las cosas se ponen difíciles y lo del video no ayudó. Podría escaparme.

Otro mensaje dice:

“Ver tu trasero sacudirse en esa mesa me marcará permanentemente, pero por lo demás soy increíble. F***kkkkkkkk. Haría cualquier cosa por ello. … Compraría una cena de bistec y le susurraría cosas dulces”.

Omari dice en el video: “Lo siento, estas mujeres no pueden destrozar su hogar porque ya está destrozado”.

Una segunda mujer llamada Alyson Rosef publicó un video de TikTok ahora eliminado de sus mensajes y dijo en la sección de comentarios que Levine “cruzó la línea” al llamarla caliente y pedirle fotos. Un usuario de TikTok llamado RiRi’s Tea capturó el video y los comentarios antes de que Rosef borrara el video, y un usuario de Twitter capturó el video que muestra un mensaje en el que Levine escribió: “Tengo 2 hijos, ahora lo superé. Quiero salir, apesta ahora”. ” aunque según su mensaje anterior que provocó esa respuesta, parece que se refiere a Los Ángeles. Rosef también dijo en el video que nunca se conocieron en persona.

Otra mujer se presentó con mensaje directo a su amiga de 17 años de 2018 o 2019 que dice que también son de Levine. El video también está publicado en RiRi’s Tea. Los mensajes son ligeramente coquetos, pero nada abiertamente sexuales.

View this post on Instagram

Levine, quien ha estado casado con la modelo Behati Prinsloo desde 2014 y con quien comparte dos hijas con un tercer hijo en camino, respondió en una historia de Instagram negando haber sido infiel alguna vez.

Levin escribió:

Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado; He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia.

Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos.