¿Quién es Sumner Stroh? Modelo asegura que tuvo una aventura amorosa con Adam Levine

Sumner Stroh es un modelo e influencer de Instagram que acusó a Adam Levine de engañar a su esposa con ella en un video viral de TikTok. La joven de 23 años es nativa de Texas y ex alumna de la Universidad de Texas.

Stroh publicó un video en TiKTok el 19 de septiembre de 2022, diciendo que ella era la ex entrenadora de “The Voice” y la amante del cantante de Maroon 5 y reveló mensajes de texto que dice que él le envió preguntándole sobre el nombre de su hijo por nacer Sumner. Levine ha estado casado con la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo desde 2014 y tienen dos hijos pequeños juntos y un tercero en camino.

Levine, de 43 años, no ha comentado sobre las acusaciones de engaño. Stroh dijo que publicó el video porque una amiga en la que creía confiar estaba tratando de vender capturas de pantalla de sus mensajes con Levine a un tabloide. Stroh no reveló muchos detalles sobre la relación que dice que tuvo con Levine, aparte de que estuvieron “viéndose” durante aproximadamente un año. Ella no dio fechas exactas.

Esto es lo que necesita saber sobre Sumner Stroh:

1. El video de TikTok de la modelo de Instagram Sumner Stroh sobre Adam Levine tiene más de dos millones de visitas

El video TikTok de Sumner Stroh se difundió rápidamente en TikTok y en otras partes de las redes sociales. Tuvo más de dos millones de visitas en solo unas tres horas. El nombre de Adam Levine comenzó a ser tendencia en Twitter cuando la gente reaccionó al video y los fanáticos inundaron su Instagram con comentarios negativos.

En su video, Stroh dijo: “En ese momento, ya sabes, yo era joven, era ingenua y, francamente, me siento explotada. Yo no estaba en la escena como lo estoy ahora. Así que definitivamente fui muy fácil de manipular. … Mi moral se vio comprometida sin saberlo”. Stroh dijo en respuesta a los comentarios de TikTok que “trató” de comunicarse con Prinsloo. Ella dijo que se había sentido “enferma” por la situación antes de presentarse. También respondió a un comentarista que escribió “nadie se ve bien en esta historia” con “Estoy consciente”.

Stroh escribió en una historia de Instagram, en medio de fotos de un viaje a Costa Rica con modelos en las que se encuentra actualmente: “La gente consciente intentará llenar los vacíos con muchas suposiciones falsas. No siento que esté haciendo ningún favor teniendo en cuenta la forma en que esto tuvo que ir. … Es mucho para digerir, pero con suerte, al menos, la verdad puede hacer algo bueno”.

2. Stroh se graduó de la Universidad de Texas en 2020

Sumner Stroh nació en Houston, Texas, según su página de Facebook. Se graduó de New Braunfels High School y luego de la Universidad de Texas en Austin en 2020. Estudió negocios y publicidad. Stroh también ha vivido en Branson, Missouri, y suele estar en Los Ángeles, según su Instagram.

Stroh habló con BuzzFeed News en diciembre de 2020 sobre su estatus como modelo e influencer de Instagram que la llevó a ser reclutada para ayudar a comercializar y promover The U Experience, una empresa emergente que planeaba que estudiantes universitarios vivieran juntos en una burbuja en medio de la pandemia. La empresa fallida fue comparada con Fyre Festival, según BuzzFeed.

Stroh le dijo a BuzzFeed: “Me enviaron un correo electrónico y me preguntaron si podía publicar su video promocional en una historia a principios de agosto, estaba un poco interesado en eso. Dijeron que estarían dispuestos a tenerme, así que seguí adelante, solicité y discutimos algunos términos. me aceptaron He estado aburrido, para ser completamente honesto. He estado sentado en casa con mi familia. Necesitaba esa vida social de nuevo. Comprometerse a estar en cuarentena todo el tiempo será difícil. Soy modelo e influencer, así que a veces vuelo a Los Ángeles. [Los fundadores] dijeron que si voy a Los Ángeles, tendría que ponerme en cuarentena durante dos semanas después. Son más indulgentes conmigo”.

Ella agregó: “No tengo vibraciones de Fyre Fest en absoluto, estoy emocionada por eso. Vi Fyre Fest y no estoy seguro de por qué dicen eso. Todo parece planeado; todo se ve genial.”

3. Stroh tiene más de 300,000 seguidores en su Instagram y también tiene una página de OnlyFans

Stroh está representada por la empresa de gestión de talentos The Verge Agency, según el sitio web de la empresa. Su página en el sitio de la compañía presenta fotos de Stroh de su Instagram en lencería y trajes de baño.

Stroh tiene más de 300.000 seguidores en Instagram, un número que se duplicó en las horas posteriores a la publicación de su video en TikTok. También tiene cientos de miles de seguidores en su página de TikTok y tiene una presencia menor en YouTube, donde publica videos de viajes como modelo junto con tutoriales de maquillaje y videos de ella probándose diferentes prendas.

Stroh llamó la atención a principios de septiembre cuando publicó una foto con una camiseta enrollada de los Texas Longhorns y la parte inferior de un bikini antes del partido del equipo de fútbol de su alma mater contra Alabama. Algunos sitios web de deportes destacaron la foto, como Outkick y The Spun, que la calificaron de “picante”.

Stroh también tiene una página de OnlyFans, donde sus fanáticos pueden seguirla gratis y pagar por fotos y videos adicionales, incluso a través de un programa VIP de $100. Stroh escribió en su OnlyFans: “Nunca digas nunca jajaja. Ahora el único lugar donde puedes acceder a mi contenido exclusivo!!! Vamos a conocernos 💓”

4. Además de ser modelo, Stroh ha trabajado en la compañía de su hermana

Q&A: College, Plastic Surgery, About Us

Según su página de LinkedIn, Stroh también ha seguido una carrera en marketing además de ser modelo. Mientras estaba en Texas, Stroh fue una influenciadora digital como parte de una pasantía para Boohoo Group PLC, una marca de moda. También realizó una pasantía como gerente de medios para la aplicación de citas Bumble.

Stroh comenzó a trabajar junto a su hermana, Baylen Stroh, como gerente de marketing de su empresa de joyería, Strung by Stroh. Baylen Stroh fundó la empresa en 2016, según su sitio web. Hacen collares, aretes, anillos, sombreros, pulseras, anteojos de sol, joyas personalizadas y más, según el sitio web de la compañía.

Stroh y su hermana hicieron un video de preguntas y respuestas para promocionar la compañía en YouTube e Instagram en 2020. En el video, Stroh dijo que estaba en una relación en ese momento. Stroh también habló sobre la cirugía plástica que ha tenido, diciendo que se hace rellenos de labios.

5. Stroh dice que no quería presentarse debido a los “estereotipos” sobre su carrera

Stroh dijo en su video de TikTok que decidió publicarlo porque pensó que la historia pronto estaría en las noticias. Ella dijo en el video: “Iba a manejar esto en privado, nunca quise presentarme, porque obviamente, entiendo las implicaciones que conlleva hacer lo que hago, ganar dinero de la manera en que lo hago y ser un modelo de Instagram. Entonces, al estar etiquetado en una historia como esta, conozco el estereotipo”.

Stroh agregó: “Envié algunas capturas de pantalla imprudentemente a algunos amigos en los que pensé que confiaba y uno de ellos intentó vender a un tabloide. Así que aquí estoy.” Stroh no pudo ser contactado por Heavy y no ha publicado ningún otro video sobre las acusaciones.

Levine y Prinsloo tampoco han comentado sobre el video viral. Heavy se ha comunicado con sus representantes para hacer comentarios. En su video, Stroh dijo que Levine se acercó a ella en junio para preguntarle cómo se sentiría si él nombrara a su tercer hijo Sumner si el bebé es un niño. Stroh dijo en el video de TikTok que sus mensajes la hicieron sentir como si estuviera “en el infierno”.

