Mujer tosió sobre varias personas en un supermercado de Nebraska [VIDEO]

El video viral muestra a una mujer sin mascarilla, quien no ha sido identificada, tosiendo deliberadamente sobre los compradores en la tienda Super Saver en Lincoln, Nebraska, durante una disputa con otros clientes. La mujer que grabó el incidente publicó el video en Reddit el 3 de septiembre de 2021, con el título “Karen anti-máscara tosiendo deliberadamente sobre mí en South 27th Super Saver”.

El video se extendió rápidamente a otras plataformas de redes sociales, volviéndose viral en TikTok y Twitter, donde una versión compartida por la popular cuenta Fifty Shades of Whey ha sido vista más de 500.000 veces. Subtituló el video, “La negacionista de COVID en Nebraska tose con los compradores en un supermercado. … Esta mujer fue vista por última vez en un Super Saver en Lincoln, Nebraska tosiendo deliberadamente sobre personas inocentes y rociando sus aerosoles en medio de una pandemia mortal”. La mujer que grabó el video dijo en Reddit, donde usa el nombre Jessabird, dijo que estaba en la tienda con su hija de 13 años.

El padre del niño, que no estaba en la tienda, también compartió el video en Twitter y escribió: “Ella instigó todo. Escogió a una madre/hijo para acosar. Creo que solo querían escapar. Lady siguió siguiéndolos. Algunas otras personas intervinieron. El Super Saver en el que estaban realmente no hizo nada: decirle a la señora que se fuera/use máscara, etc.

El Departamento de Policía de Lincoln no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el video, incluso si los oficiales fueron llamados a la tienda Super Saver y si se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente. Super Saver tampoco ha comentado sobre el video y el incidente. La mujer del video no ha sido identificada al 7 de septiembre de 2021.

Puedes ver el video a continuación:

La mujer sin máscara se enfrentó a la madre y la hija para preguntarles por qué llevaban máscaras, las llamó “ovejas” y tosió “deliberadamente” sobre ellas, dice la mujer que la grabó

COVID-denier in Nebraska coughs on shoppers at a supermarket pic.twitter.com/Ejy9HfsshS — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 7, 2021

El video muestra a la mujer empujando un carrito de compras y tosiendo varias veces en dirección a la madre y la hija mientras compraban en la tienda Super Saver de Lincoln, Nebraska. Mientras continúa tosiendo, la mujer dice: “Disculpe, estoy saliendo”. La mujer luego dice: “Miren chicos, son tan lindos. … Eres una oveja”. Cuando se le preguntó por qué no llevaba una máscara, la mujer dijo: “Porque no necesito tener una. No estoy enfermo y tú tampoco.”

El video muestra a la mujer y su hija diciéndole a la otra mujer que no necesita toser hacia ellas, y la mujer nuevamente comienza a toser repetidamente en su dirección y dice: “Son mis alergias… Hace dos años, antes de que alguien comenzara a hablar sobre COVID, estabas de acuerdo con eso”. Cuando el comprador le dijo a un empleado de la tienda que la mujer estaba tosiendo, la mujer dijo: “Tengo mis alergias. Y ella se asustó.

En Reddit, Jessabird escribió: “Así que mi hijo y yo estábamos en la tienda esta noche para recoger algunos alimentos cuando esta señora se acercó a nosotros y dijo cortésmente:” Disculpe”, y para ser honesto, pensé que me iba a pedir ayuda o preguntar dónde estaba algo. Estaba a punto de decir “No trabajo aquí, señora”, cuando me preguntó por qué llevábamos máscaras. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella misma no estaba usando una”.

Ella agregó: “Comencé a alejarme, mientras respondía,” ‘Debido a la variante Delta, y también porque hay un mandato’. Luego continuó sobre cómo nació y se crió aquí en Nebraska, y es una lástima que algunos habitantes de Nebraska se han convertido en ovejas. Me preguntó si me había puesto una vacuna y dijo que mi hijo y yo no necesitamos usar máscaras porque nos vemos jóvenes y saludables. Había varias personas alrededor con máscaras, pero por alguna razón ella eligió meterse conmigo y con mi hijo”.

Jessabird continuó en su publicación de Reddit, “Al final de este video, un pobre chico que trabaja allí trató de intervenir y básicamente nos dijo a todos que fuéramos por caminos separados. Karen se alejó y le conté al chico lo que pasó. Dijo que no era la primera vez que tenía que lidiar con personas como ella en el trabajo. Luego intenté continuar con mis compras, pero esta señora me siguió por la tienda”.

Ella escribió: “Le dije que necesitaba mantener la distancia y que toser sobre mí fue un asalto. Ella se rió y siguió diciendo: “Mírate, ¡es tan lindo lo asustado que estás!” “En ese momento, estaba absolutamente lívida, haciendo todo lo posible por mantener la calma frente a mi hijo. No terminé mis compras, sino que fui a la caja automática para pagar mis cosas. Luego me siguió para usar el autopago junto al mío. Le informé al empleado que manejaba las cajas que esta mujer me había agredido en la tienda al toserme deliberadamente, pero no esperé para ver qué respondería el empleado. Realmente quería sacarnos de allí”.

Hay un mandato de máscara en vigencia en Lincoln, Nebraska

We have posted before about the anti-masking free-for-all at Super Saver Foods, where the owner, city council member Jane Raybould, appears to not enforce the city mask mandate. Over and over we have heard reports and seen photos of the masking violations there. pic.twitter.com/4BvJH7o9uS — Seeing Red Nebraska (@SeeingRedNE) September 4, 2021

Existe un mandato de uso de máscara en el condado de Lancaster, donde se encuentra Lincoln, Nebraska. Ha estado en vigor desde el 26 de agosto y continuará hasta al menos el 30 de septiembre de 2021. El mandato fue emitido por el Departamento de Salud del condado de Lincoln-Lancaster, según el sitio web de la ciudad de Lincoln.

“La variante delta ha provocado un gran aumento en la transmisión comunitaria de COVID-19 en el condado de Lancaster. Es importante que todos ayuden a frenar la propagación del virus usando máscaras en el interior ”, dijo la ciudad en sus preguntas frecuentes sobre el requisito de cubrirse la cara. “Todas las personas mayores de dos años deben usar una máscara en el interior, que no sea una residencia, ya sea que hayan sido vacunados o no. Si no está completamente vacunado, su mascarilla es una de las herramientas más poderosas que tiene para protegerse a sí mismo y a los demás”.

La ciudad agregó: “Si está completamente vacunado, usar una máscara en el interior le brinda protección adicional contra la infección. Las personas completamente vacunadas están bien protegidas contra enfermedades graves y la muerte por COVID-19, incluida la variante delta. Pero estamos viendo casos en personas vacunadas y pueden infectar a otras. Es por eso que incluso si está completamente vacunado, ahora debe usar una máscara en el interior. Para que las mascarillas funcionen correctamente, deben cubrir completamente la nariz y la boca y ajustarse cómodamente a los lados de la cara y alrededor de la nariz. Su máscara debe estar hecha con dos o más capas de material transpirable de tejido apretado”.

Hasta el 3 de septiembre, el condado de Lancaster ha tenido 273 muertes por COVID-19, con un total de 36,015 casos. A partir de ese día, 79 personas fueron hospitalizadas en el condado con coronavirus, incluidas cuatro con ventiladores.

Una mujer de Florida recibió 30 días de cárcel por toser a un paciente con cáncer en un centro comercial y otros han sido arrestados





Play



Nassau woman who coughed in face of cancer patient gets 30 days in jail A Fernandina Beach woman who coughed on and then threatened another shopper inside a Jacksonville Pier 1 Imports was sentenced to 30 days in jail Thursday, followed by six months of probation. 2021-04-08T22:46:45Z

En abril de 2021, una mujer de Florida, Debra Hunter, fue sentenciada a 30 días de cárcel, se le ordenó pagar una multa de $500 y se le dio seis meses de libertad condicional después de que admitió toser intencionalmente a un paciente con cáncer en una tienda Pier 1 Imports en Jacksonville mall en junio de 2020, informó WJXT. El video de Hunter regañando a otros clientes y empleados de la tienda y tosiendo en dirección a la víctima se volvió viral.

Hunter dijo durante la sentencia: “Mi error continuará afectándonos a todos de alguna forma por el resto de nuestras vidas. A menudo me pregunto cómo sería si cada uno de nosotros, como seres humanos imperfectos que somos, tuviéramos sus peores momentos reducidos a un video corto para que todo el mundo lo vea y juzgue. Ese video me muestra la peor luz posible en mi peor día posible y eso no es lo que soy, no es lo que era antes y no es lo que soy ahora. Y si pudiera recuperarlo todo, lo recuperaría todo”.

La víctima, Heather Sprague, dijo: “Fue un episodio que se basó en privilegios y derechos. Al ver mi máscara, el acusado estaba calculado para atacarme en mi punto más débil, tanto física como psicológicamente. Me quedé atónito y atemorizado por las consecuencias”. Según WJXT, el juez le dijo a Hunter que sus acciones “podrían haber sido una sentencia de muerte” para Sprague.

Un hombre de Florida, Jason Copenhaver, fue arrestado en agosto de 2020 después de que la policía dijera que tosió y escupió a un niño en un restaurante y le dijo: “Ahora tienes coronavirus”. Fue sentenciado a libertad condicional en octubre de 2020. Un cirujano ortopédico de Connecticut, el Dr. Cory Edgar, fue arrestado en marzo de 2020 después de ser acusado de toser con compañeros de trabajo en el Centro de Salud de UConn. Aún está pendiente un cargo por incumplimiento de la paz en ese caso.

Un hombre de Nueva Jersey, George Falcone, fue acusado de hacer una amenaza terrorista, un delito grave, después de que lo acusaran de toser a un empleado de una tienda de supermercado y de decirle que tenía COVID en marzo de 2020. El caso aún está pendiente. Y una mujer de Pensilvania, Margaret Ann Cirko, fue sentenciada a 1 o 2 años de prisión después de que admitió toser deliberadamente con la comida en marzo de 2020 en una tienda de comestibles, informó The Morning Call.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: El padre de Kareem Nikoui, joven fallecido en Kabul criticó a Joe Biden