Madre de Virginia es arrestada por intentar ahogar a su bebé en un rio helado

Leslei Jordan Kuykendall, una madre de Virginia de 38 años, fue arrestada y acusada de intento de asesinato luego de que la policía dijera que intentó ahogar a su hijo de 7 meses en un río helado. Los testigos llamaron a las autoridades el 11 de enero de 2021, alrededor de las 10:27 a.m., para informar que una mujer y un niño estaban en el río Appomattox cerca de la cuadra 500 de Riverside Ave en Hopewell, Virginia, al sur de Richmond.

Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Hopewell dijo que antes de que los oficiales llegaran al lugar, “los transeúntes observaron a la mujer metiéndose con el niño al agua fría”. El Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de Hopewell encontraron a la mujer con el niño metida “hasta la cintura” en el río helado cuando llegaron al lugar, dijeron las autoridades.

Tanto Kuykendall como su hijo sobrevivieron y desde entonces Kuykendall ha sido acusada de intento de asesinato de un bebé, dijeron las autoridades al Progress-Index. Kuykendall fue ingresada en la Cárcel Regional de Riverside.

Special thanks to the hard working men and women of the Hopewell Police Department and the Hopewell Fire Department who risked their lives this morning to save a women and her child. pic.twitter.com/AP57vi2pop

— Hopewell VA Police (@HopewellPolice) January 11, 2021