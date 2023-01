La lesión que sacó a Denisse Novoa de EXATLON Estados Unidos: [FOTOS]

Faltan solo unos días para que los seguidores de EXATLON All Stars conozcan quienes serán los campeones de la séptima temporada del realty show de Telemundo, y Denisse “la Pantera” Novoa sigue siendo la carta favorita de miles de televidentes que no paran de manifestarle su apoyo en redes.

Y mientras avanzan los capítulos hacia la gran final, los fans de la veracruzana están cruzando los dedos para que el destino no le juegue una mala pasada a Denisse, como ocurrió en la tercera temporada del programa de televisión, cuando la deportista, a poco de poder levantar el trofeo de campeona, sufrió una lesión en la rodilla que la mandó al quirófano en medio del llanto.

En medio delo dolor, en el 2019, “la Pantera” Novoa compartió con sus fans un mensaje tras ser intervenida y una fotografía en el hospital, que compartimos en esta nota, y que da testimonio del ejemplo de superación que representa la atleta.

“Hola a todos! Les platico que ya salí de mi cirugía y todo salió increíble! Estuve en manos del mejor equipo de doctores, el Dr. Uribe y el Dr. Vargas. Tengo dolor en la rodilla pero sé que poco a poco ese dolor va a ir disminuyendo. Les quiero dar las gracias a todos por el apoyo que me han demostrado y todas sus buenas vibras, oraciones y bendiciones que me mandaron”, dijo la mexicana en aquel entonces, en su Instagram, tras salir de la sala de operaciones.

La hoy competidora de EXATLON All Stars, aprovechó en esa oportunidad para manifestar el amor y agradecimiento hacia su enorme base de seguidores, que querían verla coronada como campeona y que hoy, están “prendiéndole velas a todos los santos” para que la joven por fin haga realidad su deseo.

“Quiero que sepan que a parte de mi familia y amigos, todos ustedes son mi motor para seguir adelante. Ustedes me motivan con cada mensaje de apoyo que mandan y el cariño que me han demostrado. Estoy lista para echarle ganas a mi rehabilitación y pronta recuperación y se que con la bendición de Dios y el apoyo de todos ustedes, lo voy a lograr y me levantaré de esta más fuerte que nunca! Con más ganas, con más energía, con más determinación!”, agregó en aquel momento “la Pantera”.

Denisse de paso quiso enviar un mensaje reflexivo a quienes la siguen y dejó en claro que es de las mujeres que si se caen se levanta con más poder, como ha dejado ver en la edición All Stars de EXATLON.

“Me gustaría que esto les sirva a todos como un ejemplo de superación y que de cualquier golpe, por más fuerte que sea, físico, emocional, o mental, siempre nos podemos levantar! Me verán caer y levantarme pero JAMÁS me verán rendirme!”, concluyó en ese momento la mexicana. “#imparable #lapantera #lapanteranovoa #exatlon #exatloneeuu #telemundo #aclreconstruction #meniscusrepair #nevergiveup #nuncaterindas #paraadelante #seguimoscontodo #telemundo #teamcontendientes”.

