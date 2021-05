Adolescentes mueren en trágico accidente en Indiana: Lendon Byram y Kalen Hart

Una pareja de estudiantes de secundaria perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico mientras se dirigían a un baile de graduación en horas de la noche del pasado sábado 1 de mayo, en hechos ocurridos en el Condado de Hamilton en Indiana, según informaron las autoridades locales.

Las víctimas, identificadas como Lendon Byram y Kalen Hart, fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos como consecuencia de las graves heridas que sufrieron.

Indy Star reveló que Byram estaba manejando el automóvil, mientras que Hart se encontraba en el asiento de copiloto.

El citado medio de comunicación agregó que otros dos estudiantes que se encontraban en el vehículo fueron trasladados a un hospital local con heridas leves.

These photos were taken just before Kalen Hart and Lendon Byram were killed in a car crash on their way to prom.

Kalen's mom Jody sent them to me this afternoon. She says the couple was heading to her house to take more pictures when the crash happened. More tonight on @WISH_TV pic.twitter.com/uCjlfrNuF7

— Demie Johnson (@DemieJohnsonTV) May 2, 2021