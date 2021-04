Adolescente murió electrocutada en Florida: Valentina Tomashosky

Como Valentina “Val” Tomashosky fue identificada la adolescente de 17 años que murió electrocutada en un trágico suceso que ocurrió en horas de la tarde del pasado domingo 11 de abril en Spring Hill, aproximadamente una hora al norte de Tampa.

De acuerdo con Tampa Bay, Tomashosky perdió la vida después de pisar una línea eléctrica mientras intentaba escapar de su automóvil que se incendió en llamas en medio de una tormenta eléctrica en Spring Hill, Florida.

Tampa Hoy reveló que el infortunado incidente ocurrió cuando la menor chocó con una línea eléctrica que fue derribada por un árbol caído durante las fuertes tormentas que se registraron en horas de la tarde del domingo.

El medio de comunicación agregó que el reporte policial dictaminó que la joven murió electrocutada al pisar accidentalmente una línea eléctrica mientras intentaba escapar de su vehículo que se incendió en el lado del conductor.

17 year old Valentina Tomashosky died after being electrocuted by a fallen power line while trying to escape her overturned & burning car.

Valentina stepped on the cable as she exited the car. She was pronounced dead at the scene. R.I.P. 🕊 pic.twitter.com/iOEYdNFI1q

— My Mixtapez (@mymixtapez) April 13, 2021