Las nuevas confesiones de Lee Chun-jae, el asesino serial más famoso de Corea del Sur: ¿Qué dijo?

El caso de Lee Chun-jae mantiene en vilo a la prensa de Corea del Sur. Se trata de uno de los asesinos seriales más importantes de la historia de ese país asiático. Este lunes, el hombre de 57 años compareció ante un tribunal y dio detalles de sus aberrantes crímenes.

Lee Chun-jae se presentó en la corte para atestiguar en el juicio que implica a otro hombre, al que la justicia surcoreana llamo Yoon (nombre ficticio para resguardar su identidad).

De acuerdo a la agencia Yonhap, el tal Yoon cumplió una condena de 20 años por uno de los tantos crímenes que había sido cometido por Lee Chun-jae. Se trata de la violación y asesinato de una adolescente de 13 años.

“Alguien me dijo que habían detenido a una persona con una discapacidad, pero no sabía por cuál de los crímenes porque he cometido muchos. Yo soy el verdadero criminal”, expresó. “No entiendo por qué motivo nunca fui considerado sospechoso por este crimen”, dijo.

Lee Chun-jae compareció ante el tribunal, llevado por la defensa de Yoon, para ratificar lo que ya había declarado en 2019 frente la oficina provincial de la Agencia Nacional de Policía, en el distrito sur de Gyeonggi, ciudad que limita con Seúl. Esto es: que él es el autor de 14 femicidios perpetrados entre 1986 y 1991 además de 19 violaciones a mujeres. El caso se conoció como “los crímenes de Hwaseong”, en alusión a Hwaseong, ciudad rural ubicada al sur de Seúl en la que fueron cometidos dichos homicidios.

La pena injusta que pagó Yoon

Yoon, entonces, transcurrió 20 años en prisión por un crimen que no cometió. Se trata de un hombre que sufre de polio y que no terminó sus estudios secundarios. Siempre mantuvo la versión de que la policía lo había torturado para que se declarara culpable por el femicidio de una adolescente de 13 años.

En 2019, cuando Lee Chun-jae confesó sus crímenes, Yoon pidió a la justicia de Corea del Sur que reabriera su caso. Quería demandar a oficiales del servicio penitenciario por los maltratos que sufrió antes y durante su estadía en prisión.

El falso criminal pretende conseguir algún tipo de reparación económica por los daños físicos y psicológicos sufridos como consecuencia de sus años en la cárcel. Para reforzar su pedido, su abogado presentó como testigo al verdadero autor del crimen por el cual encerraron a su cliente.

Ese proceso judicial se lleva a cabo en la ciudad de Suwon, capital de la provincia de Gyeonggi, al norte del país.

Lee Chun-jae amplió su declaración

Ante la corte, en el juicio que Yoon lleva adelante contra el estado de Corea del Sur, Lee Chun-jae dio detalles de sus aberrantes crímenes.

Sus declaraciones fueron publicadas por la CNN: “Los crímenes ocurrieron a mi alrededor y no me esforcé por ocultar las cosas, así que pensé que me atraparían fácilmente. Todavía no entiendo por qué no era considerado sospechoso”.

“Escuché que muchas personas han sido investigadas y sufrido injustamente. Me gustaría disculparme con todas esas personas. Vine, testifiqué y describí los crímenes con la esperanza de que (las víctimas y sus familias) encontraran algo de consuelo cuando se revelara la verdad. Viviré el resto de mi vida con arrepentimiento”, agregó.

“Me disculpo sinceramente con Yoon, que fue acusado, falsamente, de un asesinato que cometí yo y que cumplió pena de cárcel por ello”, dijo mientras era observado desde el banquillo de los acusados por el propio Yoon.

Lee Chun-jae no fue juzgado por los crímenes de Hwaseong

Tal como lo deja en claro este artículo de el diario El País, Lee Chun-jae no fue juzgado por los 14 femicidios que cometió entre 1986 y 1991. Los crímenes prescribieron antes de que pudiera ser cerrado el caso. De cualquier manera, actualmente se encuentra en prisión.

La justicia de Corea del Sur dio por cerrado el caso el 2 de julio de 2020. Habían transcurrido treinta años desde el último crimen cometido.

¿Por qué está en la cárcel Lee Chun-jae? Está juzgado a la pena de cadena perpetua por el asesinato y violación de su cuñada, crimen cometido en el año 1994. Esta víctima no está contabilizada en la mencionada serie de femicidios que azotaron a Corea del Sur y por la que el criminal pasó a la historia.

Lee Chun-jae en el cine

El caso fue llevado al cine en el año 2003 por el director Bong Joon-ho, ganador del Premio Oscar por “Parasite” en el año 2019. La película “Memories of murder” narra los crímenes cometidos en Hwaseong entre finales de los ochenta y principios de los noventa. Cabe señalar que en el momento en que se filmó la cinta aún no se conocía la identidad del asesino.

La película “Memories of murder” tuvo una gran repercusión a nivel mundial. Saltó a la fama luego de ganar la “Concha de Oro” en el Festival de Cine de San Sebastián del año 2003. El caso que narra el film de Bong Joon-ho fue comparado con el del asesino del Zodíaco, que en la década del 70 azotó el norte de California y al que se le atribuyen 37 homicidios. Su identidad nunca fue revelada.

