¿Leche de cucaracha? prensa oficial cubana destaca sus propiedades causando indignación

Una publicación de la Radio oficialista de Cuba, Radio Guamá, a través de Facebook despertó gran controversia dentro de las redes sociales y la comunidad cubana, al publicar un informe en donde enaltece las grandes bondades al ingerir la leche de cucaracha.

“Se le denomina leche de cucaracha a la secreción de una sustancia cristalizada de aspecto lácteo que produce una especie de cucaracha Diploptera punctata”, se lee en al artículo. “Por supuesto esta no es LECHE (sic) y no contiene lactosa. El azúcar básico de la leche, sin embargo, tiene un alto valor nutritivo rico en proteínas, hidratos de carbono (azúcares fundamentalmente) y grasas”, dice la publicación sin citar fuentes científicas, informó Diario de Cuba.

Añadió que “su contenido proteico es muy superior al de cualquier leche de mamíferos, y su contenido en grasa, la cual contiene ácidos grasos como ácido oleico, ácido linoleico, omega-3 y ácidos grasos de cadena corta y media, son un importante aporte energético, con aproximadamente unas 230 kcal/100g”, según Diario de Cuba.

No obstante, el texto se acompañó de una nota aclaratoria que decía: “Estimados usuarios, el artículo que leerán a continuación es una curiosidad científica publicada por Mercatrace, plataforma española de bienestar y salud, que hemos querido compartir con ustedes. El experimento, que nada tiene que ver con nuestra realidad, ofrece algunos detalles que pueden resultarle muy interesantes. Le invitamos a leer esta curiosidad científica hasta el final”, añadio Radio Guamá, según Univisión.

Sin embargo, según Ciber Cuba, la cadena radial, enfatizó en un gran problema de acceso a esta bebida: “se necesitan muchos individuos” para llenar un litro. Estudios científicos citados por El Español (2019) refieren que se requieren “veinte cucarachas para crear 1 mililitro de esta leche y 1000 insectos para 100 gramos”.

Es de resaltar que la publicación de este artículo se da en momentos en que la situación alimentaria de Cuba está en crisis, y sobre todo en lo que se refiere al acceso a la leche en polvo y la producción de bebidas lácteas.

De hecho, Univisión indica que los cubanos han tenido que hacer largas filas durante las últimas semanas en algunas provincias, para poder conseguir un litro de leche que se cotiza en el mercado informal muy por encima de los 50 pesos.

CUBA QUÉ YICO!

Tras la lluvia de críticas, la edición digital, tuvo que sacar de circulación su artículo, pero los internautas siguieron teniendo acceso a la información a través de la pagina web de la emisora y los cientos de post que circularon por las redes.

Cita Diario Cuba, que de acuerdo con el artículo de Radio Guamá, “Colombia ha sido el primer país en comercializar y distribuir esta leche de cucaracha”, que describe como una sustancia de “color amarillo opaco, espeso y elevado sabor rancio”.

También subrayó que se trata de “otro alimento más que posiblemente en el futuro sea autorizado en Europa para su comercialización”.

La leche de cucaracha podría ser la nueva comida del futuro, según la ciencia

El Confidencial indica que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lleva un tiempo advirtiendo de la necesidad de incorporar a los insectos a nuestra dieta como remedio para aliviar los efectos del consumo agrícola y ganadero.

De acuerdo con CES, la “Diploptera punctata”, la cual es originaria de Australia y que no se encuentra de manera natural en otras partes del mundo, es una especie que tiene una característica particular y es que es la única, entre todos los tipos de cucarachas, que es vivípara, es decir, no pone huevos como la mayoría de los insectos, sino que sus crías nacen posterior a un proceso de fecundación.

Mientras las crías se forman, esta especie de cucaracha requiere de una sustancia para alimentarlos, por lo que sus genes se codifican para que se produzca esta sustancia y con ella alimenta a sus embriones. La sustancia es rica en proteínas, aminoácidos, carbohidratos y lípidos. Para extraerla, no se trata de un ordeño como se ordeña un mamífero y no es fácil de obtener.

“No es una sustancia que sea producida por cualquier cucaracha y es muy importante decir que en el mundo hay miles de especies de cucarachas, la cucaracha común que vemos en las ciudades a la que le tenemos tanta pereza, no es la única cucaracha que existe en el mundo”, enfatiza la bióloga y coordinadora de colecciones biológicas en la Universidad CES, Juliana Cardona Duque.

La “leche de cucaracha”, una afrenta más a la dignidad de los cubanos

“Leche de cucaracha para el pueblo cubano. No pueden ser más criminales”, publicó en un tuit Zoe Valdés, poeta y narradora cubana, según Univisión.

Mientras que los seguidores del periodista Norges Rodríguez, cofundador de YucaByte, desató miles de comentarios a su publicación al respecto.

“No puedo creer que estén pensando en esa asquerosidad. Bueno, cucarachas sobran en Cuba, en cambio la leche falta. Ahí lo dejo”, escribió Lachi.

La cuenta parodia en Twitter de la Ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, publicó: “Radio Guamá nos da la primicia sobre un experimento conjunto que se lleva a cabo (entre varias instituciones oficiales) para aliviar la situación de los productos lácteos en nuestro país. En los CDR se irán repartiendo las muestras de prueba”, añadió el post en tono irónico.

Yas exclamó: “Ayy, no, por favor, que ni se les ocurra, es un experimento, repito, ‘experimento’. Bueno, pensándolo bien, ¿cómo se ordeña una cucaracha?”.

“Son unos abusadores, pero es que es lo que hay”, comenta otro usuario y otros dicen que le están dando ideas a Frei Betto, el asesor del Gobierno cubano en cuestiones de soberanía alimentaria.

“Que Frei Betto no te oiga, ni Guillermo García (Frías)”, insiste otro internauta.

“El artículo termina diciendo que se venderá en selectos mercados de Europa y tiene altísimos contenidos proteicos y que es muy sano para las dietas deportivas. Los comunistas son los mejores vendiéndote la miseria al pueblo”, añadió otro tuitero.

Finalmente, de acuerdo con Ciber Cuba, el Estado cubano, por su parte, ha experimentado en otras ocasiones con productos que se alejan de la tradición gastronómica en la isla para satisfacer la demanda de alimentos a la población.

Entre ellos podemos citar las hamburguesas de lombriz, idea llegada desde países asiáticos, la introducción de la moringa como elemento clave en el desayuno cubano, la cría de clarias, que se convirtió en especie invasora y más recientemente las recetas con tripas y vísceras de animales.

