LeBron James reacciona a publicación críptica de Russell Westbrook en redes sociales

El armador estrella de Los Angeles Lakers, Russell Westbrook, eliminó todas sus publicaciones de Instagram excepto una publicación de audio.

La publicación es una foto de sí mismo con su uniforme de los Lakers, titulada “1 de 1” y con un audio del difunto rapero Nipsey Hussle.

En el audio, Hussle, quien tenía una relación cercana con Westbrook antes de que lo mataran, habló sobre las expectativas de la gente sobre él y cómo no le importa lo que piensen los demás.

“Aprendí cuando era más joven que no puedes poner tus expectativas acerca de mí sobre mí”, dice Hussle en el video. “Soy yo. ¿Entiendes? Y nunca me vas a hacer sentir mal por eso. No vas a, ya sabes, hacerme reaccionar a la forma en que reaccionas a mí. No me importa. Soy yo, Si parte de lo que soy, ya sabes, es una falta de respeto o, ya sabes, cruza la línea de las cosas básicas, me controlaré a mí mismo. Pero, ya sabes, todos somos individuos. Entonces, para que piensen en mi equilibrio o mi proporción, soy demasiado esto o aquello y no tengo suficiente de esto o aquello, eso es todo amor. Solo guárdatelo para ti.”

Varios jugadores de la NBA reaccionaron a la poderosa publicación de Westbrook, incluida la superestrella de los Lakers, LeBron James. El Rey actualmente está de vacaciones con su familia, pero se tomó un tiempo para apoyar a Westbrook, quien tuvo problemas dentro y fuera de la cancha durante la temporada 2021-22.

James y Westbrook son amigos, por lo que el primero instó a los Lakers a traer al segundo a los Lakers el verano pasado. Desafortunadamente, Westbrook no encajaba bien con James en la cancha de baloncesto.

Westbrook tuvo problemas con los Lakers

Westbrook jugó 78 partidos para los Lakers esta temporada. El nueve veces All-Star promedió 18,5 puntos, 7,4 rebotes y 7,1 asistencias con un 44,4% de tiros desde el suelo, un 29,8% desde más allá del arco y un 66,7% desde la línea de tiros libres.

Westbrook ocupó el segundo lugar en la NBA en pérdidas de balón y su falta de habilidades de tiro lo hizo encajar mal con James y Anthony Davis. Nativo de California, Westbrook tuvo un porcentaje efectivo de tiros de campo del 47,6%. Eso fue el sexto peor en la NBA. Lanzó tantos tiros al aire y bloqueó tantos tiros en su primera temporada con los Lakers que los fanáticos comenzaron a llamarlo “Russell Westbrick” (un juego de palabras entre su apellido y el término inglés “brick” que significa “ladrillo”).

Las burlas de “Westbrick” afectaron tanto a Westbrook que le dijo a su esposa e hijos que dejaran de asistir a los partidos en los que los Lakers jugaban de locales.

“Les afecta tanto que incluso les cuesta ir a los partidos”, dijo Westbrook sobre las burlas de Westbrick. “Ni siquiera quiero llevar a mis hijos al juego porque no quiero que escuchen a la gente llamar a su padre por apodos y otros nombres sin motivo porque él está jugando el juego que ama y la situación se ha puesto tan mal que mi familia ni siquiera quiere ir a los partidos en los que soy local.”

Según Jake Fischer de Bleacher Report, los Lakers y Westbrook tienen un interés mutuo en separarse esta temporada baja. James realizó su conferencia de prensa de fin de temporada el 11 de abril y se le pidió al cuatro veces Jugador Más Valioso de las Finales que hablara sobre cómo fue jugar con Westbrook, quien terminó la temporada con un extenuante más-menos de -211.

James sobre Westbrook

James es un tipo inteligente. No va a criticar públicamente a Westbrook durante una conferencia de prensa, razón por la cual LBJ elogió a Russ el 11 de abril.

“Una cosa sobre Russ que amo y siempre amaré es su espíritu competitivo, lo que aporta al juego todas las noches”, dijo James sobre Westbrook. “Cuando estás en una profesión en la que ocurren tantas lesiones y suceden tantas cosas, tener un tipo que sea confiable y pueda ponerse el uniforme todas las noches, eso es algo que respeto por encima de todo. No me sentaré aquí y tomaré decisiones para la gerencia y cosas de esa naturaleza, pero me encanta ser compañero de equipo de Russ, esa es la realidad.”

Westbrook tiene una opción de jugador valorada en $47,063,478 para la próxima temporada y se espera que la tome. Si vuelve a estar en los Lakers o no dependerá de la oficina principal de Los Ángeles.

