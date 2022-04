Giannis Antetokounmpo habla de los Celtics: ‘No sé lo que han hecho’

El dos veces MVP. Una vez jugador defensivo del año y flamante campeón de la NBA que también fue MVP de las Final. Además es integrante del Equipo All-75 de la NBA. Giannis Antetokounmpo es uno de los mejores jugadores de la historia de la liga. Y ahora, los Boston Celtics tendrán el placer de enfrentarse a él y a los Milwaukee Bucks en la segunda ronda de los Playoffs de la NBA.

Los Celtics vienen de una barrida de cuatro partidos sobre los Brooklyn Nets, mientras que los Bucks se encargaron rápidamente de los Chicago Bulls en cinco juegos. En la serie de Milwaukee, Antetokounmpo promedió 28,6 puntos, 13,4 rebotes y 6,2 asistencias mientras que lanzó un 56,8 por ciento desde detrás de la línea de tres puntos.

Por otro lado, la defensa de los Celtics fue el factor principal detrás de su victoria sobre los Nets. Liderados por Jayson Tatum, mantuvieron a raya a Kevin Durant con 32 de 83 tiros desde el campo (38,6 por ciento desde el campo). Y ahora, intentarán hacer lo mismo con Antetokounmpo.

Hay mucho en juego, ya que el ganador de este enfrentamiento avanza a las Finales de la Conferencia Este. Sin embargo, a medida que la serie se prepara para comenzar y ambas partes diseñan sus planes de juego, un jugador parece estar ajeno a lo que el otro equipo ha estado haciendo últimamente.

Antetokounmpo ajeno al éxito de los Celtics

Después de la victoria de los Bucks sobre los Bulls en el Juego 5, se le preguntó a Antetokounmpo acerca de los Celtics. Más concretamente, se le preguntó qué es lo que lo impresiona de Boston. En respuesta, Antetokounmpo dijo que no sabe nada de los Celtics y afirmó que “no mira básquetbol”.

“No miro básquetbol. No he visto a Boston… No sé lo que han hecho. Pero sé que son el equipo contra el que estamos jugando. Escuché a los muchachos hablar de eso en el vestuario.”

Antetokounmpo señaló que se estresa demasiado mirando básquetbol, por lo que en realidad no ve mucho. A su vez, no está muy familiarizado con lo que han estado haciendo los Celtics últimamente, aunque sí afirmó saber que han estado jugando bien.

Ahora, si bien podría haber algo de verdad en esto, es difícil imaginar que uno de los mejores jugadores de básquetbol del mundo no mire este deporte. Puede que sea cierto que no lo ve tan intensamente como tipos como Durant, pero decir que nunca lo mira parece absurdo. Pero incluso si lo que dijo es cierto, tiene algo de experiencia enfrentándose a los Celtics, ya que jugó tres partidos contra ellos esta temporada.

Las estadísticas de Antetokounpo contra los Celtics esta temporada

Los Celtics y los Bucks se repartieron su serie de esta temporada 2-2 este año, pero Antetokounmpo sólo apareció en tres de los cuatro partidos. Se perdió el primer encuentro entre los dos equipos el 12 de noviembre, un partido que los Bucks perderían por nueve puntos.

Sin embargo, en los tres juegos que jugó, Antetokounmpo cosechó sus grandes números habituales. El Freak griego promedió 28,3 puntos, 10,3 rebotes y 4,3 asistencias con un 53,4 por ciento de tiros desde el campo y un 0,0 por ciento desde detrás de la línea de tres puntos.

Sobre la base de esos números, un par de cosas se destacan. En primer lugar, están por debajo de los promedios de su temporada. Están apenas un poco por debajo, claro, pero independientemente de esto, los Celtics al menos lo han frenado un poco. Pero la verdadera estadística a tener en cuenta es que Antetokounmpo aún no ha anotado un triple contra Boston este año, a pesar de promediar tres 3,0 por partido.

Ahora, si Antetokounmpo realmente no tiene idea de cómo han estado jugando los Celtics últimamente, podría tener un duro despertar cuando su defensa abrasadora lo golpee desde un comienzo. Sin embargo, lo más probable es que Antetokounmpo esté listo para lo que sea que los Celtics le arrojen. Esta serie será una verdadera batalla.

