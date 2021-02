Hombre de Oklahoma asesinó a vecina, le arrancó el corazón y lo cocinó

En un caso considerado sumamente impactante para los residentes de Oklahoma, un sujeto está siendo acusado de haber asesinado a una vecina, haberle sacado el corazón, y según la policía, de haberlo cocinado con fines de liberación satánica.

Así lo reveló el periódico The Oklahoman, donde se aseguró que el hombre, identificado como Lawrence Anderson, de 42 años, está señalado de haber matado a Andrea Lynn Blankenship, de 41 años, tras ingresar a su residencia en Chickasha, y haberla apuñalado. El horrendo crimen ocurrió el pasado 9 de febrero.

Según datos adicionales suministrados por el periódico El Diario NY, el presunto homicida le arrancó el corazón a su víctima y se lo llevó para luego preparar una cena.

'Oh God,' Chickasha triple murder suspect says at first court appearance | @nolan50ok https://t.co/OSJY18WzNX — The Oklahoman (@TheOklahoman_) February 24, 2021

“Él se llevó el corazón al 214 West Minnesota, Chickasha”, dijo el citado medio, mencionando el testimonio de un oficial del Buró Estatal de Investigaciones de Oklahoma. “El cocinó el corazón con papas para alimentar a su familia y liberarlos de los demonios”.

Lawrence Anderson, quien había sido liberado de una prisión hace poco tiempo, también está acusado de haber acabado con la vida de dos familiares suyos.

De acuerdo al periódico The Oklahoman, tras haber sido liberado de la cárcel en enero pasado, el hombre estaba hospedado en casa de sus tíos, identificados como Delsie y León Pye, a quienes les habría cocinado el corazón de la vecina a la que mató. Acto seguido, el sujeto atacó a puñaladas a la familia, acabando con la vida de León y de su nieta de solo 4 años, y dejando seriamente herida a su tía.

El presunto homicida fue arrestado y puesto en custodia de las autoridades penitenciarias de la cárcel del condado Grady, y de acuerdo a reportes de The Oklahoman, el martes pasado se presentó a su audiencia de cargos por el triple asesinato, y allí lloró ante la jueza que condujo la sesión.

“Oh Dios”, mencionó el sujeto en la diligencia, realizada a través de una video conferencia. “Oh Dios”.

Las autoridades de Oklahoma acusan a Lawrence Anderson de tres cargos de asesinato en primer grado, otra acusación por agresión con un arma mortal y otro cargo por mutilación.

El medio de comunicación narró además que la jueza que lleva su caso no le concedió ningún tipo de fianza para esperar el juicio fuera de las rejas, a lo que el acusado solo dijo: “no quiero ninguna fianza, su señoría. No quiero ninguna fianza”.

Hasta el momento se desconocen más datos sobre el homicidio y sobre la vida de Lawrence Anderson. pero la policía mencionó que la investigación sigue en curso y se espera que en las próximas semanas salgan a luz nuevos informes sobre el espeluznante homicidio.

