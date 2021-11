Lauren Risley en “Call the Closer”: 5 datos importantes

Lauren Risley es la protagonista más reciente de HGTV y presenta su próxima serie “Call the Closer”. Según la descripción del programa, ella es una “experta en bienes raíces y renovación de viviendas” con sede en St. Louis, Missouri.

Ella “ayudará a sus clientes a navegar por el desalentador proceso de compra de una casa y romperá las barreras que se interponen en su camino para encontrar la casa adecuada”, anunció HGTV. “Luego, junto con su talentoso equipo, guiará a los nuevos propietarios a través de una renovación que les dará la casa de sus sueños”.

“Call the Closer” se estrena el 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 p.m. ET / PT. También estará disponible para transmitir en discovery +.

Aquí está lo que necesitas saber:

1. Risley es propietaria de su propia empresa inmobiliaria

Risley es agente de bienes raíces y propietaria de Lauren Risley Realty.

Como informó el St. Louis Post-Dispatch, a la edad de 19 años comenzó un ciclo de compra de casas para vivir solo un par de años antes de vender. Finalmente fue contratada por una amiga de su hermana, quien le enseñó los conceptos básicos de la renovación, como instalar baldosas.

Mientras tanto, tenía una licenciatura en administración de empresas y una carrera en finanzas, según la publicación. Si bien le encantaba el viaje que la acompañaba, explicó: “No vi los próximos 30 o 40 años de mi vida viajando todas las semanas, caminando por las oficinas corporativas”.

Hace siete años, redirigió su enfoque a su verdadera pasión por los bienes raíces, con su licencia de la División de Registro Profesional de Missouri emitida en 2014.

También le dijo al medio: “Comencé a renovar como una rama de mi negocio”.

2. Risley tiene un perro llamado Gus

Risley mantiene la mayor parte de su vida personal fuera de las redes sociales, pero su perro Gus está al frente y en el centro.

Al compartir una foto detrás de escena de “Call the Closer” en Instagram, presentó formalmente a Gus a sus seguidores el 22 de octubre de 2021. “Conoce a Gus: la verdadera estrella de Call the Closer”, escribió en la leyenda. “Le gustan las caminatas cortas, jugar a la pelota, la comida de CUALQUIER TIPO, saltar al patio en un hermoso día, frotar la barriga y toda la atención en todo momento”.

Su amor por los perros se extiende más allá de Gus, con Lauren Risley Realty patrocinando perros en adopción con regularidad. Como reveló en el sitio web de su empresa, “Ama a los perros más que a las personas”.

3. El viaje para “llamar a los más cercanos” comenzó hace 3 años

En una publicación de Instagram el 8 de noviembre, Risley reveló que el viaje para lograr que “Call the Closer” saliera al aire comenzó hace tres años con la ayuda de Steve Luebbert y Coolfire Studios.

“Hay tanto que puedo decir sobre Steve y Coolfire, pero creo que lo mantendré simple y diré lo verdaderamente bendecido que me siento de haberte conocido”. subtituló una foto con Luebbert. “Y no por Call the Closer, sino porque he creado los mejores recuerdos y amistades que durarán mucho más allá de cualquier programa de televisión. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y ¡¡DANG nos divertimos !!”

Ella llamó su atención por primera vez cuando comenzó a publicar videos de su trabajo en línea como un medio de marketing, según el St. Louis Post-Dispatch. La serie de ocho episodios se filmó de marzo a agosto, reveló el medio.

“La tripulación es increíble. Nunca volveré a ver la televisión de la misma manera ”, le dijo al St. Louis Post-Dispatch, revelando que el equipo trabajó seis días a la semana. “Es increíble lo que hay en todos y cada uno de esos episodios. Este no es un trabajo para ellos, es su pasión”.

4. Risley creció en Missouri

Risley creció en St. Charles, Missouri, según el St. Louis Post-Dispatch. Como explica Explore St. Louis, es una “ciudad colonial” a lo largo del río Missouri, a unos “30 minutos al oeste del centro de St. Louis”.

Es alumna de Francis Howell Central High School, en la cercana Cottleville, agregó St. Louis Post-Dispatch.

5. Risley tiene pasión por la pizza

Como escribió Risley en el sitio web de su empresa, “está en la búsqueda constante de la mejor pizzería”.

“Desearía que la pizza tuviera los mismos beneficios para la salud que las frutas y verduras… Independientemente, YO AMO. PIZZA”, escribió en Instagram, bromeando,” * lo siento por todos mis amigos vegetarianos*”.

Si desde entonces ha encontrado la pizza perfecta, no la ha compartido. Pero, en la página de Facebook de su empresa, se llamó a sí misma una “Foodie local por la noche”.

Esta es la versión original de Heavy.com

