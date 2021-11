Candace Owens etiquetada en foto tomada en el Madison Square Garden

Candace Owens fue etiquetada en las redes sociales en una foto tomada en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Tanto el evento como el lugar requerían que los asistentes estuvieran vacunados, pero Owens dijo recientemente en las redes sociales que no estaba vacunada. Sin embargo, la ciudad de Nueva York ofrece exenciones de vacunas para los no residentes que asisten a eventos como parte de su empleo. En el momento de la publicación de este artículo, Owens no había aclarado su papel en el evento.

Mike Beltrán la etiquetó en una foto que etiquetó como tomada en el Madison Square Garden

El 9 de noviembre, Mike Beltrán etiquetó a Owens en una foto en Instagram. También etiquetó la foto como tomada en el Madison Square Garden.

Escribió en su publicación: “Nunca se sabe con quién se encontrará en los eventos. Dos personas muy impresionantes y con los pies en la tierra. 🤙🏽 🇺🇸 @realcandaceowens @chris_meloni “.

La segunda foto de su publicación fue con Chris Meloni.

Beltrán es un árbitro popular en artes marciales mixtas, que también ha competido en peleas de MMA antes de cambiar a arbitraje, informó Sportskeeda.

Beltrán publicó en Instagram sobre lo bien que lo pasó en el Madison Square Garden y compartió que era su primer UFC allí. Escribió: “… y qué memorable fue. ¡¡¡¡Loco!!!! Hasta la próxima ciudad de Nueva York 👊🏽”.

Una cuenta de Twitter señaló la política de vacunas

La foto comenzó a recibir más atención después de que una cuenta de Twitter llamada The Serfs compartiera la imagen y comentara: “Oh, el Madison Square Garden cambió su política de vacunas o …”

Oh did Madison Square Garden change their vaccine policy or… pic.twitter.com/UAnwbAC1Rb — The Serfs (@theserfstv) November 10, 2021

Según su sitio web, The Serfs es una publicación en la que “dos plebeyos contratados te ofrecen su giro cómico sobre los acontecimientos dentro del punto azul pálido”.

La página del lugar del Madison Square Garden indica el requisito de la vacuna

A partir del 9 de noviembre, la página del lugar del Madison Square Garden señaló que se requería al menos una vacuna para asistir al evento. Sin embargo, el lugar también dijo que los eventos podrían crear sus propias políticas.

El sitio web del lugar señaló: “Los mandatos del gobierno para asistir a eventos bajo techo en lugares como The Garden, actualmente declaran … Los visitantes de 12 años o más deben proporcionar prueba de la vacuna COVID-19. Esto significa que recibió al menos una dosis de la vacuna COVID-19 antes de asistir. Los huéspedes también pueden mostrar prueba de vacunación COVID-19 completa. Esto significa que el día de su evento es al menos 14 días después de su dosis final de vacuna, que, según el tipo de vacuna, puede ser una dosis o dos. Los huéspedes completamente vacunados no están obligados a usar una máscara. Todos los demás deberán usar una máscara mientras estén en The Garden, excepto cuando coman o beban activamente”.

El sitio web señala que eventos específicos pueden cambiar las reglas, escribiendo: “Algunos eventos tienen sus propios requisitos, incluido que todos los invitados de 12 años o más estén completamente vacunados contra COVID-19 o que los niños presenten una prueba de una prueba de COVID-19 negativa. Debido a que los requisitos varían según el evento, es importante que consulte la página de su evento en nuestro sitio web para confirmar los detalles de su evento específico”.

La misma página del lugar pasa más adelante para aclarar la regla.

La página web señala que los protocolos de la NBA, los New York Knicks y los New York Rangers pueden tener requisitos más estrictos.

El evento en sí requirió vacunas

El sábado 6 de noviembre, UFC organizó un evento en el Madison Square Garden.

La lista de Ticketmaster señaló que se requerían vacunas para el evento, que incluye prueba de al menos una dosis de vacuna para todos los asistentes de 12 años o más:

Para asistir al evento, todos los invitados de 12 años o más deben proporcionar un comprobante de vacunación COVID-19 y una identificación adecuada que coincida con el nombre que figura en la documentación de vacunación. La vacuna COVID-19 significa tener al menos una dosis de la vacuna COVID-19 antes de asistir. Los huéspedes también pueden mostrar prueba de vacunación COVID-19 completa. Su comprobante de vacunación debe ser directamente del proveedor de atención médica que realizó la vacunación y puede mostrarse en su teléfono inteligente, presentando una copia física o utilizando una aplicación móvil (como el Pase Excelsior del estado de Nueva York o la aplicación NYC COVID Safe). Los niños menores de 12 años pueden asistir con un adulto vacunado. Los huéspedes completamente vacunados no están obligados a usar una máscara. Todos los demás (incluidos los niños de 2 a 11 años) deben cubrirse la cara mientras estén dentro del lugar, excepto mientras comen o beben activamente. Los mandatos gubernamentales, los protocolos del lugar y los requisitos del evento están sujetos a cambios. Para obtener más información, busque su evento en msg.com.

Owens dijo el 4 de noviembre en Twitter que no estaba vacunada

En un tuit del 4 de noviembre, Owens dijo que no estaba vacunada. Sin embargo, dijo que ella y Ben Shapiro, quien está vacunado, coincidieron en que las personas deberían tener derecho a elegir si quieren vacunas o no.

Algunas personas están exentas de los requisitos de vacunación en la ciudad de Nueva York

Algunas personas están exentas de los requisitos de vacunación en la ciudad de Nueva York, por lo que es posible que Owens se encuentre dentro de una de las exenciones. Al momento de la publicación de este artículo, no había comentado por qué asistía al evento de UFC.

Parte de la Orden Ejecutiva de Emergencia 225, que ha estado en vigor desde el 16 de agosto, señala una serie de exenciones que permiten a las personas ingresar a un local cubierto sin necesidad de prueba de vacunación. Sin embargo, se les pide que usen máscaras si no pueden mantenerse a dos metros de otras personas. Puede ver la exención en la captura de pantalla a continuación.

Las exenciones se aplican a una variedad de personas, incluidos no residentes que son artistas de la interpretación que no son empleados habitualmente por la entidad, no residentes que son atletas profesionales que asisten como parte de su empleo habitual o no residentes que acompañan a un artista o deportista profesional como parte de su empleo habitual. si la persona a la que acompañan está compitiendo o actuando.

Joe Rogan pudo haber actuado en eventos de Madison Square bajo la exención

Joe Rogan organizó un evento en el Madison Square Garden en octubre. No ha revelado si está vacunado o no.

La Ciudad informó que los forasteros como Rogan y otros artistas ambulantes reciben un pase del requisito de vacunación. Rogan no necesitaba vacunarse, a pesar de que las personas que asistieron a su evento debían hacerlo. La Ciudad señaló que él es un ejemplo de cómo una persona puede asistir al evento sin proporcionar prueba de vacunación basada en la regla de exención.

