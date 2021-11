Xavi quiere deshacerse de 6 jugadores ¿Cuáles son?

Xavi Hernández se instaló como nuevo entrenador del Barcelona el lunes 8 de noviembre, pero ya ha elaborado una lista de jugadores que están por encima de los requisitos en el Camp Nou.

El técnico de 41 años quiere que el club despida al portero suplente Neto, a los centrales franceses Samuel Umtiti y Clement Lenglet, así como a Philippe Coutinho, Martin Braithwaite y Luuk de Jong, según ha informado el periodista José Álvarez.

🚨 ¡INFORMACIÓN de @10JoseAlvarez! 🚨 🤨 "XAVI quiere dar SALIDA a NETO, LENGLET, UMTITI, COUTINHO, BRAITHWIATE y LUUK de Jong"#ChiringuitoXavi pic.twitter.com/4Ye8iBj3xv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2021

Los seis jugadores están lejos de ser titulares garantizados en el Camp Nou. Neto es el respaldo de la primera opción Marc-Andre ter Stegen, mientras que Umtiti y Lenglet se han quedado atrás de Gerard Piqué, Ronald Araujo y Eric García en el orden jerárquico.

El fichaje récord del Barça, Coutinho, se ha relacionado regularmente con una salida del Camp Nou y solo ha hecho cuatro aperturas esta temporada después de volver a estar en plena forma. El brasileño se perdió la segunda mitad de la temporada pasada por una lesión en la rodilla.

Mientras tanto, De Jong fue llevado al club cedido en verano por el ex entrenador Ronald Koeman y no tiene futuro con Xavi. El club intentará deshacerse del holandés en enero, según informa Diario Sport.

El último jugador de la lista es Braithwaite, que fue descartado durante cuatro meses en septiembre tras someterse a una cirugía de rodilla en septiembre. El danés solo ha marcado 10 goles para los gigantes catalanes desde que llegó procedente del Leganés en febrero de 2020.

¿Chocan los jugadores del Barcelona con Coutinho?

Coutinho vuelve a ser el centro de atención tras el empate 3-3 del Barça con el Celta. El brasileño parecía listo para reemplazar a Ansu Fati después de que el adolescente se lesionara en la primera mitad.

Sin embargo, el técnico interino Sergi Barjuan optó por incorporar al joven Alejandro Balde, mientras que Coutinho se pasó todo el partido en el banquillo y no vio un minuto de acción.

Barjaun decidió no usar a Coutinho porque no le gustó su actitud cuando fue llamado a calentar, según informó Marca. Al técnico interino se le preguntó sobre el incidente en su rueda de prensa posterior al partido, pero no ofreció una explicación.

“No me concentré en nada de eso, estaba viendo el partido, que era muy exigente. En 10 días he sentido que todos se llevan bien conmigo ”, dijo. “Está claro que con los que no han jugado es más difícil. He tenido que tomar decisiones y hoy no jugó”.

Coutinho reacciona a los reclamos del Celta

Coutinho se encuentra ahora en servicio internacional con Brasil antes de las eliminatorias de la Copa del Mundo contra Colombia y Argentina, pero se le preguntó sobre el incidente en una conferencia de prensa el lunes 8 de noviembre, según informó Diario Sport.

“Me sorprendió mucho cuando vi la noticia porque en toda mi carrera nunca he sido poco profesional, pueden mirar donde quiera que fui, siempre respeté a todos”, dijo. “Los periodistas siempre creen muchas cosas”.

Los jugadores del Barcelona se acercaron a Coutinho después del partido para expresar su disgusto por su actitud, según informa Catalunya Radio. Los jugadores están “cansados de la pereza del brasileño tanto en los entrenamientos como en los partidos”.

Sin embargo, Coutinho también ha hablado sobre el nuevo entrenador Xavi y puede estar esperando un nuevo comienzo con el excentrocampista ahora al mando. Dijo a los periodistas: “Sé que es un gran tipo. Estoy seguro de que hará un gran trabajo en Barcelona. Espero que pueda tener mucho éxito con el grupo que tenemos. Hizo un gran trabajo en Qatar”.

Sin embargo, parece que Xavi ya ha tomado una decisión sobre Coutinho y no sería de extrañar que se fuera en la ventana de fichajes de enero.

