El video de Xavi con las estrellas de Barcelona es viral [VIDEO]

Los aficionados del FC Barcelona salieron con fuerza para dar la bienvenida a la leyenda del club Xavi al Camp Nou el lunes 8 de noviembre y también han disfrutado de su nombramiento como entrenador del primer equipo en las redes sociales.

Se ha vuelto viral un video divertidísimo que imagina el primer encuentro de Xavi con sus nuevos jugadores en el Barcelona. El usuario de Twitter Skibiri adaptó un boceto de un encuentro con el presidente Barack Obama del programa “Key & Peele” de Comedy Central en una divertida imaginación del primer día de Xavi en el Barça.

He fet això que no podia faltar el meet nd greet de Xavi pic.twitter.com/QSK6ReZPnz — Skibiri (@skibiribobz) November 8, 2021

El video ya recibió miles de me gusta y se compartió en Twitter. También vale la pena ver hasta el final donde hay un claro desaire del delantero Luuk de Jong en medio de especulaciones de que el nuevo técnico ya ha decidido que el holandés no está en sus planes en el Camp Nou, según informa Diario Sport.

El primer día de Xavi en Barcelona

De hecho, Xavi se reunió con sus nuevos jugadores el martes 9 de noviembre cuando comenzó a trabajar en serio en el Camp Nou. El Barcelona mostró las escenas en el vestuario del campo de entrenamiento del club.

A continuación, el nuevo técnico realizó su primer entrenamiento en el terreno de juego, aunque se quedó sin muchos jugadores por lesiones y convocatorias internacionales.

🙌 Xavi's first speech with the players pic.twitter.com/fPLutgHtQY — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2021

El Barça confirmó que las ausencias habían permitido a los jóvenes Arnau Comas, Mika Mármol, Álvaro Sanz, Ez Abde, Ferran Jutglà, Antonio Aranda e Ilias Akhomach la oportunidad de entrenar con el primer equipo

El trío lesionado Gerard Piqué, Eric García y Nico González se quedaron fuera de la sesión, pero fueron vistos viendo el primer entrenamiento del nuevo entrenador al margen de la Ciutat Esportiva.

👀 @3gerardpique, @ericgm3 and Nico didn't want to miss out on Xavi's first training session! pic.twitter.com/Ze1rMOjk2J — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2021

Xavi ya está haciendo cambios

Puede que Xavi acabe de llegar al club, pero no ha perdido el tiempo en hacer cambios entre bastidores. El técnico de 41 años ya despidió al preparador físico Albert Roca y al fisio jefe Juanjo Brau, según informó Diario Sport.

También hay planes para traer de vuelta al Dr. Ricard Pruna para que se una al personal médico. Pruna fue jefe de servicios médicos durante 25 años antes de partir en septiembre de 2020, pero actualmente trabaja en los Emiratos Árabes Unidos.

Las salidas se producen en medio de una crisis de lesiones en el Camp Nou en lo que va de 2021-22. Los catalanes perdieron a Ansu Fati, Eric García y Nico González por lesión ante el Celta la última vez.

El trío se une a jugadores clave como Segio Agüero, Piqué, Sergio Roberto, Pedri, Martin Braithwaite, Sergino Dest y Ousmane Dembélé en el banquillo actualmente y Xavi habló sobre la situación en su inauguración, según informó ESPN.

“Es preocupante”, dijo. “Tenemos que ver cuál es el problema y encontrar soluciones. Es una tarea del departamento médico. Tenemos una idea, pero debemos hablar con el presidente. Tenemos que recuperar a los jugadores”.

Xavi necesitará a sus jugadores clave de regreso si quiere cambiar las cosas rápidamente en Barcelona. Se hace cargo de un equipo en el noveno lugar de La Liga, sin ganar en cuatro partidos de liga, y ya a 11 puntos del líder Real Sociedad.

