Willard Miller y Jeremy Goodale: Adolescentes de Iowa mataron a profesora de español

Willard Miller y Jeremy Goodale son dos adolescentes de Iowa acusados de matar a la profesora de español de secundaria Nohema Graber. Su cuerpo fue encontrado el 3 de noviembre en Chautauqua Park en Fairfield, Iowa, dijeron las autoridades.

La policía dijo que los investigadores encontraron publicaciones en las redes sociales que incriminaban a Miller y Goodale, según una denuncia penal citada por WKBN-TV. Ambos adolescentes enfrentan cargos de asesinato y serán juzgados como adultos.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los investigadores dijeron que las publicaciones en las redes sociales revelaron detalles y motivos del crimen





Los investigadores identificaron a Miller y Goodale como sospechosos después de que un testigo alertara a la policía sobre los mensajes de las redes sociales relacionados con la muerte de Graber. Según documentos de la corte citados por News Now de Iowa, un “asociado” de los adolescentes habló sobre los mensajes que Miller y Goodale habían escrito. No se reveló la naturaleza exacta de la relación entre los adolescentes y el testigo.

Los mensajes incluían “detalles específicos de la desaparición y posterior muerte de Graber”, según los documentos judiciales, además de un posible motivo y planes para encubrirlo. Los funcionarios no compartieron esos detalles, incluido el motivo, en la presentación judicial.

Un segundo testigo también informó haber visto a Goodale y Miller en Chautauqua Park el 2 de noviembre, informó We Are Iowa, citando documentos judiciales.

La AP informó que Miller admitió que estaba en el parque cuando Graber fue asesinado y confesó que ayudó a ocultar el cuerpo de Graber. News Now de Iowa, citando a la policía, también informó que Miller entregó pruebas físicas.

Un compañero de clase le dijo a KCCI-TV que Miller habló “agresivamente” sobre lo mucho que le desagradaba Graber. Otros compañeros de clase dijeron que también pasaron por alto a uno de los sospechosos que discutían con Graber acerca de intentar subir una nota en su clase.

Los investigadores no creen que la raza haya sido un factor en este caso. La AP citó al fiscal adjunto del condado de Jefferson, Patrick J. McAvan, quien dijo que los investigadores no tenían pruebas que sugirieran que el crimen fue por motivos raciales.

2. Graber sufrió un trauma en la cabeza y fue encontrado debajo de una lona y una carretilla, dijo la policía





Funcionarios de la ciudad de Fairfield compartieron en Facebook que Graber fue reportado formalmente como desaparecido el 3 de noviembre. Los investigadores registraron Chautauqua Park porque se sabía que Graber iba caminando allí, informó Iowa Public Radio.

Los investigadores dijeron que Graber sufrió un “trauma en la cabeza”, según documentos judiciales citados por AP. Sus restos fueron descubiertos en el parque el mismo día en que fue reportada como desaparecida, dijeron funcionarios de la ciudad.

El cuerpo había sido “escondido debajo de una lona, una carretilla y traviesas de ferrocarril”, explica la denuncia penal. Después de obtener órdenes de registro para las casas de Miller y Goodale, la policía encontró ropa con sangre en ambas casas, según documentos judiciales citados por News Now de Iowa.

3. Miller & Goodale enfrentan cargos de asesinato y conspiración

Los registros públicos en el sitio web de los tribunales de Iowa muestran que los investigadores creen que Graber fue asesinado el 2 de noviembre. Goodale y Miller enfrentan cargos de asesinato en primer grado y “conspiración para cometer un delito grave”.

El registro del caso en línea también muestra que ambos adolescentes fueron retenidos con una fianza de $1 millón. Se programó una audiencia preliminar para el 12 de noviembre.

Los funcionarios de la ciudad explicaron en Facebook: “Según las circunstancias y sus edades, Miller y Goodale están siendo acusados penalmente como adultos”.

4. Graber trabajó como piloto comercial y se convirtió en maestra en sus 50 años.

Nohema Graber nació como Nohema Castillo y Castillo en Xalapam, México, informó el Des Moines Register. Trabajó como asistente de vuelo después de graduarse de la escuela secundaria. Luego se convirtió en una de las primeras mujeres piloto de aerolíneas comerciales en México, dijo el periódico.

Ella y su esposo, Paul Graber, vivían en la Ciudad de México al comienzo de su matrimonio. Se mudaron a su ciudad natal de Fairfield, Iowa, después de que nacieran sus dos hijos a principios de la década de 1990. Tuvieron una hija después de mudarse a Iowa.

El Des Moines Register informó que Nohema Graber decidió obtener un título en inglés de la Iowa Wesleyan University cuando tenía 50 años. Originalmente tenía la intención de enseñar inglés, pero consiguió un trabajo como profesora de español porque había una mayor demanda.

Enseñó en Ottumwa High School de 2006 a 2012. Luego tomó un trabajo en Fairfield High School y estuvo allí durante nueve años. Tenía 66 años en el momento de su muerte. Graber y su esposo se divorciaron en 2016, pero como él y otros miembros de la familia le dijeron al Des Moines Register, siguieron siendo amigos cercanos.

5. Los hijos de la víctima dicen que perdonan a los asesinos de su madre

Familiares y amigos realizaron una vigilia a la luz de las velas por Graber en Fairfield High School el 5 de noviembre. La radio pública de Iowa informó que cientos de personas se reunieron para compartir sus historias sobre Graber y lamentar su muerte.

La hija de Graber, Nohema Marie Graber, escribió en Facebook que habían “perdido a un ángel absoluto en nuestra familia”.

Los hijos adultos de Graber parecían unidos en su deseo de perdonar a la persona o personas que habían matado a su madre. Christian Graber escribió en Facebook: “Los perdono y siento que tuvieran ese enojo en sus corazones. No tiene sentido estar enojado con ellos. Debemos esperar que puedan encontrar la paz en sus vidas “.

Nohema Marie Graber agregó que los sospechosos “necesitan más amor y luz en sus corazones. Pero estoy de acuerdo con mi hermano mayor Christian, todo lo que podemos hacer es perdonar. Estoy lleno de tanta gratitud por haber tenido una mujer tan fuerte y hermosa como mi madre”.

Graber fue citada por el periódico Southeast Iowa Union, días antes de su muerte, para un artículo sobre el feriado del “Día de los Muertos”. Graber dijo que ella y su familia celebraron la festividad por su significado religioso. Ella dijo sobre las vacaciones: “Sabemos que todos vamos a morir. Es nuestra forma de reírnos de la muerte “.

Esta es la versión original de Heavy.com

