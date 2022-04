Horror en Washington: Hallan 5 fetos en casa de activista anti aborto: Lauren Handy

La policía de Washington DC descubrió cinco fetos el pasado miércoles en la casa de un activista contra el aborto en Capitol Hill, según confirmaron autoridades locales.

De acuerdo a la información brindada en un primer momento por WUSA9, los oficiales de la Policía Metropolitana respondieron poco después del mediodía a una casa en la cuadra 400 de 6th Street SE para investigar una pista sobre un posible material de riesgo biológico en la residencia.

Una vez dentro de la vivienda, los investigadores localizaron los fetos, cuyos restos fueron recogidos por la Oficina del Médico Forense Jefe de D.C.





5 fetuses found in DC home of anti-abortion activist, police say Investigators found 5 fetuses in DC at the home of anti-abortion activist Lauren Handy in Capitol Hill on Wednesday, the DC Police department has confirmed to WUSA9. Officers responded shortly after noon to a home on the 400 block of 6th Street SE to investigate a tip about potential bio-hazard material in the residence. Once… 2022-03-31T22:01:27Z

La casa estaba ocupada por Lauren Handy, una activista contra el aborto que fue acusada junto con otras nueve personas por un gran jurado federal. Handy está acusado de delito grave de conspiración contra los derechos por un bloqueo dentro de una clínica de abortos en D.C. en octubre de 2020.

Una cámara de WUSA9 logró filmar mientras los detectives de los servicios forenses y de homicidios de la policía de D.C. sacaban evidencia en bolsas rojas de riesgo biológico, y refrigeradores del sótano de la casa adosada.

Handy se negó a hablar frente a la cámara el miércoles, pero dijo que esperaba que la redada sucediera “tarde o temprano”

When I asked anti-abortion activist Lauren Handy what homicide detectives pulled out of her house Wednesday, she only said, “people will freak out when they hear.” @DCPoliceDept now says it found 5 fetuses. @wusa9 pic.twitter.com/9Uvm7JY9dQ — Nathan Baca (@NathanBacaTV) March 31, 2022

El móvil de WUSA9 apostado en el perímetro policial montado alrededor de la casa de Handy intentó hablar con la acusada de tener cinco fetos en su posesión, pero sí le digo al citado medio que esperaba que la redada sucediera “tarde o temprano”.

También se negó a decir qué había en los refrigeradores y solo dijo que “la gente se asustaría cuando escuchara”, indica el citado medio.

El Asistente ejecutivo de la policía de DC, el jefe de policía Ashan M. Benedict, dijo a los periodistas el jueves que los fetos parecían haber sido abortados de acuerdo con la ley de D.C. “No parece haber nada criminal en eso, excepto por cómo entraron a esa casa”, dijo Benedict a la prensa.

The DOJ just unsealed an indictment against anti-abortion activist and "Catholic anarchist" Lauren Handy and eight other defendants for forcibly blocking a clinic in D.C. in late 2020. Handy and Goodman have charges pending in a similar case in Michigan. pic.twitter.com/pKJz6psjTJ — Jordan Fischer (@JordanOnRecord) March 30, 2022

Benedict, además, dijo que la investigación que llevó a los oficiales a la casa de Handy fue independiente de la investigación federal que resultó en su acusación formal el miércoles. No obstante, se negó a comentar si el departamento estaba trabajando con agencias en otros estados y dijo que era el “primer día” del caso.

WUSA9 contactó a Handy el jueves para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.

Lauren Handy es directora de activismo en un movimiento anti-aborto llamado Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU)

Handy se desempeña como directora de activismo en Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU – Levantamiento Progresista contra el Aborto, por su traducción al español), según los expedientes policiales consignados por WUSA9.

Si bien inicialmente no quisieron hacer comentarios desde la organización, este jueves el PAAU tuiteó que las autoridades planean “abordar los reclamos en torno a los 5 niños fallecidos encontrados en el apartamento de Lauren Handy en una conferencia de prensa en DC”. Según informa WUSA9, dicha conferencia de prensa se llevará a cabo el martes a las 11:30 a.m., pero no se dio más información.

We will address the claims surrounding the 5 deceased children found at Lauren Handy’s apartment at a press conference in DC. Tune in on Tuesday at 11:30am EST. Don’t miss it. — PAAU (@PAAUNOW) March 31, 2022

En la acusación revelada el miércoles, los fiscales dicen que Handy llamó a la clínica haciéndose pasar por una mujer llamada “Hazel Jenkins” que necesitaba un aborto e hizo una cita para la mañana del 22 de octubre de 2020. Esa mañana, Handy supuestamente se acercó a un empleado de la clínica y dijo que era Hazel Jenkins y que estaba allí para su cita. Cuando el empleado abrió la puerta, según consta en la acusación, Handy y los otros coacusados ​​entraron a la fuerza a la clínica. En el proceso, presuntamente atropellaron a una empleada de la clínica, causándole una lesión en el tobillo.

Según la cronología de los hechos compartida por WUSA9, una vez dentro de la clínica, los acusados ​​supuestamente movieron sillas para bloquear la entrada al área de tratamiento y usaron cadenas y cuerdas para unirlas.

Mientras estaba adentro, uno de los coacusados ​​de Handy, Jonathan Darnel, supuestamente transmitió en vivo el bloqueo y dijo en un momento: “Tenemos personas que intervienen físicamente con sus cuerpos para evitar que las mujeres ingresen a la clínica para asesinar a sus hijos”.

Si son declarados culpables, Handy y sus coacusados ​​enfrentan cada uno hasta 11 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $350,000.

