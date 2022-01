Profesora acusada de vacunar a estudiante contra el COVID sin el permiso de los padres

Laura Russo es una maestra de Long Island acusada de inyectar la vacuna COVID-19 a un menor sin el consentimiento de los padres. Ha surgido un video del incidente, que puede ver más adelante en este artículo.

Según NBC New York, Russo fue arrestada en Sea Cliff en la víspera de Año Nuevo de 2021. Ese es un pueblo ubicado en el condado de Nassau en Long Island, Nueva York.

Russo es maestra en el distrito escolar de Herrick, según la página web del distrito para ella. Su nombre completo es Laura Parker Russo.

