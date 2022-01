El Barça ya tendría cerrado el fichaje de Álvaro Morata

Según los informes, el FC Barcelona se está acercando y adelantando los movimientos por el fichaje del delantero de la Juventus, Álvaro Morata, que podría ser el próximo jugador en llegar al Camp Nou en la ventana de transferencia del mes de enero.

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el trato está “cerrado en un 95%” y Morata “será jugador del FC Barcelona esta semana”, según informa Javier Miguel en Diario AS. Los culés han llegado a un acuerdo con la Juventus para ceder a Morata lo que resta de temporada.

El Barcelona también ha acordado una opción de compra futura con el Atlético de Madrid, club matriz de Morata. No se dan detalles, pero se señala que el Atlético aún tiene que pagar al Barcelona 40 millones de euros por Antoine Griezmann.

No hay duda de que es un traspaso complicado, con tres clubes involucrados, pero Miguel agrega que Morata simplemente ahora está esperando el visto bueno de su agente para viajar a Barcelona para someterse al examen médico y luego firmar su contrato.

El Barcelona tendrá que liberar espacio en la masa salarial para poder inscribir a Morata, sobre todo después de sumar ya a Ferran Torres del Manchester City y traer a Dani Alves en un fichaje libre.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ofreció una actualización sobre los planes de transferencia de enero del club el lunes 3 de enero en una conferencia de prensa para dar a conocer al nuevo fichaje de Torres en el Camp Nou.

Laporta admitió que el club está trabajando duro en las transferencias de enero y también está pensando en opciones para fortalecer el club en el verano, según informó Diario Sport.

“Mateu Alemany lo ha explicado bien. Con Ferran hicimos una excepción para hacer el fichaje antes de tener el Fair Play, pero estamos trabajando en eso, así como en la próxima temporada. Ese es nuestro trabajo. Todo es posible si se hace bien y lo estamos haciendo. Estoy convencido de que todo saldrá bien”, dijo. “Todos los jugadores se plantean la posibilidad de venir al Barça. Estamos mejorando y todo es posible. Estamos trabajando en más ofertas para este mes y también estamos mirando hacia el verano”.

El Barcelona sigue vinculado a un movimiento veraniego, se trata del delantero Erling Haaland, pero se cree que la llegada de Morata no afectará esos planes. De hecho, si llega el internacional español, es probable que signifique el final para Luuk de Jong y Memphis Depay en el Barcelona.

La decisión fichar a Morata ha levantado algunas cejas, sobre todo por su pasado con el Real Madrid, pero el nuevo entrenador Xavi parece decidido a conseguir al internacional español.

Xavi ha estado llamando “constantemente” a Morata para hablar de su futuro, y la “prioridad” del delantero en enero es ir al Camp Nou, según ha informado el experto en fichajes Fabrizio Romano.

Álvaro Morata's priority is still Barcelona. Been told Xavi is calling Morata constantly as he did with Ferrán ☎️🇪🇸 #FCB

Juventus are not triggering buy-option clause in June from Atléti [€40m] but they *won't* allow Morata to leave until they find a new top striker. Let's see. pic.twitter.com/gVsKrjmitH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2022