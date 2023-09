Amputan todas las extremidades a mujer tras comer pescado en mal estado

Una tragedia de grandes proporciones invade a una madre de 40 años de edad, residente de la ciudad de San José en California, que ha tenido que sufrir la amputación de sus cuatro extremidades después de contraer la bacteria come carne a través del consumo de pescado contaminado.

Laura Barajas, madre de un niño de seis años, nunca se imaginó que después de comprar una tilapia en el mercado local de San Jose y prepararla para la cena, contrajera la mortal bacteria.

Según declaró Anna Messina una de sus amigas, y quien creo una cuenta de GoFundMe, para recaudar fondos de ayuda para Laura, ella enfermó inmediatamente después de comer el alimento, y al consultar al médico su diagnóstico fue de tener la bacteria Vibrio vulnificus, comúnmente conocida como la “bacteria carnívora”.

“Casi pierde la vida. Estaba conectada a un respirador”, dijo Messina a KRON-4. “La pusieron en coma inducido médicamente. Sus dedos eran negros, sus pies eran negros, su labio inferior era negro. Tenía sepsis completa y sus riñones estaban fallando”.

Según Anna, antes de que el equipo médico tomara la decisión de amputar a Laura, estuvo internada en el hospital por cerca de un mes, en donde el equipo médico hacia todo lo posible por recuperarla y salvar su vida. “Estaba conectada a un respirador. Casi pierde la vida”, ha confesado Anna Messina.

Informa El Español, que tal y como ha detallado su amiga, a Laura hubo que extirparle las cuatro extremidades para salvarle la vida. La intervención se realizó el pasado 13 de septiembre. Acompañando a Laura ha estado en todo momento su pareja José, quien se ha hecho cargo también de Gael, el hijo que tienen en común.

“Además, José comparte la custodia de sus otros dos hijos, a quienes no ha podido ver debido al inmenso tiempo y estrés que esta situación ha traído a sus vidas”, ha explicado la amiga de Laura.

Indica Anna que hasta ahora han logrado recaudar en GoFundMe más de $106,000 mil dólares que ayudaran con los gastos hospitalarios y del hogar, ya que la Jose no ha podido laborar normalmente por cuidar a su esposa, y el seguro solo cubre el 60% de sus ingresos normales.

“Las crecientes facturas del hospital son abrumadoras y la condición física de Laura requerirá cambios significativos en sus vidas a medida que se adapten a sus nuevas circunstancias”, señaló Messina.

En el momento no se sabe en qué condición continua la salud de la mujer, pero su esposo dice que todavía sigue sufriendo síntomas asociados con la bacteria. “Yo te juro por mi madre que todos los síntomas que están allí, ella los tuvo, pero no está confirmado. El doctor tomó muestras de laboratorio y no apareció la bacteria”, ha explicado.

Lo que dicen los CDC

Vibrio vulnificus se denomina comúnmente “bacteria carnívora”, ya que puede causar fascitis necrotizante, según los CDC, que es “una infección grave en la que muere la carne alrededor de una herida abierta”.

El tratamiento principal de la fascitis necrotizante “es la exploración quirúrgica temprana y agresiva y el desbridamiento del tejido necrótico”, según los CDC.

El organismo recomienda alejarse del agua salada si se tiene una herida abierta, cocinar los mariscos antes de comerlos, lavarse las manos con agua y jabón después de manipular pescado crudo y acudir a un médico si hay heridas infectadas.

