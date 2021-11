Joven latino de 15 años mata de un balazo a su mamá en Dallas: ¿Por qué lo hizo?

Las autoridades del Departamento de Policía de la ciudad de Dallas, Texas, informaron que un joven latino, de 15 años de edad, fue arrestado tras haberle propinado un disparo a su madre, de 47 años, que le cobró la vida, cuando cuidaba a su nieta, de solo 2 años.

Así lo reportó ABC 8, donde se aseguró que el crimen ocurrió en la cuadra 700 de Lynnacre Drive, a la altura de Loop 12 y Kiest Boulevard, hasta donde arribaron los uniformados, hallando el cuerpo de una mujer muerta, que presentaba un disparo en la cabeza.

A través de un comunicado, la policía identificó a la víctima como Aime Salinas-Alvarado, y aseguró que el adolescente, de quien se reservaron el nombre por ser menor de edad, confesó haber sido el autor del disparo con el que mató a su mamá.





La policía inicialmente fue llamada al 1200 de McLean Avenue, donde el joven había llevado a la menor de 2 años a que la cuidaran sus bisabuelos, quienes reportaron a una menor abandonada.

Los ancianos mostraron su extrañeza al afirmar que supuestamente era su hija Aime Salinas-Alvarado quien estaba al cuidado de la menor, por lo que se preocuparon y pidieron que fueran hasta la casa de la mujer a hacer una diligencia de bienestar. Allí se encontraron con la mujer asesinada.

“A lo largo de la investigación se determinó que el hijo menor de 15 años de la víctima la había matado a tiros y se había llevado a la niño a la casa del bisabuelo después de cometer el delito”, manifestó el Departamento de Policía de Dallas en su misiva.

La Uniformada aseguró además que el adolescente fue encontrado en la casa de un amigo, y aunque al inicio no reveló información de su madre, luego admitió su culpabilidad en la muerte.

“Proporcionó una confesión completa a los detectives de homicidios”, agregó la policía, que hasta el momento desconoce los móviles que hicieron que el joven matara a su madre.

El joven se encuentra privado de su libertad en el Centro de Detención de Menores Henry Wade en Dallas, y enfrenta cargos por asesinato capital.

El periódico El Diario NY aseguró que la familia de la víctima creó una página en GoFundMe para recaudar fondos para el funeral, y allí manifestarn estar devastados.

“Es una pena decir que nuestra amada Aime nos fue arrebatada trágicamente. Pedimos amor y apoyo en este momento difícil. Ella será profundamente extrañada. Nos hemos quedado sin palabras y desearíamos poder tener otro momento con ella”, aseguró la familia. “Por favor, manténganla en su corazón y en sus oraciones”.