Larry Nassar, el médico que abusó de centenares de gimnastas: ¿dónde está actualmente?

Larry Nassar, un médico muy respetado de USA Gymnastics, ahora es un preso que probablemente pasará su vida tras las rejas por abusar durante décadas de cientos de atletas de gimnasia.

Nassar era médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan, y su reputación le permitió preparar y abusar sexualmente de cientos de atletas, a lo largo de décadas. Los supervivientes de su abuso se convirtieron en medallistas olímpicos y nombres familiares: Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney. Lea más sobre el encubrimiento y ex CEO de USA Gymnastics Steve Penny aquí.

“Athlete A”, un documental de Netflix, detalla la investigación sobre Nassar y décadas de abuso sexual reveladas a través de sus procedimientos judiciales. Además, el documental se sumerge en encubrimientos sistémicos y retrasos en la denuncia del abuso por parte de la del equipo de gimnasia de Estados Unidos y la Universidad Estatal de Michigan.

Esto es lo que necesita saber:

Larry Nassar está encarcelado en una prisión federal cerca de Orlando, Florida, donde fue trasladado después de ser agredido

More than 120 victims of sex abuse by Larry Nassar call for the DOJ to release its inspector general's report into the FBI's handling of the USA Gymnastics sexual abuse scandal. https://t.co/34WMX4IzUZ — Breaking News (@BreakingNews) June 17, 2020

Larry Nassar, ahora de 56 años, está encarcelado en la USP Coleman II, una penitenciaría federal de alta seguridad en Sumterville, Florida, según sus registros de prisión.

Un manual entregado a los presos detalla sus reglas y procedimientos, y resume cómo es la vida de Nassar hoy. Puede leer el manual completo aquí.

“El Complejo Correccional Federal, Coleman, Florida, consta de cinco instalaciones separadas: edificio de administración central, dos penitenciarías de alta seguridad, una institución de seguridad media con un campamento satélite y una institución de baja seguridad”, dice el manual.

Aquí está su historial de prisión:

Nassar fue trasladado a la prisión de Florida desde una prisión de Arizona porque fue agredido pocas horas después de ingresar en la cárcel, según The Washington Post.

Un ex recluso describió a Coleman como “una prisión para necesidades especiales, una instalación ‘segura’ donde informantes, ex policías, ex miembros de pandillas, se registran (presos que intencionalmente se ponen en confinamiento solitario para estar seguros). El ex recluso dijo que en la mayoría de las instalaciones “este tipo de hombres corren peligro de ser golpeados, apuñalados o estrangulados hasta la muerte”, informó The Washington Post.

La jueza Rosemarie Aquilina le dijo a Larry Nassar ‘Acabo de firmar su orden de muerte’ cuando le impuso su sentencia de prisión

For Saturday's Telegraph I spoke to Maggie Nichols (known for years as 'Athlete A') about how she helped to stop Larry Nassar, the USA Gymnastics doctor. There's a big Netflix doc coming out this week: https://t.co/ufh0fipWlq pic.twitter.com/fxseL3uvKK — Luke Mintz (@lukemintz) June 22, 2020

El Dr. Larry Nassar fue sentenciado a 40 a 175 años de prisión en 2018 después de abusar sexualmente de atletas durante décadas. La jueza Rosemarie Aquilina abrió su sala de audiencias a los supervivientes del abuso de Nassar, que incluía a muchos atletas de gimnasia de Estados Unidos muy reconocidos. El testimonio de los supervivientes duró siete días. Tenía 54 años en el momento de la sentencia.

“Acabo de firmar su sentencia de muerte”, le dijo Aquilina a Nassar, según The New York Times.

La jueza leyó extractos de una carta que Nassar presentó al tribunal, que incluía quejas sobre su trato en un caso separado de pornografía infantil. Fue sentenciado a 60 años de prisión en ese caso. Nassar fue acusado de abusar de niñas de tan solo 6 años, abusando sexualmente de ellas con el pretexto de darles tratamiento médico.

“Esta carta me dice que aún no te sientes responsable de lo que hiciste”, dijo. “Todavía piensas que de alguna manera tienes razón, eres médico, que tienes derecho, así que no tienes que escuchar”.

La semana pasada, más de 120 supervivientes de abuso sexual por parte de Nassar pidieron al Departamento de Justicia que publicara el informe del inspector general sobre el manejo del FBI del escándalo de abuso sexual de USA Gymnastics, informó NBC. La solicitud llegó cinco años después de que se informara por primera vez del abuso. Sigue habiendo dudas sobre las fallas sistémicas que permitieron a Nassar abusar de las niñas durante décadas.

“Es fácil publicar declaraciones sobre cómo el cuidado de los atletas es la máxima prioridad. Pero USA Gymnastics ha estado diciendo eso durante años mientras esa pesadilla estaba sucediendo”, dijo Aly Raisman en la corte, según The Guardian.