Gareth Pursehouse: ¿asesinó a su ex novia arrojándola desde un tercer piso?

Gareth Pursehouse está a la espera de juicio por los cargos de asesinato por la muerte de su ex novia Amie Harwick. Se declaró inocente de los crímenes.

El 15 de febrero de 2020, la terapeuta sexual y familiar de Hollywood Amie Harwick fue asesinada en su casa. La policía arrestó a su exnovio, Gareth Pursehouse, ese mismo día.

Un amigo cercano de Harwick, Robert Coshland, dijo que Harwick le había dicho previamente que si alguna vez desaparecía o si algo le sucedía, la policía debería investigar Pursehouse.

