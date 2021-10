Larry Millete: Hombre de California acusado de asesinar a su esposa

Larry Millete es el hombre de California que ha sido acusado de asesinar a su esposa, May “Maya” Millete, quien desapareció en enero de 2021. La oficina del fiscal de distrito del condado de San Diego dice que las pruebas apuntan a un asesinato a pesar de que no se ha encontrado el cuerpo de Maya Millete. Tenía 39 años en el momento de su desaparición y era madre de tres hijos.

Esto es lo que necesita saber:

1. La última llamada telefónica conocida de Maya Millete fue a un abogado de divorcios, dicen los investigadores





Maya Millete fue reportada como desaparecida el 10 de enero de 2021 al Departamento de Policía de Chula Vista. La policía dijo en ese momento que “miembros de la familia” afirmaron que habían visto por última vez a Maya Millete en su casa el 7 de enero.

Los investigadores ahora dicen que hubo conflictos dentro del matrimonio antes de que ella desapareciera. La AP, citando al fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, informó que el último teléfono conocido de Maya Millete fue con un abogado de divorcios.

Según Stephan, Larry Millete contrató a “lanzadores de hechizos” para evitar que su esposa se divorciara de él. “Él estaba pidiendo que May quedara incapacitada para que pudiera quedarse en casa, mostrando así sus idealizaciones homicidas para dañar a May”, dijo Stephan.

El fiscal de distrito también dijo que Larry Millete envió mensajes de texto el 7 de enero que decían: “Creo que ella quiere que me rompa” y “Estoy temblando por dentro y listo para hacerlo”, informó KGTV.

2. La hermana de Maya Millete dice que Larry Millete fue la última persona que la vio con vida

Larry Millete dejó de cooperar con los detectives a principios de febrero y contrató a un abogado, según NBC San Diego. El medio informó que Larry y Maya Millete discutieron antes de que ella desapareciera y que él fue la última persona que la vio con vida.

La hermana mayor de Maya Millete, Maricris Drouaillet, le dijo a NBC San Diego en febrero que “no se lo imagina haciéndole nada a nuestra hermana”. Añadió que Larry Millete se había estado “distanciando” de la familia de su esposa durante semanas.

Los familiares de Maya Millete lanzaron una campaña para encontrarla. Como informó KFMB-TV, las personas involucradas en la búsqueda encontraron sospechoso que Larry Millete no estuviera ayudando a encontrar a su esposa y nunca asistiera a las vigilias por ella.

3. La policía nombró a Larry Millete “Persona de interés” en julio

La policía ha entrevistado a decenas de personas y ha ejecutado al menos 67 órdenes de registro durante el curso de la investigación, según un comunicado de prensa. El FBI y los Servicios Navales de Investigación Criminal (NCIS) también estuvieron involucrados en el caso.

La investigación incluyó registros en la casa de Millete y en la casa de un familiar, dijo la policía. El 7 de mayo de 2021, la policía regresó a la casa de Larry y Maya Millete para realizar otra búsqueda. Ese mismo día, también emitieron una orden de restricción por violencia con armas de fuego a Larry Millete.

La policía identificó formalmente a Larry Millete como una persona de interés en el caso de su esposa el 22 de julio de 2021. Sin embargo, no fue arrestado ni acusado de ningún delito en ese momento.

4. Los investigadores dicen que Larry Millete pudo haber movido el cuerpo de su esposa en el SUV Lexus de la familia





A pesar de nueve meses de búsqueda, los investigadores no han encontrado el cuerpo de Maya Millete. La abogada de Larry Millete, Bonita Martínez, dice que no hay pruebas de que Maya Millete esté realmente muerta, informa AP.

Pero la oficina del fiscal de distrito dice que hay evidencia circunstancial que sugiere que Larry Millete pudo haberse deshecho del cuerpo de su esposa. KGTV, citando al fiscal de distrito, informa que el 8 de enero, Larry Millete movió su SUV Lexus GX 460 negra a un lugar donde los videos de seguridad no podían ver la parte trasera del vehículo.

Luego salió de la casa durante casi 12 horas, dice el fiscal de distrito. Dejó su teléfono junto con los dos niños mayores. Fox5 informa que trajo al niño de 4 años con él.

5. Larry Millete enfrenta un cargo de asesinato y un cargo de armas

La policía presentó cargos contra Larry Millete el 19 de octubre de 2021. Él enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, más un cargo de delito grave de posesión ilegal de un arma de asalto, según un comunicado de prensa de la oficina del fiscal de distrito. NBC News informa que el cargo por armas se agregó porque Millete tenía un rifle semiautomático, que es ilegal poseer en California.

El Departamento de Policía de Chula Vista arrestó a Millete y lo ingresó en una cárcel del condado de San Diego. Los registros del recluso muestran que no es elegible para la fianza. Su foto policial no se hizo pública.

El fiscal de distrito dice que Millete enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos.

