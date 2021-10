¿Por qué las banderas ondean a media asta este 20 de octubre?

¿Por qué las banderas de los Estados Unidos ondean hoy a media asta? Verá banderas de los EE.UU. en edificios gubernamentales y otros lugares del país ondeando a media asta desde hoy, 20 de octubre, hasta el atardecer del 22 de octubre de 2021, en honor al general Colin Powell. El presidente Joe Biden puso en vigor una proclamación el 18 de octubre. Algunos estados también están enarbolando sus banderas a media asta en los edificios estatales. Siga leyendo para conocer más detalles sobre por qué se bajan las banderas.

Las banderas ondearán a media asta hasta la puesta del sol el viernes 22 de octubre. Aquí está la proclamación presidencial de Biden.

Algunos estados han emitido sus propias proclamas esta semana para recordar a los que han muerto. Esta semana, Montana tiene una proclamación.

We mourn the passing of Chief Earl Old Person of the Blackfeet Nation. The longest elected tribal official in the U.S., Chief Old Person leaves a legacy of honor and will be remembered as a great orator and leader. Photo by @dry_martino pic.twitter.com/WZwDeWp1y2

En Montana, del 20 al 22 de octubre, las banderas de los Estados Unidos y del estado ondearán a media asta en todas las instalaciones públicas en memoria del jefe tribal de los pies negros, Earl Old Person. Puede leer la proclamación del gobernador Greg Gianforte aquí.

After coordinating with the family of Blackfeet Tribal Chief Earl Old Person and the Blackfeet Nation, I will order all flags flown in the state of Montana to fly at half-staff from Wednesday to Friday.

I ask all Montanans to join me in honoring Chief Old Person's legacy.

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) October 18, 2021