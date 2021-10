Golpean a maestra discapacitada en Louisiana como parte de un reto de TikTok

Larriana Jackson es una estudiante de 18 años de Covington High School en Louisiana que está acusada de golpear a un maestro discapacitado como parte de un desafío viral de TikTok llamado “abofetear a un maestro”. Puede ver el video más adelante en este artículo, pero tenga en cuenta que es perturbador.

La tendencia en TiKTok de “abofetear a un maestro” es la última tendencia que alienta la actividad delictiva que causa preocupación. Anteriormente, una tendencia llamada “Devious licks” animaba a los estudiantes a destrozar y robar cosas de las escuelas.

“Me sentí devastado al saber por lo que pasan nuestros maestros en el día a día solo para educar a los estudiantes”, dijo el superintendente de las escuelas de St. Tammany, Frank Jabbia, a Fox 8 Live. “Que este maestro tuviera una conversación con un estudiante y luego fuera agredido de esta manera fue muy perturbador”. Heavy se ha puesto en contacto con Jabbia para obtener más comentarios.

La tendencia es una preocupación en todo el país, con el Fiscal General de Connecticut escribiendo en Twitter, “TikTok no puede controlar la propagación de contenido peligroso. En CT, el vandalismo cerró las escuelas y el nuevo desafío “Slap a Teacher” puede poner en riesgo a los educadores. Insto a TikTok a venir a CT para reunirse con educadores y padres y comprometerse con reformas que detengan este contenido imprudente”.

TikTok fails to control the spread of dangerous content. In CT, vandalism closed schools and the new “Slap a Teacher” challenge may put educators at risk. I am urging TikTok to come to CT to meet with educators and parents and commit to reforms that stop this reckless content. pic.twitter.com/soO2wVT49M

“Covington golpea ya”, dice la leyenda del video. Puede ver el video aquí en YouTube, donde está restringido por edad debido al contenido gráfico. Al final del video, se ve a la mujer que la policía dice que es Larriana Jackson golpeando repetidamente a la maestra, que está sentada. También puedes ver el video aquí. El lenguaje también es gráfico:

Esto es lo que necesita saber:

En un comunicado, el Departamento de Policía de Covington confirmó: “Ayer, el Departamento de Policía de Covington respondió a Covington High School en referencia a un estudiante agrediendo físicamente a un maestro de escuela después de que sonó la campana de salida”.

Según la policía, “A la llegada del oficial, se supo que la maestra discapacitada de 64 años de edad fue brutalmente atacada por la estudiante de 18 años de Covington High School, Larrianna Jackson (B/F, DOB 05/06/2003). Debido a las lesiones sufridas por el ataque, la maestra tuvo que buscar atención médica en un hospital local”.

Larrianna Jackson “fue arrestada y acusada de violación de L.R.S. 14: 34.3, Agresión al maestro de la escuela (delito grave). Luego, Jackson fue transportada a la cárcel de la parroquia de St Tammany, donde esperará el enjuiciamiento”, escribió la policía.

Los oficiales en el lugar también recibieron un video que capturó todo el incidente. En el video, puedes ver a la maestra sentada en su escritorio donde parece estar hablando con Larrianna Jackson. Después de un momento, Jackson golpea a la maestra, lo que hace que ella caiga al suelo. Mientras la maestra cae al suelo, Jackson continúa golpeando violentamente a la maestra con el puño cerrado. Luego, el video se apaga en este punto”.

La declaración continúa: “Los oficiales se enteraron de que este violento ataque de Jackson pudo haber sido provocado por una aplicación de redes sociales conocida como TikTok. Evidentemente, los usuarios de la aplicación han considerado un desafío dañar la propiedad de la escuela y atacar a los maestros. El Departamento de Policía de Covington desea recordarles a todos que cualquier persona que participe en un desafío de este tipo será reservada en consecuencia. Este asunto aún está bajo investigación y se esperan más arrestos”.

Los registros de la cárcel muestran que está en la cárcel con una fianza de $25,000.

The rumored 'slap a teacher' dare is an insult to educators everywhere. And while this is not a trend on TikTok, if at any point it shows up, content will be removed. Learn more about practicing responsible behavior here: https://t.co/68VWesl9rf

— TikTokComms (@TikTokComms) October 6, 2021