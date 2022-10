¿Quién es Penny Knatchbull, la supuesta amante del Duque de Edimburgo?

La relación entre Penny Knatchbull y el príncipe Felipe está causando controversia debido a la nueva temporada de “The Crown”.

Su amistad aparecerá en la quinta temporada de “The Crown” en Netflix. Su nombre completo y título son Penélope, condesa Mountbatten de Birmania. Felipe, por supuesto, era el esposo de la reina Isabel II. La temporada 5 de “The Crown” comienza a transmitirse el 9 de noviembre de 2022, según Netflix. Jonathan Pryce y Natascha McElhone recrean la relación entre Knatchbull y Philip en “The Crown”.

La especulación generada por “The Crown” de que Knatchbull tuvo una aventura con el duque de Edimburgo es solo eso; no hay prueba de un enredo romántico o sexual. Sin embargo, no hay duda de que Knatchbull y Philip eran muy cercanos. Fue apodada “y también” porque a menudo se la incluía en los eventos reales, según Express.

Esto es lo que necesita saber:

1. Knatchbull está casada con el nieto del amado tío de Philip, Lord Mountbatten, quien fue asesinado por el IRA

Según The Sun, Knatchbull, también conocida como la condesa Mountbatten, está casada con Norton Knatchbull, el conde Mountbatten.

Earl Mountbatten es pariente del tío del Príncipe Philip, el primer Earl Mountbatten, con quien Philip era excepcionalmente cercano. Express describe a Norton como el hijo del primo hermano de Philip.

Según Express, Norton tuvo una aventura que se hizo pública y Penny le ordenó que se quedara en un granero convertido, aunque ella lo aceptó.

La relación entre el Primer Lord Mountbatten y Philip ocupó un lugar destacado en una temporada anterior de “The Crown”.

También llamado Tío Dickie, su verdadero nombre era Lord Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, o simplemente Lord Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten. La temporada anterior del popular programa mostró que Mountbatten era especialmente cercano al príncipe Felipe, el duque de Edimburgo. También se le mostró forjando una estrecha relación con el Príncipe Carlos, como mentor y figura paterna.

En el primer episodio de la temporada 4, el Ejército Republicano Irlandés (IRA) hizo estallar a Lord Mountbatten en un barco de pesca. Esta tragedia ocurrió en la vida real.

En la vida real como en Netflix, la historia del “tío Dickie” fue uno de los mayores traumas y tragedias de la familia real, ya que, de hecho, fue asesinado por el Ejército Republicano Irlandés a los 79 años. La familia ha seguido honrando la memoria de ” Uncle Dickie”, más recientemente en la elección del nombre de Louis para el tercer hijo del príncipe William y su esposa, Kate.

Por lo tanto, no sorprende que Philip y Penny sean cercanos; la familia Mountbatten siempre había ocupado un lugar destacado en la vida y el corazón de Philip.

2. ‘The Crown’ en Netflix muestra a Knatchbull y Philip en ‘Escenas íntimas’, que el exsecretario de prensa de la reina llamó ‘basura cruel’

Se ha filtrado información sobre la cuarta temporada de “The Crown” y, según The Sun, la serie de Netflix mostrará a Knatchbull y Philip en “escenas íntimas”.

Esto ha causado controversia. El exsecretario de prensa de la Reina, Dickie Arbiter, le dijo al Sun: “Esto es basura cruel”.

“Ocurriendo solo unas semanas después de que la nación enterró a Su Majestad junto al Príncipe Felipe, esto es una basura muy desagradable y, francamente, cruel”, dijo a la publicación.

The Crown | Season 5 Official Trailer | Netflix Inspired by real events, this fictional dramatisation tells the story of Queen Elizabeth II and the political and personal events that shaped her reign. It’s a new decade, and the royal family are facing what may be their biggest challenge yet: proving their continued relevance in ‘90s Britain. As Diana and Charles wage a media… 2022-10-20T14:00:00Z

“La verdad es que Penny era amiga desde hace mucho tiempo de toda la familia. Netflix no está interesado en los sentimientos de las personas”.

En el programa, se ve a Penny y Philip “tocándose las manos mientras él divulga los detalles de su matrimonio”.

Express informó que Penny veía regularmente a Philip antes de su muerte, y la reina buscó su ayuda para que el anciano duque de Edimburgo dejara de conducir.

3. Knatchbull, quien perdió a una hija por cáncer a una edad temprana, fue una de las 30 personas en el funeral de Philip

La cercanía entre Philip y Penny claramente no molestó a la Reina, al menos no públicamente. Knatchbull fue una de las 30 personas invitadas al funeral del duque de Edimburgo, según The Radio Times.

“Parecía desconsolada cuando llegó al funeral y está desconsolada. Ha perdido a su mejor amiga”, informó Express.

Knatchbull perdió a su hija Leonora de 5 años por cáncer de riñón en 1991; The New York Post informa que “The Crown” argumenta que esta tragedia la acercó a Philip. Comparten el amor por la conducción de carruajes en el programa, y Philip confiesa que él y la Reina han “crecido en direcciones separadas”, una representación muy cuestionada por personas cercanas al ex Monarca, informó The Post.

Según People, las familias eran tan unidas que el Príncipe Carlos fue el padrino de Norton cuando se casó con Penny, y la casa de Norton y Penny, llamada Broadlands, fue donde Felipe y la Princesa Isabel pasaron su luna de miel en 1947.

4. Knatchbull es la hija de un “carnicero convertido en hombre de negocios”

The Sun informó que Knatchbull nació en Londres, Inglaterra, el 16 de abril de 1963.

También ha sido conocida como Lady Romsey y Lady Brabourne, así como la Gran Administradora de Romsey.

Su padre era Reginald Eastwood, descrito por el Sun como un “carnicero convertido en hombre de negocios”.

Estudió en Suiza y en la London School of Economics, según The Sun.

5. Knatchbull fue descrito como el “guardián de los secretos” del príncipe Felipe

People informó que Penny conoció al príncipe Felipe y la reina Isabel en 1974. Ella tenía 32 años menos que él, pero desarrollaron “una amistad cercana a lo largo de los años, uniéndose por su amor por las actividades al aire libre y todo lo ecuestre”.

De hecho, Philip “le enseñó a Penny el deporte de conducir un carruaje”, y fue vista asistiendo al espectáculo Royal Windsor Horse con la reina Isabel II, informó People.

De acuerdo con el libro “Prince Philip Revealed” de Ingrid Seward, como se describe en People, la autora escribió: “Cuando vi a Philip y Penny bailando alrededor de la pista de baile en el Royal Yacht Squadron Ball durante la semana de Cowes, a ninguno de ellos le importó un carajo. quién los vio o qué podría decir cualquiera”.

Penny fue la “segunda mujer más importante en la vida del duque de Edimburgo: una confidente constante, una compañera leal y una ‘guardián de secretos'”, escribió.

