Halloween 2022: Películas ideales para disfrutar en familia

El próximo lunes 31 de octubre, llega la tan esperada noche de Halloween o Noche de las Brujas, y aunque la fecha está enfocada a salir a las calles disfrazados para cantar el “truco o trato”, y hacerse a un gran botín de golosinas, otras actividades que hagan divertida la celebración no están por demás, para realizar en compañía de los niños, familiares o amigos.

7 Days Until #Halloween 🎃 — Halloween Countdown (@HalloweenCounts) October 24, 2022

Uno de los planes más sabrosos, para la propia noche de brujas o para los días que le anteceden, es hacer una buena selección de películas de terror, alistar las bebidas, los snacks, preparar el sofá y apagar la luces, para comenzar a vivir los momentos más espeluznantes de la temporada.

En este artículo te vamos a enseñar un listado de las mejores películas de miedo, para que escojas la que más adrenalina produzca en tu cuerpo, y la que hará de tus noches una pesadilla.

¡Pero vamos de a poco! Primero encontraras esos filmes de un nivel de miedo apto para ver con tus niños, y después…las que pondrán tu corazón a millón, y a tus ojos desorbitados del pánico.

10 Películas ideales para disfrutar en familia este Halloween 2022

1. “La mansión encantada”

Eddie Murphy es el protagonista de La Mansión Encantada, una divertida y aterradora aventura para disfrutar en familia la noche más terrorífica del año. La adicción al trabajo de Jim Evers le lleva a aceptar el reto más escalofriante de su carrera como agente inmobiliario. Se trata de restaurar la mansión Gracey, donde habitan, nada más y nada menos que, 999 fantasmas. Unos fantasmas que harán la vida imposible a sus nuevos inquilinos para echarles del que ha sido su hogar durante años, informa el portal SensaCine.

Recomendada a partir de: 7 años.

Play

The Haunted Mansion (2003) Subscribe to TRAILERS: bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: bit.ly/1ghOWmt The Haunted Mansion (2003) Workaholic realtor Jim Evers, his wife/business partner Sara and their two children are summoned to a mansion. When they discover that the place is haunted, Jim discovers… 2012-12-19T02:13:56Z

2. “Pesadillas”

Si cuando eras niño leíste las novelas de RL Stine, Pesadillas, no puedes dejar de disfrutar con tus pequeños de su adaptación cinematográfica. Jack Black es el encargado de dar vida al autor de la serie literaria, el padre de Hannah, la nueva vecina de Zack, un adolescente disgustado con la idea de tener que mudarse con sus padres a un pequeño pueblo de Greendale. El tiempo que pasa con Hannah es lo que le anima cada día; y más aún cuando descubre el gran secreto que oculta su padre. Al parecer las criaturas que aparecen en sus libros son reales, y permanecen encerradas en ellos. Cuando por error las liberan, Zach debe unirse a Hannah y a Stine para devolverlas a los libros y evitar que provoquen una catástrofe, de acuerdo con el portal SensaCine.

Play

PESADILLAS – Tráiler Oficial EN ESPAÑOL | Sony Pictures España El adolescente Zach Cooper (Dylan Minnette) se muda sin muchas ganas con su familia desde la gran ciudad de Nueva York al pequeño pueblo de Greendale. Allí, encuentra un resquicio de esperanza cuando conoce a una hermosa chica, Hannah (Odeya Rush), que vive justo al lado, y se hace rápidamente amigo de Champ (Ryan Lee).… 2015-07-08T16:08:37Z



3. “Cuentos al caer la noche”

La trama sigue a Alex, un niño al que le aterran las historias de miedo; y más aún cuando se convierte en el protagonista de una de ellas. Una noche entra en su casa una joven bruja y se le lleva a su apartamento. Allí conoce a la pequeña Yasmin, también raptada por la hechicera, quien le explica que para seguir con vida debe contar cada noche una historia de terror, según Clarín.

Play

Cuentos al Caer la Noche (2021) | Trailer subtitulado en español abandomoviez.net/db/pelicula.php?film=41975 Cuando Alex (Winslow Fegley), un chico obsesionado con las historias de miedo, es encerrado por una joven bruja malvada (Krysten Ritter) en su moderno apartamento de Nueva York, conoce a Yasmin (Lydia Jewett), que también está atrapada y se da cuenta de que debe contar una historia de miedo nueva cada noche para sobrevivir.… 2021-08-20T17:34:44Z

4. “Phantom of the Megaplex”

Dirigida por Blair Treu, la trama sigue a un hombre que trabaja en un cine, y en una noche de programación especial descubre que en las películas hay cosas misteriosas, de acuerdo con Clarín.

Play

Phantom of the Megaplex (2000) – Promo Here's a promo that aired for Disney's PHANTOM OF THE MEGAPLEX. 2015-09-11T16:08:32Z

5. “Coco”

Esta película de Disney Pixar sigue la historia de Miguel, un niño mexicano que entrará al mundo de los muertos en busca de uno de sus ancestros, un famoso cantante.

Play

Coco – Official US Trailer Streaming Now on Disney+ – Sign Up at disneyplus.com/ Watch the new trailer for Disney/Pixar's Coco. See the film in theatres November 22 in 3D! Despite his family’s baffling generations-old ban on music, Miguel (voice of newcomer Anthony Gonzalez) dreams of becoming an accomplished musician like his idol, Ernesto de la Cruz (voice of Benjamin… 2017-06-07T23:30:01Z

6. “The Nightmare Before Christmas”

Dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton, es la historia del rey de la Ciudad de Halloween, que descubre un portal que lo lleva a un mundo de otra festividad, informó Clarín.

Play

The Nightmare Before Christmas (1993) Official Trailer #1 – Animated Movie Subscribe to TRAILERS: bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: bit.ly/1ghOWmt The Nightmare Before Christmas (1993) Official Trailer #1 – Animated Movie Jack Skellington, king of Halloweentown, discovers Christmas Town, but doesn't quite understand the concept. 2013-09-30T23:59:22Z

7. “Verónica”

De Netflix, “Verónica”, es una cinta basada en la misteriosa muerte de una joven, que tuvo lugar en el madrileño barrio de Vallecas en los 90′. El filme protagonizado por la joven Sandra Escacena es tan terrorífico que, según los datos de la plataforma, la gente no puede terminar de verlo. La película relata cómo Verónica intenta contactar con los muertos usando un tablero de Ouija durante un eclipse solar. A partir de ese momento, la joven y su familia comienzan a sufrir extraños y amenazantes fenómenos sobrenaturales que desembocan en un aterrador y peligroso caos en su propia casa.

Play

Good Morning, Verônica | Official Trailer | Netflix A serial killer with no limits. A system full of flaws and several hopeless victims. Nothing will stop Verônica’s fight for justice. Good morning, Verônica is coming on October 1st. SUBSCRIBE: bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 193 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries… 2020-09-16T13:00:00Z

8. “La matanza de Texas”

Leatherface vuelve a desatar el terror en el regreso de ‘La matanza de Texas’. Secuela directa de la película original de 1974 dirigida por Tobe Hooper, la cual presentó a la retorcida y macabra familia Sawyer y a uno de los personajes más reconocidos del cine de terror. ‘La masacre de Texas’ de Netflix comienza con la narración de los grotescos asesinatos que ocurrieron el 18 de agosto de 1973 y cómo la única superviviente nunca habló públicamente sobre su trauma… hasta ahora, informó El Periódico.

Play

La matanza de Texas (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix Después de casi 50 años oculto, Leatherface vuelve para aterrorizar a un grupo de amigos jóvenes e idealistas que perturban por accidente su mundo meticulosamente aislado en un remoto pueblo de Texas. Basada en los personajes creados por Kim Henkel y Tobe Hooper. Historia de Fede Álvarez y Rodo Sayagues. Guion de Chris Thomas Devlin.… 2022-01-31T16:00:00Z

9. “Ouija: El origen del mal”

“Ouija: El origen del mal” en una precuela de la cinta de terror estrenada en el año 2014 que vuelve a escarbar en la leyenda de la tabla mágica a través de otra aterradora historia de la que os presentamos un clip en exclusiva. En esta ocasión, este largometraje nos traslada hasta en año 1965 en Los Ángeles. Una madre viuda y sus dos hijas añaden un nuevo truco a sus sesiones de espiritismo e involuntariamente abren su casa a un auténtico espíritu maligno, según El Periódico.

Play

Ouija: El Origen del Mal Tráiler 2 (Universal Pictures) Estreno: 28 de Octubre de 2016 Follow us on Facebook at [studio or title page] Género: Thriller sobrenatural Reparto: Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Doug Jones, Parker Mack, Sam Anderson, Kate Siegel, Annalise Basso, Lulu Wilson Director: Mike Flanagan Guión: Mike Flanagan & Jeff Howard Productores: Michael Bay, Brad Fuller, Andrew Form, Jason Blum, Brian Goldner,… 2016-07-08T09:11:27Z

10. “La casa del reloj en la pared”

Una película para que los más pequeños de la casa se metan de lleno en el espíritu de Halloween. En ella, un huérfano, su tío brujo y su excéntrica vecina deben encontrar un reloj escondido dentro de las paredes de su mansión antes de que desate el mal. Jack Black y Cate Blanchett completan el reparto, de acuerdo con El Periódico.

Play

LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED Tráiler Español (2018) Jack Black, Cate Blanchett ★ Las películas que NO debes perderte están AQUÍ ► youtube.com/playlist?list=PL55Nik5KzfPVOoxgFkTk1jItij56fbTFV Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) es un niño huérfano que se muda a la casa de su tío. Pese a que todo parece normal, ese hogar, su tío (Jack Black) y su vecina (Cate Blanchett), esconden muchos secretos. El extraño tic-tac de un reloj resonando… 2018-06-29T10:00:03Z

LEER MÁS: Empujan a un hombre a las vías del tren de Nueva York [VIDEO]