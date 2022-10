Empujan a un hombre a las vías del tren de Nueva York [VIDEO]

Un video que muestra un ataque en el metro de Brooklyn, Nueva York contra el ciclista David Martin, se volvió viral y llegó a la carrera por el cargo de gobernador de Nueva York.

En el video, un hombre se lanza hacia una persona que está parada en una plataforma del metro y la empuja. Puedes ver el vídeo aqui. Lo compartió Lee Zeldin, el candidato republicano a gobernador, que está tratando de derrocar a la gobernadora Kathy Hochul. El video fue compartido por primera vez por CrimeStoppers.

“En un abrir y cerrar de ojos, me empujaron con toda su fuerza contra las vías del tren”, dijo la víctima David Martin a ABC 7.

“Porque soy de Nueva York y siempre me he sentido seguro tomando el tren y ahora, con 32 años, ya no me siento seguro y eso no es justo, no está bien”, dijo Martin a la estación.

La delincuencia en el metro ha sido una preocupación creciente en Nueva York. Según ABC 7, “Este es el incidente número 22 de empujones en el metro en lo que va del año, y el segundo en una semana”.

La víctima cayó a las vías del metro pero no fue atropellado por un tren

This is the dangerous reality of life in Kathy Hochul’s New York pic.twitter.com/fYkLL0GCdV — Lee Zeldin (@leezeldin) October 23, 2022

Según NBC New York, la víctima estaba parada en la plataforma de la estación en las avenidas Myrtle y Wyckoff en Bushwick, que sirve a las líneas L y M.

El sospechoso, un desconocido no identificado, empujó a la víctima, que cayó sobre las vías, alrededor de las 15:00 horas.

La víctima no fue atropellada por un tren y se espera que se recupere. El motivo del empujón no está claro.

El sospechoso “fue descrito como de unos 6 pies de altura y fue visto por última vez con una sudadera amarilla con capucha y un chaleco negro mientras corría hacia el este por Myrtle Avenue”, informó NBC New York.

Martin le dijo a ABC7: “Le dijeron a la gente que no tenía lesiones, pero estoy acostado en la cama con la clavícula rota y mi cara está muy hinchada. Y mentalmente no sé cómo superar esto”.

La madre de Martin dice que está “completamente traumatizado”

La madre de la víctima lo identificó como David Martin y expresó su indignación en una entrevista con el New York Post.

Ella dijo que su hijo estaba maltratado y traumatizado, en palabras del Post. Martín, de 32 años, es mesero. Su clavícula se rompió en el ataque, le dijo a The Post.

“Un vagabundo empujado al azar en las vías del metro de Brooklyn quedó maltratado y traumatizado hasta el punto de tener tendencias suicidas, dijo su madre el domingo, mientras criticaba al alcalde Eric Adams por el aumento de la delincuencia en el tránsito”, escribió The Post.

“Está completamente traumatizado”, dijo Audrey Martin. “Él quiere suicidarse. Tuve que quitarle un cuchillo esta mañana.

“Tiene mucho dolor”, agregó en la entrevista con The Post. “Su hombro está completamente disparado. Su espalda está completamente disparada. Su axila está completamente disparada. Su cara está constantemente ardiendo”.

Según The Post, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien fue criticado por la madre de la víctima, y ​​Hochul están

ahora propone “inundar el sistema de tránsito con más policías de NYPD y MTA” y agregar más cámaras de vigilancia, así como aumentar el espacio en las instalaciones de salud mental.

