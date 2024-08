Asesinato Laci Peterson: ¿Dónde encontraron su cuerpo?

Laci Peterson estuvo desaparecida durante cuatro meses hasta que su cuerpo apareció en la bahía de San Francisco. Desapareció el 24 de diciembre de 2002. El cuerpo de la mujer embarazada había sido arrojado a la bahía.

El marido de Peterson, Scott Peterson, está en el corredor de la muerte tras ser condenado por asesinato en primer grado. El cuerpo de Conner Peterson, su hijo no nacido, apareció en la orilla el 13 de abril de 2003. El cuerpo de Laci Peterson fue encontrado al día siguiente. Tenía ocho meses de embarazo en el momento de su muerte.

La ubicación de su cuerpo y la ubicación de su feto fue una pieza clave de evidencia utilizada en el juicio. Un hidrólogo testificó que la ubicación de los cuerpos indicaba que fueron arrojados en Brooks Island, que es donde Scott Peterson le dijo a la policía que había ido a pescar el día de la desaparición de su esposa. Los abogados de Scott Peterson argumentaron en su apelación que el testimonio del hidrólogo no era fáctico y que la ubicación de los cuerpos indicaba que el cuerpo podría haber sido arrojado en uno de dos lugares, según la apelación.

ABC 20/20 volvió a analizar el caso de alto perfil con entrevistas con el propio Scott Peterson y con Amber Frey. Scott Peterson estaba teniendo un romance con Amber Frey. El episodio, “One Last Chance”, se transmitió a las 9:00 p.m., hora del Este, el viernes 14 de mayo de 2021.

El cuerpo de Laci Peterson fue encontrado arrastrado por una tormenta en la bahía de San Francisco cuatro meses después de su desaparición

Laci Peterson desapareció en la Nochebuena de 2002 y pasarían cuatro meses antes de que su familia tuviera alguna idea de lo que había sido de ella. Una tormenta de finales de primavera desprendió los restos de Peterson y de su hijo nonato. En el transcurso de dos días, los restos llegaron a la orilla el 13 y el 14 de abril de 2003, según la apelación presentada en el caso del asesinato de Peterson.

El cuerpo de Conner Peterson fue el primero en llegar a la orilla el 13 de abril de 2003, según la apelación. Al día siguiente, se encontró el cuerpo de Laci Peterson. El cuerpo de Conner fue encontrado aproximadamente a una milla al norte de Brooks Island, donde Scott Peterson había estado pescando. El cuerpo de Laci Peterson fue arrastrado a la orilla dos millas al noreste de Brooks Island, al este del cuerpo de Conner.

Debido a que pasaron cuatro meses antes de que se encontrara el cuerpo de Laci Peterson, no había evidencia forense que vinculara el cuerpo con Scott Peterson. El estado de California se basó en tres pruebas clave basadas en el testimonio de testigos expertos. Un experto en crecimiento fetal testificó que las pruebas indicaban que el feto, Conner, fue asesinado el 23 o 24 de diciembre. La evidencia se obtuvo del hueso de la pierna de Conner. Otro testigo testificó sobre la evidencia del olor de un perro. Un perro alertó en Berkeley Marina, lo que indica que Scott Peterson transportó el cuerpo de su esposa al puerto deportivo. En tercer lugar, un hidrólogo testificó sobre el movimiento del cuerpo en la bahía. El testigo dijo que el cuerpo de Laci Peterson fue dejado exactamente donde Scott Peterson le dijo a la policía que estaba pescando.

Después del asesinato, según la teoría de la fiscalía, Scott Peterson puso el cuerpo de su esposa en la caja de herramientas en la parte trasera de su camioneta y lo llevó a su almacén en Modesto. En el almacén, sujetó el cuerpo a anclas de cemento caseras, lo colocó en la parte trasera de su bote y lo remolcó hasta Berkeley Marina. El testimonio indicó que lanzó el bote y empujó el cuerpo por la borda.

El cuerpo en estado de descomposición de Laci Peterson ofreció pocas pistas sobre cómo murió

Los fiscales del caso Peterson sostuvieron que Scott Peterson asesinó a su esposa en su casa en Modesto la noche del 23 de diciembre o la mañana del 24 de diciembre. Luego, dijeron, arrojó su cuerpo a la bahía de San Francisco. El cuerpo de Peteson y su feto aparecieron en la costa después de una tormenta en abril, lo que provocó que se presentaran cargos de asesinato. El equipo de defensa de Peterson argumentó que Laci y Conner todavía estaban vivos el 24 de diciembre cuando Scott Peterson condujo hasta el puerto deportivo, según una apelación presentada en su caso.

Sin embargo, nunca se ha determinado la forma exacta en que murió Laci Peterson. Su cuerpo fue encontrado muy descompuesto. El feto de Conner, el hijo no nacido de Peterson, estaba más intacto que su madre. Un patólogo forense determinó que el feto estaba protegido de los elementos en el útero. Sin embargo, la longitud del hueso de la pierna de Conner se utilizó para determinar la fecha en que murió Laci Peterson. El hueso indicaba que Conner murió el 23 o 24 de diciembre, lo que coincidía con el caso del estado de que Scott Peterson asesinó a su esposa y arrojó su cuerpo en un viaje de pesca, según la apelación.

No había evidencia que indicara que Laci Peterson fue asfixiada, según la apelación. La policía no recogió almohadas para analizar las pruebas. La apelación argumentó que la teoría de la asfixia se presentó para explicar por qué no se encontró sangre en su casa de Modesto.

“El Dr. Peterson especuló que pudo haber muerto por estrangulamiento o asfixia, lo que no podría dejar evidencia forense, pero era imposible estar seguro porque le faltaban la cabeza y el cuello, así como los antebrazos, la mayor parte de ambas piernas y todos los órganos internos, excepto el útero”, informó el Sioux City Journal.

