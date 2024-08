American Murder: ¿Dónde está el asesino Scott Peterson?

El ex vendedor de fertilizantes Scott Peterson está cumpliendo hoy una sentencia de cadena perpetua en una prisión estatal de California por el asesinato de su esposa Laci Peterson y su hijo no nacido.

Según los registros de reclusos del estado de California, Scott Lee Peterson, que ahora tiene 51 años, está encarcelado en la prisión estatal de Mule Creek. Fue admitido en prisión el 17 de marzo de 2005, según la base de datos. La prisión está ubicada en Ione, California.

“La persona encarcelada que se muestra arriba está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y, por lo tanto, no es elegible para que se considere su libertad condicional en este momento”, dice el sitio web.

Según una moción de 2024 presentada ante el tribunal por el Proyecto Inocencia de Los Ángeles, que solicita pruebas de ADN en el caso de Peterson y sostiene que podría ser inocente, se le ha evitado la pena de muerte:

El 12 de noviembre de 2004, un jurado declaró al Sr. Peterson culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales; fue condenado a muerte el 16 de marzo de 2005. El 24 de agosto de 2020, la Corte Suprema de California confirmó la condena, pero anuló la pena de muerte del Sr. Peterson. Inicialmente, la Fiscalía del Condado de Stanislaus indicó que volvería a juzgar la fase de pena y buscaría una segunda pena de muerte para el Sr. Peterson. Pero después de que el Sr. Peterson hiciera una solicitud informal de descubrimiento adicional, la fiscalía anunció que no seguiría adelante con un segundo juicio de fase de pena y, en su lugar, estipularía una pena menor. El 8 de diciembre de 2021, el Sr. Peterson fue condenado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En 2022, el tribunal denegó las afirmaciones de Peterson sobre mala conducta del jurado, según el expediente judicial.

Scott Peterson es el protagonista de dos nuevos documentales en 2024. El primero, “American Murder”, es un documental de Netflix de tres partes que narra la investigación después de que la esposa embarazada de Peterson, Laci, desapareciera en la Nochebuena de 2002.

En el segundo documental, “Face to Face With Scott Peterson”, en Peacock Network, Peterson habló por primera vez y negó haber asesinado a su esposa embarazada. Ese documental se transmitirá el 20 de agosto.

El caso provocó una tormenta mediática en ese momento, ya que Peterson se unió a los esfuerzos de búsqueda pero retrasó hablar con los medios. La noticia de que estaba teniendo un romance secreto con otra mujer, Amber Frey, que no sabía que estaba casado, encendió aún más la tormenta.

Scott Peterson dice en el documental de Peacock: “No maté a mi familia”

La cadena Peacock Network ha lanzado un avance de su próximo documental.

Según la revista People, Scott Peterson dice en el documental: “Lamento no haber testificado [en mi juicio], pero si tengo la oportunidad de mostrarle a la gente cuál es la verdad, y si están dispuestos a aceptarla, sería lo más importante que puedo lograr ahora mismo, porque no maté a mi familia”.

Admitió haber engañado a Laci, pero dijo que no la mató: “Eso es tan ofensivo y repugnante”, dijo sobre las acusaciones, informó People. “Sin duda me arrepiento de haber engañado a Laci, absolutamente. Se trataba de una falta de autoestima infantil, de un egoísta viajero que se sentía solo esa noche porque no estaba en casa. Alguien te hace sentir bien porque quiere tener sexo contigo”.

“Fue un caso que cautivó al país. A los 8 meses de embarazo, Laci Peterson desapareció en la Nochebuena de 2002. A medida que avanzaba la investigación, se reveló que su marido Scott era un mentiroso, un tramposo y, en última instancia, un asesino”, dice el sitio web de Peacock Network.

“Los medios de comunicación del mundo estuvieron pendientes de cada momento del juicio, y Scott fue declarado culpable y condenado a muerte. Caso cerrado. ¿O no? Por primera vez desde antes de su arresto en 2003, Scott habla ante la cámara en una serie de conversaciones íntimas que revelan su versión de la historia con la directora y productora ejecutiva Shareen Anderson, que ha estado investigando este caso durante más de una década”, dice la propaganda.

“Si bien muchos todavía creen que el jurado acertó, la familia de Scott y los expertos cercanos al caso han pasado más de 20 años comprometidos a descubrir inconsistencias en la evidencia, así como a encontrar nueva información sobre teorías alternativas en torno al asesinato de Laci. Y en un giro impactante de un asesinato que el mundo creía resuelto, el Proyecto Inocencia de Los Ángeles se hace cargo del caso de Scott en 2024”, añade el sitio web.

En cambio, el documental de Netflix se centra en las perspectivas de la familia de Laci, sus amigos y Frey, así como en las sospechas de los periodistas y detectives implicados en el caso, aunque la hermana de Peterson aparece y expresa su creencia en su inocencia.

El sitio web del Proyecto Inocencia confirma: “El 18 de enero de 2024, el Proyecto Inocencia de Los Ángeles presentó mociones solicitando pruebas de ADN y descubrimiento posterior a la condena en nombre de su cliente, Scott Peterson. Todas y cada una de las consultas sobre el caso del Sr. Peterson deben dirigirse al Proyecto Inocencia de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro totalmente independiente del Proyecto Inocencia”.

El Proyecto Inocencia de Los Ángeles presentó una moción en el caso de Peterson en enero de 2024.

Scott Peterson quiere revisar piezas clave de evidencia en el caso

La moción judicial dice que Peterson está buscando una serie de pruebas, incluyendo el reloj perdido de Laci, información sobre un “incendio de furgoneta”, los informes de la investigación del robo en Medina, datos relacionados con Bay Searches, pruebas forenses informáticas relacionadas con la hora en que Peterson llegó a su casa, informes de perros rastreadores y una pista específica.

La presentación se centra en gran profundidad en las pruebas relacionadas con el robo, que ocurrió en la casa de los vecinos de los Peterson. Por ejemplo, dice que Peterson está buscando informes policiales o notas “que documenten los pasos de investigación tomados en la investigación del robo en Medina en relación con los testigos oculares que informaron al MPD que vieron una furgoneta y tres hombres ubicados en la calle fuera de la casa de los Medina el 24 de diciembre de 2002”.

La presentación judicial también busca información relacionada con las acusaciones de que Laci había visto a uno de los ladrones.

Los abogados también están buscando información relacionada con un incendio en una camioneta naranja que contenía un “colchón con aparentes manchas de sangre”, a menos de una milla de la casa de los Peterson, el 25 de diciembre de 2002, el día después de la desaparición de Laci Peterson.

Según Oxygen, un juez denegó la solicitud del Proyecto Inocencia de realizar nuevas pruebas de ADN en múltiples piezas de evidencia, pero permitió que se realizaran pruebas en un trozo de cinta adhesiva.

