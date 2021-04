La UEFA se planta firme contra el Madrid y Barcelona ¿qué ocurrirá?

Todavía siguen cuatro equipos plantados firmes con la convicción de poder formar una Superliga Europea. Entre estos se encuentran el Barcelona y el Real Madrid. Este proyecto parece estar muerto, pero los dos equipos más grandes del fútbol español siguen con la ilusión viva.

Su puja colectiva contra la UEFA no ha terminado y hay consecuencias que pueden haber. Tras la renuncia de la mayoría de los equipos fundadores de la Superliga a participar en dicha competición. Ademas de los dos equipos espanoles, también siguen la Juventus y AC Milan. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha amenazado a estos clubes con expulsarlos de la máxima competencia de clubes europeos.

“Los clubes tendrán que decidir si son Superliga o si son un club europeo. Si siguen diciendo que son una Superliga, entonces no jugarán la Champions League, por supuesto. Si están preparados para hacerlo, pueden jugar en su propia competición”, ha explicado Ceferin en declaraciones que le dio al Associated Press.

Ceferin volvió a dejar claro que tendrá una consideración distinta con aquellos equipos quehan acabado abandonando la Superliga. “Para mí es una situación muy diferente entre los clubes que admitieron su error y dijeron: ‘Dejaremos el proyecto’. Todos saben que yo pienso que este proyecto está muerto, pero probablemente no quieran creerlo”, ha argumentado.

“El sábado fue el peor día, porque me di cuenta de que era una pura traición, que algunas personas nos mintieron durante años”, ha comentado el presidente de la UEFA.

Por ahora se ha decidido no expulsar al Real Madrid de la Champions League, el único equipo que sigue vivo en la máxima competición europea y que sigue sin renunciar a la Superliga, tras la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA.

A estas horas, todavía no está descartada una sanción para estos equipos, que podría ser económica o deportiva. El mismo Ceferin lo dejó muy claro: “Todos se enfrentan a las consecuencias que traerán sus decisiones y lo saben”, ha concluido.

El club culé sigue con la misma postura después de que Joan Laporta había dicho que la Superliga era “necesaria” en una entrevista que le dio a TV3. Tres eso y el comunicado del equipo, no se sabe más al respecto. Todo ahora dependerá de los que pasa en la votación que habrá entre los socios para decidir si siguen con la misma postura.

Wow! JP Morgan has released a statement essentially disavowing the Super League it agreed to back to the tune of €3-4bn. pic.twitter.com/I9804Jxm7L

— tariq panja (@tariqpanja) April 23, 2021