Mujer atrapada en una fábrica durante el tornado en Kentucky transmitió lo sucedido [VER]

Kyanna Parsons-Perez es una empleada de Mayfield Consumer Products Candidate Factory en Kentucky que fue destruida por el tornado masivo del pasado viernes 10 de diciembre de 2021. Parsons-Perez transmitió en vivo en Facebook desde el interior de la fábrica la cual fue derrumbada.

Puede ver sus videos de transmisión en vivo a continuación, pero tenga en cuenta que algunos lo encontrarán perturbador. La fábrica de velas de Mayfield en Kentucky fue el punto focal de la destrucción en una ciudad aniquilada por el tornado masivo, que cortó una franja mortal a través de múltiples estados, matando, dijo el gobernador en una conferencia de prensa, al menos 70 y tal vez hasta 100 personas a lo largo de Kentucky.

Parsons-Perez quedó atrapado entre los escombros durante dos horas. Mayfield es una ciudad de poco más de 10.000 habitantes.

Esto es lo que necesita saber:

Parsons-Perez grabó dos videos.

“Estamos atrapados. Por favor, consíguenos ayuda. Estamos en la fábrica de velas en Mayfield ”, dijo en el primer video mientras la gente gritaba de fondo. “La pared está pegada a mí. Nadie puede llegar hasta nosotros”.

En el segundo video de transmisión en vivo más largo, Parsons-Perez intentó mantener la calma a sus compañeros de trabajo. La imagen del video era negro. Puedes escuchar gente gritando de fondo.

“Vamos a estar bien”, dice ella, pidiendo a otras personas que le canten feliz cumpleaños. Aproximadamente al minuto 7:23 en el video, puede ver algunos escombros a su alrededor mientras transmite el video.

Más tarde transmitió otro video en el que decía estar agradecida.

Chilling video shows the cries of a candle worker trapped inside a factory after a deadly tornado collapsed their building. Kyana Parsons-Perez is speaking out on this horrifying experience amid severe tornado storms across the country. pic.twitter.com/zsr0rhc3RQ

Kyanna Parsons-Perez estuvo atrapada durante dos horas dentro de la empresa de velas. “Fue extremadamente aterrador”, le dijo a TODAY. “Todo pasó tan rápido”. Dijo que estaban en una zona para protegerse de la tormenta. Dijo que las luces parpadeaban y luego sintieron una ráfaga de viento. Sus oídos empezaron a estallar. “Y luego … todo cayó sobre nosotros”. Escuchó gritos.

Dijo que era una empresa diversa y escuchó a los empleados gritar y orar en español.

Ella dijo que fue “absolutamente la cosa más aterradora que he experimentado en toda mi vida”, y agregó: “No pensé que lo iba a lograr”. Su espalda estaba contra la pared cuando golpeó el tornado. Al principio no podía sentir sus piernas. Fue un “completo desastre”, dijo. El hombre que la rescató dijo que tenía unos cinco pies de escombros encima, dijo Parson-Perez.

Según Yahoo, transmitió en vivo en Facebook antes de ser rescatada, pidiendo a sus compañeros de trabajo que le cantaran el feliz cumpleaños.

El gobernador confirmó en una conferencia de prensa que hubo “bajas masivas” en la fábrica de velas de Mayfield.

Business Insider describió la fábrica de velas como “una empresa familiar que produce velas de marca y productos de fragancias para el hogar”.

“La ciudad de Mayfield ha quedado devastada. El colapso del techo de una fábrica de velas ha provocado un gran número de víctimas”, dijo.

A violent tornado has raked through Mayfield, #KYwx tonight. Numerous folks were hurt & trapped or missing inside the Mayfield Consumer Products building. S&R Continues. Building completely destroyed with vehicles in the roof of it. Governor reporting 50 fatalities in town. pic.twitter.com/LuzwL4xPwC

— Brett Adair (@AlaStormTracker) December 11, 2021