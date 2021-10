Canal de TV en apuros tras trasmitir por error un video porno en su noticiero

Un informe meteorológico de KREM TV en Spokane, Washington, sorprendió a los espectadores cuando se reprodujo un video porno gráfico detrás de la presentadora en el aire. Ahora la policía está investigando.

Heavy.com se ha puesto en contacto con KREM para obtener información adicional. Según Spokesman-Review, el video pornográfico apareció en el aire detrás de un presentador que estaba dando un pronóstico del tiempo.

Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Spokane dice que la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Spokane “respondió a un medio de comunicación local el domingo por la noche (17 de octubre de 2021) después de que apareciera una imagen/video perturbador en las pantallas de los espectadores durante el informe meteorológico de la estación”, escribió la policía.

Esto es lo que necesita saber:

Aún no está claro si el video era criminal.

“Alrededor de las 6:30 pm del domingo, SPD comenzó a recibir llamadas con respecto a lo que se describió como una imagen pornográfica o explícita que aparecía durante un pronóstico del tiempo de televisión”, escribió la policía. “Era un segmento de video corto, generalmente descrito como una pequeña porción de la pantalla, que mostraba una imagen separada del noticiero de lo que parecía ser una imagen posiblemente pornográfica o explícita. Las estimaciones fueron que la imagen / video duró unos 10 segundos”.

KREM somehow broadcast a porn video during its weather report and now the cops are involved: pic.twitter.com/r8QqgkImuj

La Unidad de Víctimas Especiales (SVU) y la Unidad de Respuesta de Asistencia Técnica (TARU) del Departamento de Policía de Spokane “respondieron a la estación local para realizar una investigación sobre cómo apareció la imagen y de dónde provenía. El personal de las estaciones está cooperando plenamente con SPD en el intento de determinar qué sucedió. El incidente generó numerosas llamadas de ciudadanos preocupados en la ciudad y el condado. En el momento de esta publicación, la investigación está en curso y no se ha determinado culpabilidad de ningún tipo “.

TV Spy informó que el video “parecía mostrar el trasero de una mujer”. Apareció en un monitor de video detrás de la meteoróloga Michelle Boss mientras daba un informe meteorológico. Heavy ha revisado el video, pero es demasiado gráfico para ejecutarlo. Parece mostrar el trasero desnudo de una mujer.

It's a very strange clip — so strange I thought it might have been a hoax when I first saw it. Nobody on screen seems to react, and it takes shockingly long before they cut away. (I've blurred the image, obviously) pic.twitter.com/AtLnG02nrE

— Daniel Walters (@danielwinlander) October 18, 2021